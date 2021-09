L'Oroscopo di martedì 21 settembre è pronto a rivelare come sarà la terza giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco dall'Ariete sino a Pesci. Pronti a scoprire come saranno le stelle del giorno 21? A fare da ago della bilancia l'astrologia, con gli studi relativi alle posizioni dei pianeti e ai rapporti di forza intercorrenti tra di essi. Nella sfera celeste gli astri occupano posizioni sempre mutevoli, regolate dalle diverse velocità delle loro orbite, sempre più lente via via che aumenta la distanza dal Sole.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in Vergine;

Luna in Ariete;

Venere in Scorpione;

Nettuno in Pesci;

Saturno e Giove in Acquario;

Plutone in Capricorno;

Urano in Toro:

Marte e Mercurio in Bilancia.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 21 settembre .

Previsioni zodiacali del giorno 21 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - La Luna in un segno di Fuoco, frizzante e intellettuale come il vostro, dà il via ad una giornata che punta alla cooperazione e al confronto con gli altri. Tempo libero da spendere tra interessanti letture e conferenze o spettacoli di teatro d’avanguardia. Pronti a captare tutti gli input che arrivano dall’esterno, lavorate coscienziosamente, fiduciosi nell’utilità del vostro servizio sociale?

In amore conquiste facili, provocare è il vostro forte ma se il cuore è impegnato non vi spingete oltre: i sensi di colpa vi assalirebbero all’istante. Camminare in questi giorni vi rilassa. Anche se le giornate si sono un po' accorciate, dopo il lavoro una passeggiata nel parco o un giro in centro si può fare.

Toro - L’oroscopo del 21 settembre al segno del Toro presagisce una giornata all'insegna della passione.

Una vera manna per dei tipi vivaci come voi, tutta improntata alla sensualità e al sogno. Ma ogni tanto una pausa di riflessione vi fa bene. Dolce ricordare una persona che non è più con voi, ma col passare del tempo la sua immagine si annebbia. Voglia di fare ai minimi storici: questo martedì prendervi qualche ora di riposo non guasta, anzi giova alla creatività: più rilassati uguale più ispirati.

In amore, eros chiuso a chiave fuori della porta, il vostro spirito oggi ha bisogno di meditare. All’amore chiedete di più: ali per volare, per esempio! L’autocontrollo in questo momento vi rende rigidi, ecco perché collo e spalle sono così dolenti e contratti. Per recuperare non serve che un buon sonno.

Gemelli - Questo martedì avrete da gestire con sapienza una questione finanziaria. Quest'ultima potrebbe dare la possibilità di migliorare il budget personale/famigliare su cui contare. L’intervento di una persona influente, in questo caso, potrà rivelarsi determinante. Il momento è favorevole per promuovere accordi e sodalizi, in vista di allettanti e redditizie occasioni. Darete prova di arguzia e lungimiranza.

Sarete abili nel seguire ogni fase di un progetto complesso, curandone tutti i dettagli. La vostra capacità di comunicazione in ambito sentimentale, intanto, non si avvale solo della parola. Saprete trasmettere a chi vi è accanto tutte le vostre emozioni. Seguite una dieta sana, bilanciata e regolare. Un lungo digiuno, seguito da un’inevitabile abbuffata, è il modo peggiore di alimentarsi.

Cancro - Le faccende pratiche sono, vostro malgrado, il fulcro della giornata. Molte le questioni da sistemare: rassegnatevi, dovete fare gli straordinari. Gli impegni professionali richiedono qualche rinuncia, ma a livello economico ne raccoglierete i frutti. Nel lavoro, costretti a svolgere mansioni poco creative in cui conta molto la manualità, potrete mettere alla prova la vostra innata intelligenza.

In ambito sentimentale, allusioni maliziose e chiacchiere di corridoio senza motivo vi fanno stare un po’ sul chi vive? È solo una questione di invidia, non prestategli orecchio. Per la salute, la libertà è una condizione interiore più che esteriore. Fate ciò che desiderate nel rispetto degli altri, ma non curatevi del loro giudizio.

Oroscopo e consigli delle stelle del 21 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Configurazioni celesti favorevoli ai contatti e agli scambi lavorativi. Periodo ottimo per gli affari, però dovrete mantenere il massimo riserbo sui vostri piani. Grazie alla Luna in Ariete rafforzata dalla confluenza con Saturno, la giornata sarà molto dinamica. Nel lavoro sentirete la necessità di viaggiare e di mettere in moto progetti validi per trovare uno spazio al di fuori della routine quotidiana.

Bene i sentimenti: godrete di ottima luce presso chi vi sta vicino e sarete ricolmi di energia, da spendere come vorrete. Saprete dare la giusta attenzione alla famiglia. Per il look, momento ideale per rinnovare l’immagine. Un nuovo taglio o una nuova colorazione dei capelli, trattamenti estetici speciali.

Vergine - Questo martedì cercate di puntare al sodo nella gestione della quotidianità. Se avete poco tempo a disposizione, dovrete sforzarvi di migliorare l’organizzazione. Dedicatevi alla cura dell’aspetto, lasciando trasparire il vostro spirito originale e creativo. Nutrirete invece qualche dubbio in merito ad un affare, ma non per questo getterete la spugna. Trovate un accordo che preveda maggiori garanzie.

In ambito amoroso non rimanete concentrati su voi stessi, cercate di dedicare attenzioni anche alla famiglia, o sarete richiamati al dovere da sordi brontolii. Cercate nel frattempo di fare un po’ di movimento. Andate in palestra, invece di trascorrere tutto il vostro tempo libero chattando in internet.

Bilancia - La giornata di martedì inizia con del lavoro arretrato. La confusione mentale e l’agitazione non vi aiutano: fate un bel respiro e rimboccatevi le maniche. Se attendete ai vostri doveri con l’ansia di non farcela, con queste premesse concluderete ben poco. Avete le capacità necessarie e sapete essere creativi, anche se oggi questa condizione stenta a trovare espressione. Agite con calma in amore: nel cuore cresce il desiderio di stabilità e affetti sicuri.

Se il mondo non risponde prontamente al vostro richiamo, non siate impazienti. Parlando di aspetto salutare, per non vanificare i risultati ottenuti in precedenza, continuate l’attività fisica con costanza e regolarità. Vi gioverà senz’altro.

Scorpione - Una dolce sensazione di appagamento, di calore che date e ricevete dagli altri, concorrono ad accrescere la sicurezza e a dare il meglio di voi. Con la Luna che invia i suoi raggi propiziatori a Saturno, avrete il desiderio di aiutare chi ne ha bisogno. La vostra attività quotidiana intanto si profila impegnativa, ma sia in termini di risultati prestigiosi raggiunti sia in termini economici, la fatica sarà ben ripagata. In amore invece si respira già aria di grandi progetti nelle coppie ben affiatate.

Sia che si tratti delle vacanze o della luna di miele, sarà una meraviglia. Riguardo il fisico, rilassate corpo e mente, se ultimamente vi siete sentiti un po’ in tensione. Un agriturismo “fuori dal mondo” è ciò che fa per voi.

Astrologia di martedì 21 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Anche se siete un po’ in affanno, non lasciate che siano gli altri a decidere al posto vostro: intervenite nelle decisioni economiche e familiari. Ascoltate i consigli di alcuni cari amici: in questo momento l’intuito potrebbe indurvi in inganno. Nell’ambiente lavorativo siete al centro di pettegolezzi e voci, alcuni dei quali vi vorrebbero in vista di una meritata promozione. in amore intanto siete pronti a sintonizzarvi sulla lunghezza d’onda della passione: non rinunciate al piacere di manifestare la profondità dei vostri sentimenti.

Riguardo la salute, anche un calendario ricco di appuntamenti deve prevedere del tempo per riprendere fiato: organizzatevi senza trascurare queste esigenze.

Capricorno - Precisi e puntuali, questo martedì non temerete alcuna concorrenza, che batterete sul campo sfoderando uno dei migliori sorrisi che avete in repertorio. A quanto pare riuscirete subito a recuperare tutto il tempo perso in chiacchiere: molto meglio così. In amore l'attrazione reciproca è forte, ma dovreste fare attenzione a non sottovalutare eventuali problemi che potrebbero sorgere inaspettatamente. Buttarsi a capofitto in una nuova storia potrebbe essere bello, ma dovete agire responsabilmente. Nel lavoro Affrontate subito le questioni più spinose, in modo da potervi poi rilassare in un secondo momento.

È bene battere il ferro finché è caldo. Alcuni colleghi potrebbero intralciarvi: non sarà piacevole, ma potete tollerarli senza creare problemi. Salute stabile o in ripresa.

Acquario - Non affrontando le difficoltà appena si presentano alla porta, rischiate di vederle ingigantire oltremisura e di faticare poi il doppio. Non considerate un piccolo aiuto esterno un’ingerenza nei vostri confronti, ma una manna dal cielo. La confusione non aiuta affatto la meditazione e la ricerca interiore, perciò evitatela come potete. Intanto, grazie a degli interessi in comune, conoscerete nuove persone con cui andrete subito d’accordo. Evitate di prestare il fianco a una provocazione. Con gli altri occorre sempre una buona dose di pazienza, ma di sicuro, alla fine, ne vale la pena.

In coppia invece se non dialogate apertamente, magari dicendo anche quello che non va, non è facile starvi vicino. Fate piccoli spuntini regolari, evitando di "gozzovigliare" nei pasti principali.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 21 settembre predice la possibilità che possa arrivare una ventata di romanticismo. Tale opportunità, se fosse, vi renderà alquanto distratti nei riguardi delle cose pratiche e concrete: poco male, dato che a voi va bene così. In alcune occasioni è molto meglio vivere il presente e gustare ogni istante, senza pensare al resto. In ambito lavorativo invece, tenete le orecchie bene aperte, per percepire nell’aria ogni segnale di strano intrigo o sotterfugio che potrebbe macchinarsi alle vostre spalle. Se gli alleati sono davvero fidati, occorre chiedere loro aiuto per non farsi cogliere impreparati. Per il fisico, accogliete con spirito di avventura ogni novità, anche se questa potrebbe portare scombussolamenti.