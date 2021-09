Secondo l'Oroscopo del 4 settembre, gli Ariete sono giù di corda. I nati sotto il segno della Bilancia devono dedicarsi di più agli affetti, mentre Capricorno e Toro sono in grande forma.

Vediamo, a questo punto, qual è l'oroscopo completo per sabato 4 settembre e la classifica dei 12 segni zodiacali.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: non si prospetta una giornata molto favorevole. Ad ogni modo non abbattetevi, i momenti bui possono capitare, l'importante è riuscire a superarli con orgoglio e determinazione.

11° Vergine: l'oroscopo del 4 settembre vi invita a mantenere la calma.

Evitate di cimentarvi in situazioni troppo più grandi di voi, e prendetevi del tempo per capire se è il momento giusto per compiere dei passi importanti.

10° Bilancia: le faccende professionali andrebbero risolte entro la mattinata. Cercate di dedicare il fine settimana agli affetti e alle persone care. Riposate anche un po', poiché i prossimi giorni potrebbero rivelarsi molto impegnativi sul fronte lavorativo.

9° Scorpione: in amore vi sentite un po' più leggeri rispetto ai giorni scorsi. Dal punto di vista professionale, invece, dei contrattempi hanno reso il vostro umore un po' più triste, ma presto potrete riprendervi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: l'oroscopo del giorno 4 settembre vi invita a non farvi passare troppi grilli per la testa.

Nella vita è necessario avere i piedi ben saldi per terra in certe circostanze, e questo è il momento di non perdersi troppo in chiacchiere.

7° Gemelli: sul lavoro siete molto impegnati e questo vi sta portando a trascurare gli affetti. Ricordate, però, che dovreste sempre trovare il tempo da dedicare alle persone care, oppure potreste pentirvene.

6° Cancro: le relazioni sentimentali sono un po' conflittuali, specie quelle nate di recente. Se state vivendo un momento di transizione, professionale o emotivo, è il caso che vi fermiate un attimo e che vi dedichiate un po' a voi stessi.

5° Pesci: le persone intraprendenti riusciranno sicuramente a raggiungere i traguardi sperati.

Non siate troppo severi con voi stessi, specie per quanto riguarda il lavoro. Dal punto di vista sentimentale, invece, potete tornare a fare conquiste.

Oroscopo segni fortunati del 4 settembre

4° in classifica Acquario: in amore state vivendo degli alti e bassi di recente. Ad ogni modo, dal 4 settembre ripristinerete un bell'equilibrio. Sul lavoro, invece, siete pronti a tuffarvi in una nuova avventura senza se e senza ma.

3° Sagittario: l'oroscopo del giorno 4 settembre denota una giornata piena di emozioni. Se state lavorando sodo per il raggiungimento di un traguardo importante, potreste avere delle soddisfazioni.

2° Toro: i rapporti affettivi sono stati un po' complessi nell'ultimo periodo, ma a partire dal 4 settembre la Luna entra in un transito positivo che vi regalerà tante belle emozioni.

Siate più aperti nei confronti degli altri e non abbiate sempre il timore che qualcuno voglia ferirvi.

1° Capricorno: i nati sotto questo segno potrebbero ritrovare il sorriso dopo molto tempo. La vita talvolta ci pone dinanzi delle prove, e voi potete dire di averle superate egregiamente. Continuate sempre così.