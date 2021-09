Venerdì 10 settembre troveremo sul piano astrale Venere cambierà domicilio passando dal segno della Bilancia (dove risiede Mercurio) ai gradi dello Scorpione (dove sosta la Luna). Marte assieme al Sole, invece, proseguiranno il transito in Vergine, così come Saturno e Giove permarranno nel segno dell'Acquario. Urano, in ultimo, continuerà il moto in Toro come Plutone rimarrà stabile in Capricorno e Nettuno resterà nell'orbita dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Scorpione, meno roseo per Toro e Acquario.

Sul podio

1° posto Vergine: amore top.

Già dal primo pomeriggio, sebbene Venere si sposterà in Scorpione soltanto a tarda sera, i nati sotto il segno della Vergine, specialmente la prima decade, potrebbero avvertire i primi sentori di un'atmosfera sentimentale decisamente più conciliante. Mattinata di probabili incombenze pratiche da portare a compimento.

2° posto Scorpione: consolidamenti. Lo sbarco della Bianca Signora nel segno, perlopiù congiungendosi alla Luna, indurrà presumibilmente il terzo segno Fisso a consolidare il proprio legame sentimentale, così da cominciare a parlare col partner di argomenti come convivenza o matrimonio. Meno interessanti, invece, le effemeridi quotidiane per i single del segno che, osteggiati da Urano retrogrado e opposto, riscontreranno diverse difficoltà a farsi notare.

3° posto Pesci: intraprendenti. Se da un lato il transito venusiano diverrà favorevole, dall'altro lato i nati Pesci dovranno fare i conti con la pressante opposizione che Nettuno nel segno ingaggerà col nefasto Marte in Vergine. Tali configurazioni planetarie, oltre a portare una certa destabilizzazione professionale, potrebbero rendere insolitamente più intraprendenti i nati sul fronte affettivo, magari intimandogli di farsi avanti con una persona adocchiata tempo addietro.

I mezzani

4° posto Leone: lavoro top. La congiunzione Venere-Luna assieme al Sole nella pragmatica Vergine regaleranno, c'è da scommetterci, una giornata coi fiocchi ai felini sul versante lavorativo, durante la quale potersi togliersi qualche gradita gratifica morale.

5° posto Cancro: creativi. Il Luminare notturno in fase crescente nel loro Elemento stimolerà, con ogni probabilità, la vena creativa del primo segno d'Acqua, indirizzandolo a mettere in pratica ciò che l'ispirazione gli suggerirà.

6° posto Sagittario: dentro o fuori. Venerdì durante il quale gli arcieri potrebbero avere una gran voglia di risposte, perlopiù affettive, rispetto ad alcune questioni rimaste in sospeso nelle ultime settimane. Grazie al sostegno di Venere in Scorpione e Giove d'Aria, le risposte affermative in tal senso avranno buone chance di divenire fuochi d'artificio in camera da letto.

7° posto Ariete: distesi. La morsa planetaria parrà allentarsi dalle ultime ore di questo venerdì di fine estate per i nati sotto il segno dell'Ariete, i quali, come piacevole conseguenza, affronteranno la giornata decisamente più sereni rispetto al periodo appena trascorso.

8° posto Capricorno: adulatori. Con Plutone retrogrado che strizzerà l'occhio alla Luna, i nati Capricorno potrebbero tendere, nel corso di questo venerdì, ad adulare le persone di spicco del loro team professionale oppure della cerchia amicale.

9° posto Bilancia: in disparte. Mettersi in prima linea non sarà probabilmente ciò che i nati Bilancia vorranno sperimentare durante queste 24 ore, coi nativi che preferiranno di gran lunga starsene in disparte a rimuginare sugli ultimi accadimenti.

Ultime posizioni

10° posto Toro: amore flop. Adesso che il pianeta della bellezza passerà al dirimpettaio Scorpione, il primo segno di Terra, soprattutto se alle prese con una relazione sentimentale traballante, potrebbe notare i primi scricchiolii che faranno da preludio a delle vere e proprie burrasche emotive quando la Luna si farà Piena in Pesci.

11° posto Acquario: esausti. Le energie spese in settimana per alcune imponenti attività famigliari saranno, con ogni probabilità, avvertite dai nati Acquario durante il giorno che precede il weekend, facendoli arrivare a sera esausti e vogliosi soltanto di riposare.

12° posto Gemelli: relax. Giornata utile in casa Gemelli per lasciare stress e problematiche fuori dall'uscio di casa e dedicare del tempo esclusivamente a loro stessi, magari prenotando in un centro benessere o dall'estetista.