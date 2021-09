Per la giornata di domani, martedì 21 settembre 2021, l’Oroscopo prevede un rialzo per il segno del Cancro che arriverà al primo posto e il Toro che finalmente avrà qualche piccola nota positiva dopo tanto tempo in basso alla classifica. Anche la Vergine salirà grazie ad un salto di qualità nel lavoro. I Pesci e i Gemelli invece rimarranno in basso.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: Cancro ottimale

1° Cancro: riuscirete a fare pace con una persona importante nella vostra vita, finendo con il trascorrere la giornata in modo decisamente più pacifico.

La voglia di emergere nel mondo del lavoro vi varrà molta grinte e determinazione.

2° Vergine: una occasione imperdibile nel settore finanziario potrebbe cambiare le carte in tavola per la vostra carriera, mentre il vostro buonumore e la vostra creatività coinvolgerà molte delle persone che vi sono accanto. Continuate così.

3° Scorpione: vedrete migliorare non soltanto la sfera sentimentale, ma anche il vostro umore avrà dei riscontri positivi che vi accompagneranno per molto tempo. Avrete finalmente alle spalle un malessere che purtroppo durava da giorni.

4° Acquario: la fortuna continuerà sulla stessa lunghezza d’onda e vi darà sempre risultati professionali soddisfacenti. Finalmente avrete anche una bellissima serata da dedicare al partner, alla famiglia e ai sentimenti in generale, secondo l’oroscopo.

Capricorno disponibile

5° Capricorno: avrete l’attitudine alla disponibilità verso gli altri, e questo vi potrebbe valere anche qualche vantaggio inaspettato. L’ambiente lavorativo sarà molto più produttivo e dinamico, così come anche la sfera domestica e familiare.

6° Bilancia: avrete qualche piccola novità, ma al tempo stesso qualche responsabilità comincerà a starvi “stretta” e probabilmente aumenterà un po’ di stress.

In amore avrete qualche scaramuccia che però riuscirà a sedarsi facilmente, secondo l’oroscopo.

7° Toro: avrete qualche piccolo insuccesso sul lavoro, ma non è detto che non riusciate a recuperare in questa stessa giornata. Qualche difficoltà in amore vi porterà a riflettere sulle ultime decisioni prese in merito alla vostra situazione sentimentale.

8° Ariete: la vostra irritabilità sarà molto meno evidente in questo periodo, dunque evitate di cadere in qualche “trappola” che potrebbe farvi arrabbiare facilmente con qualcuno. Prestate attenzione alle vicissitudini lavorative, perché le distrazioni potrebbero essere deleterie.

Leone in calo

9° Sagittario: fintanto che l’armonia occuperà posto in famiglia, qualche piccola “caduta” sul lavoro non costituirà per voi motivo di inquietudine. In amore ci sarà qualche gelosia o incomprensione troppo datata che però sarà semplice risolvere, secondo l’oroscopo.

10° Leone: essere molto occupati purtroppo potrebbe essere un forte deterrente per le amicizie e per gli affetti in generale. Dovrete dedicarvi un po’ di tempo per voi stessi e per recuperare un po’ di forze per far fronte a questa stanchezza.

11° Gemelli: ancora sommersi di spese, in questa giornata potreste avere a che fare anche con qualche piccola faccenda di incomprensione lasciata in sospeso e che adesso dovrete necessariamente risolvere. fate in modo che non si creino contrasti nell'ambiente lavorativo.

12° Pesci: ancora una volta gli impegni vi assorbiranno molte energie e finirete con il sentirvi stanchi e indisponenti verso molte persone. Dovrete pensare al da farsi se si presenteranno situazioni per cui sarà richiesta tutta la vostra concentrazione.