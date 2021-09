Le previsioni zodiacali di martedì 28 settembre 2021 sono pronte a scoprire le carte in merito ai segni fortunati e quelli in difficoltà. A portare buone notizie in campo sentimentale un evento molto amato in Astrologia, soprattutto da coloro con problematiche da risolvere a livello affettivo: l'ingresso della Luna nel campo del Cancro, transito messo in agenda proprio questo martedì.

Posti sotto osservazione, i simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. Dunque, attenzione tutta puntata su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di conoscere il segno più fortunato di del giorno?

Bene, diciamo subito che, grazie ai favori di astri particolarmente benevoli, senz'altro spetta a Bilancia e Acquario la zona alta della classifica (provvisoria), pertanto entrambi risultano valutati con le cinque stelle della buona sorte.

L'Oroscopo del giorno 28 settembre, al contrario, concede poche speranze ai nativi del Sagittario, in questo frangente sottoscritti con le tre stelle relative ai periodi "sottotono". Detto l'essenziale, passiamo pure ai riscontri sui singoli segni togliendo il velo all'amore e al lavoro, poi alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 28 settembre

Bilancia: ★★★★★. In arrivo un martedì 28 settembre quasi perfetto in tutto.

Diciamolo pure, la giornata di questa parte iniziale della settimana andrà benissimo per tantissimi di voi Bilancia, e questo è già un dato importante. In amore, la Luna in Cancro regalerà belle emozioni e la complicità con la persona amata sarà altissima: nessun problema esterno minerà la vostra relazione. Se possibile, approfittate del periodo positivo per farvi "perdonare" dal partner per qualcosa fatta involontariamente.

Se single, sono in arrivo forti passioni e nuovi incontri su cui puntare: fascino e seduzione saranno due armi che vi consentiranno di entrare anche nei cuori più duri e conquistarli. Nel lavoro intanto, un cambio di mansione o un avanzamento professionale potrebbe farvi ricredere su alcune prese di posizione fatte tempo addietro.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì vi vedono propensi a concedere al vostro fisico e al vostro aspetto le giuste attenzioni: vi prenderete cura di voi stessi come, forse, non avete mai fatto in passato. Per i sentimenti, il cielo vivacizzerà l'intesa di coppia e il buon dialogo potrebbe ripartire a pieno ritmo. Perfetta la comunicazione nella coppia grazie alla vostra bravura nell'esternare al partner le sensazioni e tutto procederà senza problemi. Single, la vostra eventuale intraprendenza vi permetterà di vivere buoni momenti: ci potrebbero essere delle sorprese in vista già a fine pomeriggio/inizio sera. Il consiglio del momento: dovete solamente evitare di prendere decisioni radicali.

Nel lavoro, sistemando con meticolosità ciò che non vi convince e mettendo a frutto l’esperienza accumulata finora, chi riuscirà a starvi dietro? Quasi nessuno!

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 28 settembre al Sagittario rivela un Urano decisamente ostile al segno, rendendo molti nativi poco sicuri del proprio fascino (che invece in questo periodo non vi fa affatto difetto!). In amore, più di qualche grana da risolvere: dunque, come comportarsi? Intanto sforzatevi nel non peccare d'ingenuità: nelle faccende personali siate dolci e comprensivi, così facendo la vostra vita di coppia risulterà molto più gratificante. Single, evitate di cercare altrove ciò che avete a portata di mano: guardatevi intorno e valutate.

Esprimete di più e meglio il sentimento che provate verso la persona che sapete, continuando a sollecitare le vostre energie allo scopo di centrare l'agognato obbiettivo. Nel lavoro, sarete in catalessi tutto il giorno a causa di un po' di stanchezza. Soprattutto per tanta, forse un po' troppa pigrizia, sarete poco produttivi arruffando più del dovuto.

Oroscopo e stelle del giorno 28 settembre

Capricorno: ★★★★. L'arrivo di questo nuovo martedì sarà sostanzialmente nella norma per voi nativi. Senz'altro trascorrete più tempo in compagnia di amici al posto di fare altre cose: questo farà certamente bene all'umore aiutando anche a non pensare troppo a certe questioni. In merito agli affetti si prevede una giornata valutata con le solite quattro stelline relative ai frangenti di routine.

Pertanto troverete ad attendervi "la solita minestra": calma, meglio questo che altro non trovate? Sappiate che in giro c'è tanta negatività da far paura, quindi il sapersi accontentare di ciò che si ha è una gran virtù. Single, il momento è abbastanza positivo, i programmi saranno in parte favoriti e l’amore resta fermamente in cima ai vostri pensieri: cosa volete di più dalla vita? Nel lavoro invece, vi darete un gran da fare cercando di impiegare tutte le ore della giornata a portare a termine quel che vi verrà richiesto. Dovete rilassarvi ma maggiormente imparare ad accettare i vostri limiti.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno evidenziano questa parte della settimana come davvero fortunata.

Quindi, la domanda nasce spontanea: sarà o no un martedì con il cosiddetto "botto"? Ebbene, secondo le attuali predizioni certamente sarà così. In tanti ritroverete l'armonia perduta e sarà proprio quest'ultima a dare colore e brio al periodo. In campo sentimentale, il positivo cielo astrologico senz'altro rilascia il benestare alle situazioni legate alla coppia. Quindi splendido periodo: cercate di controllare e dominare le sensazioni scomode iniziando a pensare positivo e allo stesso momento esaltando le emozioni più forti. Single, le cose belle arrivano all'improvviso. A fronte di quanto appena detto, vi sarà offerta la possibilità di approfondire un legame a cui siete molto interessati. Potrebbe inoltre prender vita uno spiraglio di luce in alcune questioni ostiche che nell'ultimo periodo vi hanno preoccupato.

Nel lavoro, grazie al cielo favorevole vi sentirete in una botte di ferro. Sarà la curiosità il motore che vi spingerà a cercare qualche cosa di nuovo o di più stimolante.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 28 settembre invoglia a darsi da fare cercando di vedere gente, soprattutto se si intendesse dare un po' di brio alla giornata. Se in passato avete interrotto qualcosa di piacevole, accarezzate pure l’idea di riprendere la cosa, qualsiasi cosa fosse: dice il saggio "ogni lasciata è persa!". In amore l'intesa di coppia migliorerà sensibilmente soprattutto se cercherete di condividere con il partner non solo i doveri della quotidianità ma anche quei piccoli piaceri che la vita vorrà offrire ad entrambi.

Il vostro fascino sarà assolutamente irresistibile, quindi puntate anche su questo lato della vostra personalità. Per coloro ancora single l'invito è alla calma e alla migliore pazienza: portate avanti i vostri progetti e non temete eventuali cambiamenti, anzi cercateli! Nel lavoro, per chiudere, dovete tenere bene a mente che, per riuscire a prendere alcune decisioni veramente importanti per il vostro avvenire, è necessario mettere da parte quella vostra innata paura del futuro.

Classifica oroscopo del 28 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 28 settembre è pronta a mettere in chiaro quali saranno, tra i dodici dello zodiaco, quelli considerati a maggiore positività nel periodo.

In questo caso, dopo attenta analisi sulle effemeridi quotidiane relative ad ogni singolo segno, l'Astrologia mette sul podio più alto della scaletta il Cancro. Il predetto segno di Acqua avrà il prezioso supporto della Luna, astro presente nel segno proprio questo martedì. Allora, ansiosi di sapere quale posizione è stata assegnata ai restanti segni? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto seguente preposto a tale scopo.

Le stelline di martedì 28 settembre: