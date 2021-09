L'oroscopo del mese di ottobre prevede Marte e Mercurio in opposizione dal segno dell'Ariete, che impediranno ai nativi del segno di svolgere bene i propri progetti, mentre Vergine tenderà a ritagliarsi un po’ di tempo per sé e cercare di migliorare. Sfera sentimentale che si riaccende per il Leone, con Venere che si metterà in trigono dal segno del Sagittario, mentre Gemelli dovrà saper gestire al meglio le proprie emozioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di ottobre 2021 per la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo ottobre 2021, 1^ sestina

Ariete: mese che inizia con il piede giusto in ambito sentimentale secondo l'oroscopo, grazie a Venere che si sposterà nel segno del Sagittario.

Sarete in grado infatti di trovare una soluzione a eventuali problemi di coppia, superarli, e rivivere al meglio il vostro rapporto, in particolare per quelle coppie di lunga data. Per quanto riguarda i single, le vostre tecniche di corteggiamento risulteranno più efficaci, e sarà più semplice per voi ottenere un appuntamento. Nel lavoro invece la situazione non sarà ancora ottimale. Marte e Mercurio rimangono negativi ancora per un altro mese, il che significa che portare avanti i vostri progetti non sarà facile. Ciò nonostante non dimenticate che Giove e Saturno sono favorevoli ancora per un po’, dunque le occasioni che si presenteranno nel corso del mese andranno sfruttate. Voto - 8️⃣

Toro: oroscopo del mese di ottobre che vi vedrà uscire da questa crisi sentimentale ora che Venere si farà da parte.

Non è un cielo che porta tante emozioni, questo sì, dipenderà dunque da voi riprendere in mano la vostra relazione di coppia, ma parlando con il cuore e lasciando uscire le emozioni, potrete godere di un rapporto abbastanza tranquillo e piacevole. Se siete single vi lascerete una fase amorosa poco soddisfacente. Ciò nonostante l'autunno è arrivato, e voi adorerete far scaldare il cuore alla gente con il vostro modo di essere romantici.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In ambito lavorativo non è ancora il momento di prendere decisioni importanti con Giove e Saturno in quadratura, né con Marte e Mercurio prossimamente negativi. Tuttavia, le cose non andranno così male, dunque, se potete, provate a mettere qualcosa da parte per il futuro. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che potrebbe attraversare un periodo di crisi secondo l'oroscopo.

Con Venere che entra in Sagittario, le cose potrebbero non andare più così bene tra voi e il partner. Certo, se voi però cercherete sempre un motivo per creare una discussione, sicuramente non sarà facile gestire il vostro rapporto. Dovrete essere più comprensivi, e avere una visione chiara della situazione prima di prendere una decisione, ma soprattutto, questa decisione va sempre presa insieme al partner. Se siete single e qualcun altro si mette tra voi e la vostra fiamma, dovrete cercare di distinguervi, ma senza essere scorretti. Per quanto riguarda il lavoro invece continuerete a dare il meglio di voi grazie ai soliti Giove, Saturno e Mercurio in ottimo aspetto. Vi attendono ottimi risultati dunque, utili anche a lungo termine.

Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che cambia dal punto di vista sentimentale, ma non per questo la situazione tenderà a peggiorare. Secondo l'oroscopo infatti perderete il supporto di Venere, ciò nonostante le cose tra voi e il partner continueranno ad andare abbastanza bene. Per quanto riguarda i cuori solitari, forse il vostro modo di corteggiare potrebbe essere un po’ meno efficace, o potrebbe richiedere più tempo, ma in ogni caso, riuscirete comunque nel vostro intento. Per quanto riguarda il lavoro l'impegno che ci mettete nei vostri progetti si nota, ma purtroppo non è ancora arrivato il momento per voi di poter competere con chi sta ai vertici, complice in particolare la presenza di Marte e Mercurio nel segno della Bilancia.

Voto - 8️⃣

Leone: oroscopo del mese di ottobre che vedrà la passione riaccendersi in voi. Venere infatti si sposterà nel segno amico del Sagittario, e i rapporti con il partner tenderanno a essere migliori. Questo periodo dunque sarà l'ideale per far valere i vostri sentimenti, ma anche per dare uno spunto in più al vostro rapporto, che possa renderlo più movimentato. Per quanto riguarda i single questo cielo comporta nuovi intriganti incontri. Magari non sempre potreste essere interessati o riuscire a fare colpo, ma questa situazione sicuramente vi piacerà. Poche novità in ambito lavorativo. Marte e Mercurio continuano a favorirvi, mentre Giove e Saturno no. Sappiate dunque bilanciare bene le vostre risorse per i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Vergine: non il mese ideale per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Il pianeta dell'amore purtroppo si sposterà nel segno del Sagittario, per cui, se state pensando di cimentarvi in nuovi incontri, o ci mettete tutto il vostro impegno per farli andare bene, oppure meglio aspettare momenti migliori. Se invece siete già impegnati ragionate meno con la mente e più con il cuore, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo questo cielo non è di grande aiuto al momento. In ogni caso, tenete alta la concentrazione, perché un imprevisto sarà sempre possibile. Voto - 6️⃣

L'oroscopo del mese di ottobre continua con la seconda sestina dello zodiaco, dal segno della Bilancia fino al segno dei Pesci.