L'oroscopo della settimana che va dal 6 al 12 settembre prevede il passaggio del pianeta dell'amore Venere nel segno dello Scorpione, che finalmente avrà modo di recuperare e ottenere nuovamente il meglio dalla propria relazione di coppia, mentre per l'Ariete ricomincia una lenta ripresa in amore. Iniziano invece i problemi di cuore per il Toro, che dovrà sfruttare ogni momento favorevole in amore, mentre Marte in quadratura dal segno dei Gemelli potrebbe rendergli un po’ stressante il lavoro.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 6 al 12 settembre.

Previsioni oroscopo dal 6 al 12 settembre 2021 segno per segno

Ariete: ultime giornate di sofferenza dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. A partire dal prossimo weekend, infatti, Venere si sposterà in una posizione più felice e lentamente la vostra vita di coppia tornerà a essere piacevole. Sarà dunque il momento di fare qualcosa per tornare in sintonia con il partner. Se siete single avrete nuovamente maggiore voglia e pazienza di mettervi in gioco. In ambito lavorativo, ponendo la giusta concentrazione ai vostri obiettivi, potreste riuscire a ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo settimanale che purtroppo vi porterà delle brutte notizie.

L'arrivo di Venere nel segno dello Scorpione segnerà l'inizio di alcune difficoltà dal punto di vista sentimentale. Sarà meglio sfruttare ogni momento favorevole per provare a consolidare il vostro rapporto, soprattutto se si tratta di una storia di lunga data. Se siete single dovrete assumere un atteggiamento più romantico e premuroso, se vorrete trovare davvero l'amore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Poche novità in ambito lavorativo, ma con un po’ d'impegno potreste riuscire a ottenere qualcosa di buono. Voto - 7️⃣

Gemelli: un cielo che tende non tende a favorirvi, ma tutto sommato rimane più che soddisfacente. Certo, l'inizio di settimana potrebbe non essere un granché a causa della Luna in quadratura, ma nelle giornate successive troverete sempre un motivo per sentirvi felici insieme alla vostra anima gemella.

Se siete single poco importa se l'amore al momento non è nella vostra vita, l'importante è che ci sia sempre qualcuno che vi voglia bene. Nel lavoro attenzione a Marte in quadratura, perché potrebbe rendere stressante lavorare ai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: oroscopo della prossima settimana particolarmente importante per voi nativi del segno. Questo cielo sta per cambiare e tenderà a favorirvi, ma dovrete metterci tutto il vostro impegno per riuscire ad avere un rapporto nuovamente stabile. Se siete single presto tornerete a vivere belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, faticherete ancora un po’ a rimanere concentrati, ma per fortuna le energie non vi mancheranno grazie a Marte.

Voto - 7️⃣

Leone: ultime giornate di follie sentimentali per voi nativi del segno. Questo cielo tenderà a squilibrarsi un po’, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Infatti, a partire da sabato, Venere si metterà in quadratura dal segno dello Scorpione e ciò potrebbe causare una battuta d'arresto nella vostra relazione di coppia. Se siete single cercate sempre il dialogo e chiarite spesso le vostre intenzioni. Nel lavoro, invece, continua questo periodo favorevole, che andrà assolutamente sfruttato. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che tenderà a cambiare nel corso della prossima settimana. Le prime due giornate saranno davvero favorevoli grazie alla Luna in congiunzione. Successivamente, nel corso del weekend, godrete di Venere nuovamente favorevole e insieme alla Luna farete scintille in amore.

Il discorso vale non solo per chi è innamorato, ma anche per chi sta cercando l'anima gemella. Settore professionale più o meno stabile, con poche novità, ma tutto sommato i buoni risultati non mancheranno, soprattutto per i nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: una settimana che, secondo l'oroscopo, vedrà alcuni cambiamenti nel vostro cielo. Venere, infatti, lascerà il vostro segno zodiacale, ma questo non vorrà dire che tra voi e il partner le cose andranno male. Avrete ancora tanto da fare e tanti bei momenti da vivere insieme. Per quanto riguarda i single riuscirete ancora a distinguervi e ad attirare sorrisi. In ambito professionale, invece, non perdete neanche un colpo e la vostra audacia sarà premiata.

Voto - 8️⃣

Scorpione: oroscopo della settimana che vedrà l'arrivo del pianeta Venere, nel vostro cielo, a partire dal prossimo sabato. Questo periodo di alti e bassi in amore è destinato a concludersi e finalmente anche voi avrete modo di ottenere il meglio dalla vostra storia d'amore. Possibilità d'incontri e nuove avventure romantiche aumentano anche per i cuori solitari, ma dovranno dimostrare che ci tengono davvero alla persona che amano. In ambito professionale è ancora un periodo un po’ incerto, ma arriveranno sicuramente giorni migliori. Voto - 7️⃣

Sagittario: piccoli cambiamenti in arrivo nella vostra vita sentimentale, secondo l'oroscopo della prossima settimana. Il pianeta dell'amore si troverà alle vostre spalle a partire da sabato, smettendo quindi di aiutarvi così tanto.

Poco male in fondo, perché con un po’ d'impegno in più, sicuramente, riuscirete a ottenere ancora tanto dal vostro rapporto. Se siete single continuerete a cercare l'amore, ma seguendo criteri differenti. Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di gestire abbastanza bene le vostre mansioni, merito in particolare di Giove in sestile. Voto - 8️⃣

Capricorno: miglioramenti in arrivo per la vostra vita sentimentale. A partire dal prossimo sabato il pianeta Venere tornerà a essere favorevole, facendo iniziare una lenta ripresa della vostra vita di coppia. Attenzione però a quelle giornate di Luna sfavorevole, come giovedì e venerdì, che potrebbero ritardare questa lenta risalita. I cuori solitari saranno più propositivi, soprattutto se nel loro cuore si trova già una persona speciale.

Settore professionale più o meno stabile e grazie a Marte avrete abbastanza energie per mettere a punto progetti davvero interessanti. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che purtroppo tenderà a peggiorare secondo l'oroscopo. Il pianeta dell'amore smetterà di agire a vostro favore, ma ricordatevi che questo cielo, nel complesso, sarà valido per provare a ottenere una relazione di coppia quantomeno stabile. Se siete single un po’ d'insicurezza potrebbe assalirvi, dunque fate attenzione. In ambito lavorativo Giove e Mercurio continuano a sostenervi e vi portano dritti verso il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale che migliora e non di poco a partire dalla prossima settimana, grazie in particolare alla posizione favorevole di Venere, che vi terrà compagnia per il prossimo periodo e vi darà modo di dare maggior importanza alla vostra vita sentimentale, che siate single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro Marte opposto vi toglie energie, ma idee e buona volontà per fortuna non vi mancano. Voto - 8️⃣