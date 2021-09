Le previsioni zodiacali di mercoledì 8 settembre 2021 si preparano a dare il benvenuto ad una nuova giornata. Sarà buono o portatore di incognite il prossimo mercoledì? E questa è la domanda a cui ci appresteremo a dare la giusta (si spera) risposta nell'articolo di oggi. L'Astrologia del momento punta con fiducia su due segni: Gemelli e Vergine mentre ha qualche titubanza relativamente a Toro e Cancro. Scopriamolo insieme iniziando a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 8 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli, Vergine;

2° posto - ★★★★: Ariete, Leone;

3° posto - ★★★: Toro;

4° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 8 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 8 settembre al segno dell'Ariete predice l'arrivo di un periodo discreto, anche se con possibilità di piccoli sforamenti in termini di negatività comunque ampiamente accettabili. In generale, state per concludere un progetto importante, il che potrebbe abbastanza stancare fisicamente e/o mentalmente: resistete! In amore, hobby e passioni renderanno ancor più vivo il vostro rapporto di coppia. Ottima sarà l'intesa anche per i nuovi innamorati, che saranno travolti dalla passione.

Il quadro astrale esprime una grande gioia nei vostri confronti e le stelle sapranno farvi ritrovare la passione e l'intesa profonda. Cercate di concedere più tempo al partner, al fine di ritrovare quella complicità affettiva che rende la vita meno dura. Single, i pianeti saranno dalla vostra parte e un sorriso in questa giornata potrebbe valere molto di più di tante parole.

Dunque non perdetevi in grandi discorsi e puntate tutto sulla simpatia, potrete così raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati nell'ultimo periodo. Nel lavoro, riuscirete a concludere tutti i doveri, grazie anche alla collaborazione con i vostri colleghi: potrebbero arrivare gratificazioni e guadagni.

Toro: ★★★. Questa parte della settimana per tanti di voi del segno partirà un po' in affanno, poi però si riprenderà abbastanza verso la fine del periodo.

Intanto, visto il frangente valutato con le tre stelle del 'sottotono', l'Astrologia non ha dubbi: potreste avere diverse gatte da pelare questo mercoledì. In campo sentimentale, siete sempre un po' eccessivi, e insoddisfatti. Le tensioni nella vita domestica saranno la prima conseguenza del transito negativo della stelle. Quindi, sarà necessario riesaminare le priorità della famiglia per decidere quale sia la più importante. Coraggio, avanti, oggi gira così e l'amore: soprattutto in coppia, se il partner pretendesse più attenzioni, voi dategliele. Single, non volate troppo alto: maggiore è l'altezza, più disastrosa rischierà di essere la caduta. Misurate bene le distanze, valutate i pro e i contro e puntate verso quegli obiettivi che realisticamente potrete raggiungere.

Nel lavoro, ogni passaggio planetario richiede un po' di riflessione: non buttatevi subito in tante nuove imprese, ma farete bene a sfruttare una possibilità offerta da Mercurio in aspetto favorevole.

Gemelli: ★★★★★. In arrivo un mercoledì 8 settembre splendido e in linea generale vivibile, davvero alla grande. La giornata di centro settimana si presuppone quindi che possa essere fantastica in primis in amore. In caso di dubbi amorosi, sbizzarrite la vostra fantasia, creando occasioni ed effetti speciali nel rapporto di coppia. Senz'altro diventerete più creativi e per qualcuno tornerà a risalire l'asticella della passione nella vita di coppia. Date la vostra preferenza alle situazioni chiare e nette, prive di sfumature ingannevoli e godetevi la giornata insieme alla persona amata.

Single, le stelle porteranno frenesia alla vostra giornata. Queste senz'altro vi stuzzicheranno attraverso le parole di una persona che sta facendo di tutto pur di attirare la vostra attenzione. Così vi sentirete lusingati dai lunghi corteggiamenti e sarete pronti a lasciarvi andare in una nuova e appassionante storia. Nel lavoro, avrete presenza di spirito e riuscite a dare tanto per raggiungere i vostri obiettivi.

Oroscopo e stelle di mercoledì 8 settembre

Cancro: ★★. In arrivo un periodo dai colori poco gradevoli, quelli relativi ai giorni segnati dal 'ko'. Pertanto, la giornata di centro settimana potrebbe risultare pensierosa ed abbastanza flemmatica. Per i sentimenti, le stelle contrasteranno il vostro segno: sapete che per capire il punto di vista degli altri è necessario mantenere una buona comunicazione.

La forma non sarà al top, stanchezza e stress non mancano: concedetevi quindi una giornata di puro svago e scacciate dalla vostra mente qualsiasi pensiero negativo. Altresì, analizzate ciò che il partner si aspetta da voi e siate più diplomatici nei suoi confronti. Single, concentrate la vostra attenzione sui progetti che desiderate realizzare, senza farvi penalizzare né da questioni familiari, né da eventuali contrattempi. Se vivete probabilmente qualche piccolo contrasto nella famiglia siate più comprensivi e tolleranti, cercate di dare a loro lo spazio che meritano. Anche se vi sentirete in perfetta forma fisica, non trascuratevi; continuate a seguire sane abitudini di vita! Nel lavoro, se scegliete di darvi alla fuga scapperete da un problema che presto si ripresenterà in modo ancora più pressante, affrontatelo subito e tutto si risolverà facilmente.

Leone: ★★★★. Giornata sicuramente positiva: in gran parte trascorrerà all'insegna della curiosità e del buon umore, alla ricerca di quel 'qualcosa' che - diciamocelo pure - nemmeno voi sapete cos'è. In amore, la giornata sarà buona per la coppia, perciò datevi da fare per gustare fino in fondo questi momenti di grandi ardori e di belle intese. Si potrà parlare di ottimismo e di energia positiva che vi porteranno in poco tempo a raggiungere la serenità tanto attesa. Single, il vostro fascino sarà assolutamente irresistibile e potrà conquistare qualsiasi preda abbiate nel mirino. Cercate di fare attenzione alle uscite di denaro: oculatezza e testa a posto, prima di metter mano al portafogli, ok?

Nel lavoro, i progetti nati per gioco diventeranno importanti; chi cerca occupazione potrebbe ricevere presto buone proposte.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 8 settembre, predice che andrà benissimo la giornata. Valutato dall'Astrologia quotidiana con le cinque stelline della buona sorte, questo periodo porterà indubbiamente una grinta di tutto rispetto, il che vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare all’ultimo minuto a errori di varia natura. Secondo l'oroscopo relativo al segno, per quanto concerne il campo sentimentale, sarà un giorno foriero di interessanti novità. Disinvolti ed espansivi, saprete creare intorno a voi una atmosfera divertente e distensiva, una vera oasi di pace per partner e familiari.

Così l'intesa a due sarà perfetta da ogni punto di vista. Single, vi sentirete inclini alla dolcezza e disponibili a vivere intensamente la vostra vita affettiva. Avrete energia fisica e grande senso del dovere; date il meglio di voi nelle attività quotidiane e, se potete, allontanatevi dai problemi di sempre e dedicate una bella fetta del vostro tempo al riposo, al divertimento. Nel lavoro, chi deve affrontare una prova importante sarà accompagnato dalla fortuna; i risultanti saranno eccellenti.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 8 settembre.