Le previsioni zodiacali di mercoledì 22 settembre 2021 annunciano l'ingresso del Sole in Bilancia. Prepariamoci dunque a scoprire nuove previsioni e consigli utili sulla quotidianità.

Sotto analisi sono i settori interessanti i sentimenti e le attività lavorative, valutati e messi in relazione con i simboli astrali rientranti nella seconda sestina zodiacale. Per chi non lo sapesse, trattasi ovviamente di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 22 settembre su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 22 settembre

Bilancia: "top del giorno". In amore partirà quasi sicuramente "alla grande" questo mercoledì, risultando già dalla primissima mattinata brillante e molto positivo. Il motivo? Presto detto: l'ingresso del Sole nel segno regalerà notevoli occasioni da investire in campo sentimentale e nelle amicizie in generale. Cercate di fare attenzione solo all'ambiente familiare: se volete vivere tranquillamente una storia affettiva attualmente ancora nella parte iniziale, non fatevi condizionare da nessuno. Single, vi verranno in mente le domande giuste da usare nei momenti più indicati: riuscirete a vederci chiaro in alcune questioni sentimentali. Le stelle consigliano di concedervi quel regalino che avreste sempre voluto farvi: fatelo oggi, perché domani potreste non avere la testa per certi sfizi.

Nel lavoro ci saranno molti buoni progetti in ballo riguardante il futuro.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano che il periodo sarà ben sostenuto da stelle magnanime, sicuramente predisposte a dare prezioso supporto in campo affettivo come anche in quello puramente lavorativo. In amore aprite totalmente il vostro cuore e la mente alla persona amata, così facendo riuscirete a far trasparire quel rassicurante senso di gioia e sicurezza indescrivibile a parole.

Si consiglia in certi casi di seppellire "l'ascia di guerra", magari iniziando a risolvere gli attuali problemi aperti trovando un terreno d’intesa con il partner. Single, i pianeti saranno quasi completamente dalla vostra parte e un vostro sorriso (non di circostanza) in questa giornata potrebbe valere molto di più di mille parole.

Dunque non perdetevi in grandi discorsi e puntate tutto sulla simpatia. Nel lavoro non incontrerete alcun tipo di difficoltà nel far recepire le vostre idee.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 22 al Sagittario preannuncia una giornata in buona parte positiva, ma non tale da permettere di scherzare con il fuoco. In generale, soprattutto nei riguardi delle persone con le quali avete dissapori o conti in sospeso, cercate di non esagerare. In amore l'Astrologia del momento invita a dare maggior fiducia alla persona amata. Togliete ogni barriera ed esprimete con sincerità e senza alcuna remora i vostri sogni o i vostri desideri a chi avete a fianco e nel cuore. Troverete nel partner la compagnia ideale per stare lontani dai problemi, che la vita vi metterà quasi certamente di fronte.

Per i single, le previsioni del giorno invogliano ad avere maggior fiducia in voi stessi. Vi sono buone possibilità che una storia nata per gioco diventi qualcosa di più. Non tergiversate troppo, anche perché a breve potrebbe essere troppo tardi: buttatevi dai! Nella parte riguardante il lavoro, sistemando con meticolosità ciò che non vi convince e mettendo a frutto l’esperienza accumulata finora, chi riuscirà a starvi dietro? Ben pochi.

Oroscopo e stelle del giorno 22 settembre

Capricorno: ★★★★. La giornata in questione per molti di voi nativi inizierà senz'altro con il piede giusto fin dal mattino. In conseguenza di ciò preparatevi a fare faville: in vista rilanci e messe a punto con alte previsioni di buona riuscita.

Giusta la carica d'energia. Si consiglia soprattutto di essere pronti a tirare fuori tutto il buon umore possibile. Chi vive una storia incerta e un po’ nevrotica, da questo momento in poi dovrà cercare di vincere la ritrosia e tentare il recupero, magari con una vacanza fuori programma. Single, sfrutterete questo momento per ascoltare il vostro cuore e capire che cosa volete veramente e che cosa vi fa star bene. In tanti avrete voglia di libertà e questa riflessione sarà ottima per rompere con la quotidianità. Nel lavoro non sarà la giornata adatta per osare e/o chiedere più del dovuto: nell'eventualità aspettate che le acque si calmino.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali di domani indicano l'arrivo di un mercoledì abbastanza inaspettato, almeno per i tanti amici che non hanno avuto modo nei giorni scorsi di consultare il nostro oroscopo della settimana.

In alcuni casi il sottotono potrebbe farsi sentire in modo pesante: non fatevi prendere dall'eccessivo nervosismo. In campo sentimentale dovete essere più risoluti e, nel contempo, consci del periodo "no". In coppia ancora incertezze nell'aria, specialmente in alcune storie con problematiche di vecchia data. Diciamo che i sentimenti gireranno come una giostra e vi sentirete spiazzati dagli eventi: guardatevi dentro prima di prendere decisioni. Single, un po’ di nervosismo creerà tensioni e alcuni di voi potrebbero sentirsi incompresi e mal capiti dalla maggior parte delle persone che vi stanno vicino. Tenete i nervi a posto. Nel lavoro, per concludere, avrete il sospetto che qualcuno voglia mettervi i bastoni tra le ruote: forse questa volta avete proprio ragione, quindi state in guardia.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 22 settembre prevede una giornata abbastanza interessante, anche se valutata a quattro stelle. La soluzione per tutto (o quasi) sarà il saper "ben parlare", possibilmente diretti e incisivi, così facendo non sbaglierete mai. In amore è giunto il momento per eventuali chiarimenti, avrete l'abilità e la destrezza di scoprire la verità su alcuni vostri dubbi e (forse) avrete anche una migliore intuizione in merito ai vostri obiettivi da raggiungere con la persona del cuore. Single, mostrerete tutto il vostro fascino e non passerete inosservati. Ci saranno persone che vi vedranno sotto una luce diversa. Questo mercoledì avrete l'appoggio, non senza condizioni, di un amico/a a voi molto legato.

Nel lavoro, invece, meglio evitare l’imprudenza gratuita lasciando eventuali mirabili funambolismi ad altri momenti, quelli per intenderci in cui vi sentirete con le spalle meglio protette.

Classifica oroscopo del 22 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 22 settembre è pronta a colmare la curiosità di coloro interessati all'Astrologia quotidiana. In evidenza in questo terzo giorno della settimana l'ingresso del Sole in Bilancia, che regala a questo bel segno di Aria una splendida giornata al top. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di mercoledì 22 settembre: