Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 3 settembre, gli Acquario tornano a ricoprire la prima posizione. I nati sotto il segno della Bilancia devono essere pazienti, mentre i Toro un po' più flessibili.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: giornata turbolenta per quanto riguarda le faccende di cuore. Oggi sentite un po' la testa in subbuglio, pertanto, cercate di prestare attenzione e di non prendere delle decisioni troppo affrettate.

11° Sagittario: l'Oroscopo del giorno 3 settembre vi invita a stringere i denti e a guardare avanti.

Spesso nella vita siete stati costretti a diventare forti, ebbene, anche stavolta dovrete esserlo. Non arrendetevi al primo ostacolo, qualunque esso sia.

10° Pesci: i nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo tutto sommato positivo dal punto di vista dei sentimenti. Ad ogni modo, ci sono delle faccende che vi turbano e che sarebbe il caso di risolvere quanto prima. Non rimandate a domani ciò che potreste fare oggi.

9° Toro: siete un po' troppo rigidi, specie per quanto riguarda le relazioni e i rapporti di coppia. Le persone che vi circondano potrebbero cominciare a stufarsi, pertanto, forse è il caso di modificare questo vostro aspetto caratteriale.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: siete molto impegnati sul fronte professionale, al punto da trascurare quello che riguarda la sfera emotiva. I vostri affetti, però, potrebbero cominciare a stufarsi di questa situazione.

7° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del giorno 3 settembre vi invitano a mantenere la calma e a rivalutare alcuni rapporti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se non siete sicuri di una persona, o non vi fidate abbastanza, andate fino in fondo perché il vostro intuito sbaglia difficilmente.

6° Capricorno: le stelle sono favorevoli, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Ci sono novità all'orizzonte e nuovi progetti che potreste realizzare. Tenete gli occhi ben aperti sulle nuove opportunità

5° Vergine: i rapporti, di qualunque natura essi siano, vanno curati e coltivati giorno dopo giorno.

Non bisogna dare mai nulla per scontato e voi, forse, l'avete imparato a vostre spese.

Oroscopo segni fortunati 3 settembre

4° in classifica Leone: giornata molto interessante per chiarirsi. Coloro i quali hanno delle questioni in sospeso, oggi potranno risolverle. Per quanto riguarda il lavoro, invece, più vi impegnerete e più sarete ricompensati, non dimenticatelo.

3° Gemelli: in amore vivrete un momento di ripresa rispetto ai giorni scorsi. Non tergiversate e, soprattutto, non vi nascondete dietro un dito. Nella vita è necessario mettersi in gioco per arrivare lontano.

2° Cancro: l'oroscopo del giorno 3 settembre 2021 denota una giornata ricca di cambiamenti e novità. Oggi il vostro umore è decisamente differente rispetto a quello di alcuni giorni fa.

Siete molto più sereni, pertanto, anche prendere delle decisioni sarà più semplice.

1° Acquario: prima posizione per i nati sotto questo segno. Oggi è un giorno importante per voi, quello in cui potreste fare delle riflessioni importanti sulla vostra vita e sulle vostre relazioni, non lasciatevi scappare questa occasione.