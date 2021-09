L'Oroscopo di giovedì 23 settembre è pronto a rivelare come andrà la quarta giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Per alcuni simboli dello zodiaco, questo giovedì sembrerà essere migliore rispetto alla giornata precedente. Per altri, invece, sarà tra alti e bassi, tra discussioni e scenate di gelosie, tra troppo lavoro e stress mentale.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari.

Tra questi a spiccare sarà il Sole in congiunzione a Marte che, insieme a Mercurio risultano nel settore della Bilancia. La Luna si troverà invece sui gradi del Toro, pronta a dare compagnia a Urano. Venere in Scorpione sarà in trigono a Nettuno, mentre Saturno sarà in trigono al Sole. Plutone in Capricorno e Giove in Acquario restano stabili nei rispettivi settori.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 23 settembre.

Previsioni zodiacali del giorno 23 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Ottimo l'amore con annessi e connessi. In famiglia questo giovedì alcuni nodi verranno al pettine: siate sinceri e disponibili, ma fate anche in modo che ognuno si assuma le proprie responsabilità.

Cominciate a mettere a fuoco ciò che non va e presto troverete risposte soddisfacenti ad una questione che vi tiene con il fiato sospeso. Al lavoro le buone opportunità non mancano, però dovrete fare i conti con l’ambiente che vi circonda. Utilizzate la diplomazia adatta al caso, ma non cedete di fronte ad eventuali resistenze.

Un amico fidato saprà darvi una preziosa indicazione che vi permetterà di potenziare la vostra attività.

Toro - L’oroscopo del 23 settembre al segno del Toro consiglia di lasciarsi trascinare dal buonumore di questa giornata e sorprendere il partner con una trovata fantasiosa. Una piacevole sensazione di complicità nel rapporto vi darà la spinta giusta per superare eventuali intoppi e disguidi.

Focus sul lavoro, tutto può succedere nel breve giro di poche ore. Riguardo alla vostra posizione, siete in attesa di informazioni importanti. Sappiate che la fortuna tifa per voi, sarà il caso a indicarvi la strada e le persone giuste da contattare.

Gemelli - Giornata un po’ tesa ma migliora la qualità dei sentimenti. Il partner in casa non vi risparmia le sue rimostranze, fuori si rimarcano errori e mancanze. Poi in serata la tensione si placa. Conciliare doveri e impegni familiari non sarà facile, ma voi metteteci tutto l’impegno di cui siete capaci. Il clima agitato, al lavoro non favorisce la concentrazione. Se poi, come oggi, capitano impegni extra, sicuramente non farete salti di gioia.

Con i riflettori puntati sui doveri quotidiani, l’umore non è al top, ma il rendimento è assicurato.

Cancro - Muovetevi con calma e riflettete bene prima di affrontare decisioni importanti. Possibile la nascita di forti attrazioni per single e non. Agendo d’impulso, potreste sbagliare la valutazione. Un'improvvisa voglia di voler cogliere "frutti proibiti" vi colgono di sorpresa: se non avete relazioni, non c’è motivo per non lasciarvi andare. Nel lavoro, trascinati dalle emozioni, assumete posizioni alquanto discutibili. Non impuntatevi, se non volete perdere la faccia. Moderate orgoglio e gelosie. Nel parlare non fatevi prendere dalla foga, rischiate di compromettere collaborazioni indispensabili.

Oroscopo e consigli delle stelle del 23 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - I benefici influssi planetari vi aiutano a gestire con spirito d’intraprendenza il quotidiano. La situazione economica diventa più solida. Incassi insperati e, dopo l’ennesimo sollecito, debiti in riscossione, anche se avevate perso le speranze. Che piacevole giornata si prospetta, con il favore degli astri. Amore e famiglia regalano piacevoli conferme. Le occasioni per mettervi in luce con programmi di lavoro ambiziosi non mancano di certo. Siete nel vostro elemento: solidi, tranquilli e radicati. Favorito l’inizio di un progetto a patto, però, che organizziate bene ogni dettaglio.

Vergine - Trattative complicate da intoppi non preventivati in ambito lavorativo.

Risolvete con l’aiuto dello staff, tutta gente in gamba, al riparo da invidie e competitività. In ogni ambiente mantenete viva la complicità: di questi tempi fare fronte unito è fondamentale. Tutto migliora a partire dal pomeriggio, quando un cielo orientato al positivo vi aiuta a realizzare in ogni ambito qualcosa di simpatico. Le stelle esaltano la vostra naturale eleganza: aerei e disinvolti, ironici e un po’ sfrontati, giovani a qualsiasi età.

Bilancia - La Luna opposta v’inquieta, ma allo stesso tempo innesca le vostre reazioni. Un partner romantico ma super geloso reclama coccole e conferme. Lascerete da parte la timidezza e vi renderete audaci agli occhi di chi amate. Aumentano le possibilità di conquista per i single.

Con la grinta tipica del vostro segno riuscirete a cavalcare l’onda, in barba alle stelle ignave! Al lavoro qualcuno tenderà a drammatizzare le situazioni o ad ingigantire i problemi: non ascoltatelo. Un po’ precipitosi e maldestri, a volte rischiate di eccedere se non ponete un freno alla vostra esuberanza.

Scorpione - La Luna amica oggi vi restituisce certezze, vigila sui vostri investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa gli spigoli del carattere. In virtù del buonumore, affrontate gli impegni con leggerezza e positività. Chiarimenti e spiegazioni in amore. In linea di massima potete contare su atmosfere domestiche distese e rapporti familiari rassicuranti. Buone intuizioni, finanze in rialzo.

Sogni importanti su cui riflettere a fondo. Un viaggio da non rimandare per ottenere ciò che desiderate. Niente passi falsi sul lavoro: specie con i collaboratori e i soci in affari, rischiate di entrare in rotta di collisione.

Astrologia di giovedì 23 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Aspetti armonici vi promettono un giovedì positivo, stimolante, fautore di nuove amicizie e di proficue collaborazioni. Riunioni da non perdere. Imbarazzo nell’incontro casuale con un’ex fiamma. Approfittatene per chiarire ciò che è rimasto in sospeso. Nel lavoro piccole contrarietà vi vedono sfasati e poco soddisfatti. Dubbi in merito alla lealtà dei soci, del mondo intero, di chiunque vi contraddica.

Circoscrivete il raggio di azione a ciò che vi concerne strettamente, senza invadere gli spazi altrui. A parte il perdurare di un po’ di nervosismo, le energie sono eccellenti: canalizzatele nello sport.

Capricorno - Su con la vita, oggi che la Luna in Toro vi favorisce su tutti i fronti, rendendovi intraprendenti, perspicaci e molto meno pigri del solito. L’emotività si fa da parte a favore della ragione, per consentirvi di portare avanti i progetti con abilità. Le dimostrazioni di affetto delle persone a voi care vi aiuteranno a tenere a bada eventuali pensieri neri. Nel lavoro, per assicurarvi il pieno successo, apportate pure qualche piccola modifica o fate degli aggiustamenti. Se vi sentite vittime di un torto, esigete educatamente le scuse, ma scartate l’idea di rendere pan per focaccia.

Acquario - Continuano i ritmi di vita agitati, dovuti alla Luna opposta a Mercurio. Avrete comunque la determinazione per chiudere situazioni ormai improduttive. Se siete single, avrete la possibilità di iniziare una nuova storia d’amore, forse con persone di altri paesi. Non chiudetevi in voi stessi: se andrete loro incontro, vedrete subito scomparire ogni conflittualità. Vivo fermento di idee e contatti. Buone occasioni per trarre un bel profitto da studi, affari e viaggi. Per evitare involontari equivoci, siate riservati come vostro solito e non date retta alle voci di corridoio.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 23 settembre invita a selezionare con cura le persone da frequentare. Scegliete quelle che si dimostrano più affini alle vostre corde, con cui condividere hobby, idee, progetti.

Un amico vi farà valutare un problema da un punto di vista diverso dal vostro e in breve lo risolverete. Se in coppia il dialogo scarseggia, è perché da un po’ state dando per scontate troppe cose. Impegnatevi per recuperare la sintonia con il partner. Non ignorate i segnali di stress. Se non potete riposare, attuate almeno delle strategie per ridurre gli sforzi.