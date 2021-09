Le previsioni zodiacali di lunedì 6 settembre 2021 sono pronte a svelare come andrà la giornata d'inizio settimana. Il cielo astrale del momento fa registrare una particolare tendenza all'ottimismo, seppur con i soliti pro e contro. In evidenza l'aspetto dissonante del Sole in Vergine, questo lunedì sottoposto agli effetti negativi generati dall'opposizione con Nettuno in Pesci. La Luna attualmente in Leone, alle ore 01:25 del primissimo mattino, entrerà in Vergine e sarà subito in congiunzione al Sole. L'Astrologia di lunedì vede tra i segni fortunati, ovviamente scelti nella seconda sestina, Capricorno, Acquario e Pesci.

In leggero "sottotono" gli amici nativi del Sagittario.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 6 settembre su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 6 settembre

Bilancia: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì vi anticipa un periodo abbastanza "tirato". Vi sentirete in molti casi irrequieti e spesso sarete insofferenti. Alcuni piccoli contrattempi quotidiani, uniti a inattesi disguidi, potrebbero provocare piccole incomprensioni con il partner. Un consiglio: limitate gli impegni o le cose superflue che non sono strettamente necessari. In amore avrete sicuramente una piacevole sorpresa, capace di tirarvi su di morale e forse anche di consentirvi di superare un periodo un po' monotono.

Intanto la Luna abbastanza amica renderà sereno il rapporto con la vostra metà. Single, trascorrerete un lunedì all'insegna del dolce far niente, lasciatevi andare, accantonate le preoccupazioni quotidiane e rilassatevi. Un po' di tregua aiuterà a ristabilire il necessario equilibrio interiore, per poi ripartire più forti di prima.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel comparto lavoro tutto bene: organizzate al meglio la vostra attività, cercando di dar prova di saper gestire.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano che i pianeti vi sorreggeranno ben poco in questa giornata di partenza della nuova settimana. Pertanto il periodo richiederà un po' di attenzione in più, specialmente verso quei progetti o attività che avete intrapreso da poco.

Cercate di non dare peso a eventuali dubbi che possano sorgere nel corso della giornata. Per i sentimenti, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, ponetevi nell'ottica di un'apertura verso nuovi interessi. Magari dando un po' più di corda alla vostra malcelata curiosità, potreste dare adito a qualcosa di utile e interessante per il vostro immediato futuro. In coppia proverete delle sensazioni abbastanza positive: trascinati dalla tentazione, cadrete tra le braccia del vostro partner, come un frutto maturo. Single, nuovi feeling proprio alla partenza di questa nuova settimana: un desiderio impellente sarà alla base di una giornata abbastanza movimentata e per voi resistere sarà difficile.

Nel lavoro, invece, sarete molto metodici e svolgerete tutto quello che siete chiamati a fare prestando attenzione anche ai minimi dettagli: bravi.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 6 settembre al Sagittario presume possa essere un periodo un po' al rallentatore per quanto riguarda i rapporti con le persone delle vostre cerchie. Non cercate di dare la colpa al passato: se vi trovate nella situazione attuale è solo perché non avete avuto la necessaria esperienza. In amore tensioni e frecciatine non risolveranno i problemi, dunque meglio dichiarare esplicitamente cosa c'è che non va e puntare sul dialogo. Se siete malinconici, in questo periodo, non sarà forse perché vi state facendo troppe domande ripensando a quello che avete sfiorato e mai raggiunto?

Per i single, se siete attratti da una persona in particolare, questo non è il momento per rivelare le vostre mire. Diciamo che gli astri non vi aiuteranno a comunicare e potreste rovinare tutto. La parte riguardante il lavoro, infine, aspettate ancora un po’ prima di sobbarcarvi in nuovi progetti, prese di posizione o quant’altro.

Oroscopo e stelle del giorno 6 settembre

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì presume possa essere un periodo decisamente migliore di tanti altri. In definitiva avrete il sostegno delle stelle per quanto riguarda le problematiche di tipo organizzativo: vista la particolare propensione al comando insita nel segno del Capricorno, lasciate che siano gli altri a fare il grosso del lavoro.

In merito agli affetti, gli astri indicano che potrebbe essere una giornata a cinque stelle per voi del segno. Avete la possibilità di essere affascinanti e seducenti verso il partner e grazie alla Luna amica vivrete dei momenti idilliaci, molto significativi. Single, sareste pronti ad approfondire nuove conoscenze? Per avere un'idea più chiara, indagate sulle reali motivazioni in merito al fare nuove amicizie: la vostra sincerità nel darvi risposte vi aiuterà nel gestire le prossime scelte. Nel lavoro la giornata renderà operative alcune vostre intenzioni, quindi smettete di pensare a ciò che potrebbe o non potrebbe andare.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani vedono in partenza una giornata non troppo facile da gestire, almeno in prima battuta, poi le nuvole si schiuderanno verso una luce diversa.

L'Astrologia guarda con interesse a una vostra intenzione: per fare centro mettete da parte l'irascibilità. In campo sentimentale le stelle sono sicuramente ben propense a regalare a voi del segno un lunedì positivo. In generale i pensieri negativi dei giorni scorsi tenderanno a svanire velocemente, sciogliendosi come neve al sole. Quasi tutto sarà perfetto e il periodo potrebbe favorire il nascere di momenti davvero magici. Single, sarete disponibili verso gli altri, soprattutto con chi dimostrerà di conoscervi davvero a fondo. Dedicate tempo allo svago, perché per alcuni ci potrebbero essere la possibilità di nuovi incontri. Nel lavoro, intanto, tutto tranquillo: non trascurate nessuna opportunità d'incontrare persone nuove e, soprattutto, cercate di sfruttare la vostra capacità di saperci fare per fini pratici.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 6 settembre preannuncia un lunedì particolarmente in forma, merito del periodo fortunato a cui andrete incontro. A far da padrone, dettando le linee guida su cui incamminare i vostri passi, sarà la buona posizione del vostro Nettuno, nel contempo in ottimo sestile con Plutone in Capricorno, dunque situazione molto positiva per il segno. In amore sarete dei compagni affettuosi, riuscendo a stupire la dolce metà con le vostre semplici dimostrazioni d’affetto. Molti raggiungeranno certamente delle solide intese di coppia con la persona del cuore: fioriranno sorrisi, coccole e tanta dolcezza da condividere con chi si ama. A coloro ancora single le stelle assicurano che questa sarà una giornata splendida, non solo per voi comuni mortali con una routine da sopportare, ma soprattutto chi vorrà già organizzare una vacanza per il prossimo Natale, magari consistente in un soggiorno in una località di montagna.

Nel lavoro avrete il vento in poppa, nessuno vi potrà fermare. L'umore sarà sereno e la giornata non farà presagire contrattempi di alcun genere o cambiamenti di programma. Tutto filerà liscio come avevate progettato.

Classifica oroscopo del 6 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 6 settembre è pronta a dare soddisfazioni o delusioni? Dipende dal segno: a fare da ago della bilancia come sempre sono le effemeridi, per alcuni segni favorevoli e per altri non proprio positive. Staremo a vedere. Intanto da segnalare l'ottimo periodo riservato dalle stelle al segno della Vergine. Invece ad avere qualche delusione, nel contesto, Leone e Sagittario, considerati in giornata negativa.

Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo, analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di lunedì 6 settembre: