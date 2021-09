Le previsioni zodiacali di venerdì 17 settembre 2021 cosa porteranno di interessante ai primi sei segni dello zodiaco? Intanto, in bella evidenza direttamente per bocca dell'Astrologia applicata al periodo, la presenza di una prestante Luna in Acquario. L'Astro della Terra senz'altro favorirà l'amore, l'amicizia, la famiglia e gli affetti in generale; ovviamente non a tutti i segni. Il quinto giorno della settimana a questo giro mostra in primo piano il segno del Cancro, giustamente affiancato al vertice della positività in questo venerdì, anche se un pelino più in basso, dagli altrettanti fortunati Ariete, Gemelli e Vergine.

Curiosi di sapere come andrà la giornata per i restanti simboli astrali?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 17 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Cancro;

2° posto - ★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

3° posto - ★★★: Toro;

4° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 17 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 17 settembre al segno dell'Ariete indica una giornata decisamente informale, abbastanza bella da vivere ma a tratti un pochino impegnativa. In generale, specie nelle relazioni interpersonali, potrebbe essere messa alla prova dei fatti la vostra buona fede.

In amore, lo slancio e la passionalità non vi mancheranno di sicuro, così grazie agli ottimi influssi delle stelle la vostra vita affettiva riscoprirà momento di intensa positività. Avrete voglia di stare con lui/lei e il vostro desiderio sarà assolutamente ricambiato. Single, in questa giornata cercate di cambiare qualche piccola cosa nella vostra vita, anche di apparentemente insignificante, ma che potrebbe rappresentare l'inizio di progetti molto più importanti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Talvolta è necessario puntare sulle frivolezze per capire cosa realmente potrà migliorare nella propria vita. Nel lavoro, sarete obiettivi e razionali, avrete la mente lucida e prenderete decisioni importanti.

Toro: ★★★. Una giornata in prevalenza monotona e a tratti ripetitiva, con staticità di riflessi e stanchezza diffusa: no, non è una prognosi medica.

La descrizione fatta è per introdurre il periodo "sottotono" con il quale la maggior parte di voi nativi dovrà fare i conti (chi più e chi meno a fare la differenza è, e lo sarà sempre, il proprio ascendente). In campo sentimentale, la giornata vi troverà un po' pensierosi. Forse avete dovuto prendere in mano una questione controversa e molto probabilmente nel rapporto con il partner potranno tornare a galla problemi irrisolti. Allora mantenete la calma cercando di risolvere tutto insieme. Single, l'effetto perturbatore di un sogno permane vivido per tutta la mattinata, ma finalmente dal pomeriggio, grazie a una bella passeggiata o a una lunga e allegra chiacchierata con una persona cara, il vostro cielo si sgombrerà restituendovi la vostra serenità di sempre.

Lavorare oggi vi costerà fatica e concluderete ben poco: sarà meglio rimandare a tempi migliori, per il momento fate il necessario e rilassatevi.

Gemelli: ★★★★. Una giornata sicuramente buona sotto alcuni aspetti, per altri magari un po' meno, tuttavia assolutamente da non disprezzare più di tanto. Ogni tanto guardare il bicchiere come mezzo pieno non può far altro che incoraggiare a fare meglio, siete d'accordo? In amore, la presenza della Luna in Aquario per voi speculare positiva, vi regalerà un sereno appagamento nella vita di coppia. Occupatevi con amore della vostra casa e della vostra famiglia, perché avete bisogno di mettere radici solide e durature: sarete in grado di farlo insieme alla persona che più amate al mondo.

Single, in questa splendida giornata per voi sarà tutto possibile: dare ascolto al consiglio di una persona amica sarà la cosa giusta da fare per molti di voi. È un invito disinteressato da parte della buona Astrologia, senz'altro dettato dall'affetto nei vostri confronti. Da tempo non vi capitava una situazione del genere, e tutto quello che avverrà sarà assolutamente bello ed inaspettato. Diciamo che la buona sorte sarà dalla vostra parte su tutti i fronti. Nel lavoro, la giornata decollerà positivamente e, se sarete costanti, vi renderete conto che poter dare di più e il meglio di voi. Alcune operazioni richiederanno furbizia.

Oroscopo e stelle di venerdì 17 settembre

Cancro: ★★★★★. Si prevede una giornata ottima, ideale per dar un colpo di mano a eventuali problemi in sospeso, sia a livello interpersonale che lavorativo.

Oppure, se non strettamente necessarie, per archiviare momentaneamente eventuali situazioni in stallo da giorni addietro. Per i sentimenti, vi sentirete più leggeri e stimolati, così come in famiglia o nelle questioni relative ai figli. Affetto e complicità riscalderanno progressivamente la storia d'amore in corso e, grazie al partner, trascorrerete una serata davvero speciale. Single, ci sarà una grande forza dentro di voi capace di spingervi ad allargare gli orizzonti sentimentali, indicandovi esattamente dove, come e quando cambiare, soprattutto come vi dovrete muovere. Amicizie e vita sociale sicuramente in primo piano. Nel lavoro, se avete un'attività di gruppo sarete favoriti da una splendida comunicativa, il che vi consentirà di intendervi alla perfezione con i collaboratori.

Otterrete risultati ottimali.

Leone: ★★. Giornata "tosta". In amore, vi sono dei problemi abbastanza urgenti da risolvere. Anche nei rapporti familiari ogni screzio potrebbe dare adito a battibecchi, con l'atmosfera pronta a diventare bollente: trovate un punto di incontro così eviterete delusioni annunciate. Cercate allo stesso tempo di sminuire e non fomentare chi non aspetta altro per far nascere nuovi fastidiosissimi litigi. Non ci sarà nessuna iniziativa da parte vostra, troppe invece saranno quelle proposte, anzi, imposte dagli altri, in prima linea dal partner. Quest'ultimo se non dovesse essere assecondato potrebbe alterarsi di brutto rovinando gran parte della giornata. Single, quando la vostra famiglia ci si mette, riesce a mandarvi fuori dai gangheri, con battute feroci e lagne pesantissime.

Davvero un tormento per persone delicate e romantiche quali siete. Le lune storte in casa vostra, in questo periodo soprattutto, saranno un gioco di specchi: chi ce l'ha e chi la riflette, rovinando umore, giornata e serata... Nel lavoro, nei rapporti professionali, prendete l'iniziativa e mostratevi rilassati. Non sentitevi a disagio quando avete a che fare con un socio o con un collega perché voi valete molto di più ci ciò che pensate.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 17 settembre, predice una giornata buona, ovviamente da tenere in considerazione soprattutto se dovessero capitare momenti impegnativi o eventualmente concitati. In generale però, tutto abbastanza bene su questo fronte.

Un’iniziativa un filo rischiosa regalerà belle soddisfazioni (morali e finanziarie) a chi svolge un’attività autonoma o anche parzialmente indipendente. In campo sentimentale, pieni di brio, disinibiti ed espansivi, saprete infuocare la serata con il partner di sempre in maniera originale. Così l'intesa sarà più vivace del solito, quindi migliorerà l'umore e la vita di coppia riprenderà il solito slancio. La persona amata sarà particolarmente coinvolta e trascorrerete dei momenti piacevoli e rilassanti. Single, vi troverete bene con le persone, specie con quelle simpatiche e allegre come voi. Sono in vista gioiose amicizie e anche rapporti sentimentali molto importanti per il vostro futuro. Saranno giorni utili per occuparvi di voi, del vostro benessere generale.

Via libera quindi ai cambi di look, alla sperimentazione di nuovi ritrovati della cosmesi e alla pratica di sport all'aria aperta. Nel lavoro, le risorse dialettiche non vi mancano, così ci saranno tempi d'oro per chi è alle prese con studi, concorsi e colloqui. Prevista un'ottima capacità di sintesi nel programmare lavoro e compiti da svolgere.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 17 settembre.