L'Oroscopo di domani 9 settembre apre le porte ad un modesto giovedì che però non andrà sottovalutato. La Luna ancora in Bilancia, stimola l'apprendimento, la voglia di smuovere una certa situazione che si sta trascinando avanti da tempo e il rinnovamento generale. Sarà il giorno ideale per iniziare nuove cose. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata, premettendo che a fine articolo è possibile consultare la posizione del proprio segno.

Previsioni astrologiche del 9 settembre, oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - Giornata turbolenta.

Al mattino non avrete tanta voglia di mettere i piedi fuori dal letto, ma per una ragione o per un’altra sarete costretti a farlo. Occorrerà cambiare abitudini, specie se tendete a fare le ore piccole. In famiglia si prevedono incomprensioni che rischieranno di destabilizzarvi. Cercate di non prendervela troppo se qualcuno vi dovesse muovere una critica.

Toro - Nuovi incontri per i Toro più intraprendenti. In questa giornata l’oroscopo si focalizza su quei single che hanno conosciuto una persona speciale in passato, ma che per colpa della loro instabilità hanno lasciato andare. Ormai è troppo tardi per voltarsi indietro, quello che è stato è stato! Ad ogni modo in futuro sono previsti nuovi e sfavillanti incontri d’amore, perciò non deprimetevi!

Gemelli - In giornata dovrebbero giungere delle notizie importanti, destinate a dare una bella scossa alla vostra quotidianità un po' noiosa. Entro la fine dell’anno ci saranno molte cose da fare e non dimenticherete facilmente ciò che vivrete nei prossimi mesi. Comunque sia, questa sarà la giornata giusta per andare dal parrucchiere o rinnovare il guardaroba: risultano favoriti i cambi di look.

Cancro - Dopo un avvio della settimana estremamente pesante, in cui siete stati letteralmente travolti di impegni, finalmente potrete allentare la presa. Prendetevela con più comodo. Avete fatto fin troppo e meritate una bella pausa. Entro la fine della settimana potreste ritrovarvi indaffarati nel cambio stagionale del guardaroba oppure nelle pulizie domestiche.

Qualche fortunato sta per partire per una bella vacanza fuori stagione.

L'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - L'oroscopo si presenta interessante: aspettatevi 24 ore promettenti, specie se siete in attesa di una risposta o di un risultato. Qualcuno si ritroverà su un mezzo di trasporto pubblico e trascorrerà una mattinata stancante. Quando la notte calerà su di voi, vi rilasserete davanti alla televisione oppure tra le pagine di un bel romanzo.

Vergine - In amore qualcosa di bello è previsto, in special modo se desiderate un matrimonio o una convivenza. Ci sono dei lavori in corso nella vostra vita, ma dovrete armarvi di molta resilienza e perseveranza. Il duro lavoro, alla fine paga sempre.

Chiamata o messaggio in arrivo, sarà qualcosa di importante.

Bilancia - Nel lavoro non andate d’accordo con un certo collega o un superiore. Vorreste cambiare aria ma non vi è possibile perché avete necessità di denaro. Cercate di muovervi furbescamente, facendo un passo alla volta. Cercate delle alternative e piano piano cambiate mestiere. La presenza della Luna nel vostro cielo astrale, potrebbe rendervi lunatici.

Scorpione - Giornata incentrata su coloro che cercano l’amore o quelli che hanno nel cuore una certa persona. La relazione risulterà in fase di maturazione, ma non tutti saranno a buon punto poiché qualcuno nutre dei dubbi e vorrebbe rompere. Non perdetevi in un bicchier d’acqua, valutate sagacemente le varie opzioni prima di fare il passo definitivo.

Oroscopo, previsioni dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Uscite previste in questa giornata, ma attenzione a non spendere più di tanto perché vi ritrovate in cattive acque finanziarie. Vorreste fare shopping ma non potete permettervelo. Una persona a voi vicina potrebbe chiedervi un favore o una mano, non respingetela perché si tratterà di una questione importante per lei/lui.

Capricorno - Agenda piena. Avrete un sacco da fare in questo giovedì. Arriverete a sera particolarmente estenuati e non vedrete l'ora di tuffarvi nel letto. Ultimamente avete messo su del peso e non ve ne capacitate. Piuttosto che fare diete improbabili e deleterie, trovate un giusto equilibrio e cercate di muovervi di più, in particolar modo se tendente ad essere sedentari.

Acquario - Voglia di socializzare pari a zero in questo giovedì che si prospetta un po' grigio. Con la mente ripenserete ancora a quello che avete vissuto durante l'estate, ma dovete voltare pagina. Qualche nativo di questo segno sarà in trepidante attesa della pausa lavorativa. Entro il weekend le vostre attese volgeranno a conclusione: quello che cercate non tarderà ad arrivare.

Pesci - Secondo l'oroscopo sarà una giornata super! I vostri livelli di energia risulteranno elevati e questo giocherà a vostro favore. Potrete recuperare terreno e rimettervi in pari oppure portarvi avanti. Pensate in grande, non accontentatevi delle briciole. Fareste bene ad organizzarvi per l'imminente fine settimana, onde evitare spiacevoli contrasti.

Passione stellare per chi si ama: ci sarà la voglia di fare un passo in più!

Classifica del giorno

Pesci 1°

Leone 2°

Vergine 3°

Gemelli 4°

Cancro 5°

Scorpione 6°

Capricorno 7°

Bilancia 8°

Acquario 9°

Toro 10°

Sagittario 11°

Ariete 12°