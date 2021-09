Venerdì 17 settembre, la Luna, Giove e Saturno transiteranno sui gradi dell'Acquario, mentre Venere sosterà nel segno dello Scorpione. Marte assieme a Mercurio, invece, proseguirà il domicilio in Bilancia, così come il Sole permarrà nell'orbita della Vergine. Plutone, in ultimo, rimarrà stabile in Capricorno come Urano resterà nel segno del Toro e Nettuno continuerà il transito in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Vergine, meno roseo per Leone e Gemelli.

Sul podio

1° posto Bilancia: amore top. Il terzetto Luna-Giove-Venere in felice aspetto donerà, con ogni probabilità, 24 ore particolarmente favorevoli nel ménage amoroso ai nati Bilancia della prima decade, i quali sfodereranno una comunicazione fluida e sensuale che ammalierà il partner.

2° posto Vergine: entrate extra. I frutti di un investimento pregresso o un bonus legato all'operatività rimpingueranno, con ogni probabilità, il bottino economico di casa Vergine, coi nativi che saranno chiamati a conservare tale somma di denaro per eventuali periodi di magra futuri anziché scialacquarli in uscite voluttuarie.

3° posto Capricorno: adulatori. La dodicesima casa sarà illuminata dallo stordente quadrato Luna-Plutone che spingerà, c'è da scommetterci, i nati Capricorno ad adulare alcune nuove figure professionali di spicco. Così facendo, i nativi riusciranno a garantirsi qualche piccolo favore lavorativo, come l'uscita anticipata in caso di imprevisti famigliari.

I mezzani

4° posto Toro: energici.

Il trigono tra Plutone e Marte nel loro Elemento farà presumibilmente sì che i nati Toro possano contare, durante il giorno che precede il weekend, su un bottino energetico di tutto rispetto, il quale li farà barcamenare tra impegni lavorativi, amorosi e famigliari con estrema naturalezza.

5° posto Acquario: tenaci. Il Luminare femminile nel segno guarderà di sguincio il duetto Urano-Venere ma, al contempo, beneficerà della congiunzione col Grande Benefico, grazie alla quale la seconda e terza decade nativa avrà buone chance di mettere in campo grande determinazione questo venerdì, specialmente nelle faccende professionali.

6° posto Scorpione: focus sugli affetti. Con La Bianca Signora in prima casa quadrata a Saturno, i nati sotto il segno dello Scorpione potrebbero focalizzare le loro attenzioni sulla valenza degli affetti in essere, sia legati ai sentimenti che facenti parte il nucleo amicale.

7° posto Cancro: umore altalenante. Seguendo le orme della peculiarità più famosa del loro astro governatore, la 'lunaticità', i nati Cancro risentiranno, c'è da scommetterci, di un tono umorale particolarmente ricco di alti e bassi in questa giornata di fine estate.

8° posto Pesci: sfuggenti. Alla stregua di un anguilla, il dodicesimo segno zodiacale parrà sfuggire, nel corso di questo venerdì, sia alla presenza di persone che lo mettono a disagio che di argomenti pruriginosi tirati fuori dal cilindro dalla cerchia amicale.

9° posto Ariete: titubanti. Il primo segno di Fuoco potrebbe trovarsi di fronte ad una o più situazioni surreali durante questa giornata settembrina, le quali lo renderanno spiccatamente indeciso su come agire a riguardo. Probabili perplessità professionali nel tardo pomeriggio.

Ultime posizioni

10° posto Leone: lavoro flop. Provocazioni e maldicenze da parte dei parigrado avranno buone chance di condire il venerdì professionale dei felini, con questi ultimi che preferiranno lavorare a testa bassa facendo orecchie da mercante.

11° posto Gemelli: amore flop. La machiavellica posizione venusiana sommata alle retrogradazioni del binomio Giove-Saturno nell'amico Acquario potrebbero rendere la giornata sentimentale di casa Gemelli tutt'altro che scorrevole, specialmente quando il partner diverrà geloso a seguito di una chiamata o un messaggio ricevuto dai nativi.

12° posto Sagittario: impazienti. Il celebre detto ''Roma non fu costruita in un giorno'' dovrebbe essere preso ad esempio dai nati Sagittario in queste 24 ore, perché il terzo segno di Fuoco sembrerà assumere un controproducente mood impaziente che lo indurrà a fare il passo più lungo della gamba.