Venerdì 3 settembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Cancro, mentre il Sole assieme a Marte risiederanno sui gradi della Vergine. Mercurio e Venere, invece, permarranno in Bilancia, così come Giove e Saturno resteranno stabili nell'orbita dell'Acquario. Plutone, in ultimo, proseguirà il domicilio in Capricorno come Urano continuerà il transito in Toro e Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci. Oroscopo di domani favorevole per Acquario e Scorpione, meno roseo per Leone e Capricorno.

Sul podio

1° posto Acquario: passionali. La sesta casa sarà irradiata dal trigono che Venere in Bilancia ingaggerà con Giove nel segno donando, con ogni probabilità, ai nati Acquario una giornata dedita alle arti amatorie condita, soprattutto per la terza decade, da un pizzico di trasgressione.

2° posto Scorpione: volitivi. La spinta propulsiva regalata dal corroborante sestile Luna-Marte renderà, c'è da scommetterci, il secondo segno d'Acqua particolarmente voglioso di sbracciarsi le maniche nel giorno che precede il weekend, in particolar modo sul fronte pratico.

3° posto Cancro: lavoro top. Con la Bianca Signora quadrata e Plutone opposto, il venerdì di casa Cancro potrebbe rivelarsi alquanto problematico sotto il profilo sentimentale. Fortunatamente per il segno Cardinale, però, le effemeridi lasciano presagire che queste 24 ore regaleranno maggiori soddisfazioni nel luogo di lavoro per chi opera alle dipendenze altrui.

I mezzani

4° posto Sagittario: approccio mutato. Il terzo segno di Fuoco, durante questa giornata di fine estate, si renderà presumibilmente conto che per cogliere frutti più succulenti dall'albero esistenziale sarà necessario mutare l'approccio comportamentale con le altre persone, divenendo maggiormente empatici e concilianti.

5° posto Pesci: speranzosi. La dimora dell'ottimismo e dell'occhio non giudicante, ovvero l'undicesima, sarà illuminata dal trigono che Nettuno retrogrado nella loro orbita formerà con il Luminare femminile nel domicilio del Cancro parlandoci probabilmente di un dodicesimo segno zodiacale decisamente più speranzoso circa il prossimo futuro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° posto Ariete: nemici segreti. Giornata che potrebbe rivelarsi utile in casa Ariete per scovare un nemico segreto nella cerchia professionale, cioè qualcuno che è riuscito sinora a fare buon viso a cattivo gioco col primo segno di Fuoco.

7° posto Vergine: soddisfazioni. Col sostegno di Marte e la carica del Sole, entrambi nella loro orbita, i nati Vergine avranno buone chance di togliersi qualche succulenta soddisfazione in questo venerdì, specialmente nel settore amicale.

Amore in stand-by.

8° posto Toro: compromessi. L'ambigua posizione venusiana sommata alla tiepida Luna d'Acqua potrebbero mettere sul cammino sentimentale nativo qualche compromesso col partner da prendere in considerazione, così che il ménage amoroso possa scorrere sui binari dell'armonia.

9° posto Gemelli: fiacchi. La quadratura del terzetto Nettuno-Marte-Sole inciderà, c'è da scommetterci, sul bottino energetico di casa Gemelli rendendolo scarno e inducendo, come spiacevole conseguenza, i nativi a procrastinare le attività meno impellenti.

Ultime posizioni

10° posto Leone: impazienti. La spasmodica attesa di una risposta da dare o da ricevere, ma anche di una scelta da compiere, potrebbe indurre i felini ad assumere un controproducente mood impaziente questo venerdì.

Basterebbe, invece, attendere il weekend, dove la Luna nel segno opposta ai pianeti generazionali li farà avvicinare un po' di più ai loro desideri.

11° posto Capricorno: pessimisti. Un velo di angoscia e pessimismo potrebbe avvolgere la giornata di venerdì per il terzo segno di Terra, derivante più che altro da qualche annosa questione famigliare che al momento attanaglia le loro menti.

12° posto Bilancia: nostalgici. Riavvolgere il nastro mentale tornando indietro a ricalcare vecchi ricordi sarà probabilmente lo sport preferito di casa Bilancia in questo giorno estivo, disciplina che si rivelerà la fautrice del crollo del loro tono umorale.