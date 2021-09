Giovedì 9 settembre troveremo sul piano astrale la Luna, Venere e Mercurio risiedere nel segno della Bilancia, nel frattempo il Sole e Marte transiteranno sui gradi della Vergine. Giove insieme a Saturno, invece, permarranno in Acquario, così come Nettuno rimarrà stabile nel domicilio dei Pesci. Plutone, infine, proseguirà il moto in Capricorno, mentre Urano resterà nel segno del Toro e il Nodo lunare nord continuerà la sosta in Gemelli.

Oroscopo quotidiano del 9 settembre favorevole per Bilancia e Acquario, meno roseo per Toro e Ariete.

Sul podio

1° posto Bilancia: sereni. La congiunzione tra Mercurio, la Luna e Venere al giro di boa sui loro gradi doneranno ai nati Bilancia, specialmente alla terza decade, un giovedì probabilmente sereno nel ménage amoroso, settore nel quale i dialoghi saranno più scorrevoli ed empatici.

2° Acquario: in fermento. La quadratura uraniana, seppur retrograda, è stata risvegliata dalla Luna nuova di Terra in onda martedì portando, con ogni probabilità, ai nativi un'aria di rinnovamento professionale. Malgrado i tempi non siano ancora maturi, questo fermento fomenterà non poco l'entusiasmo in merito ad un progetto in fase embrionale.

3° Leone: focus domestico. Sarà una giornata che i nativi in Leone potranno dedicare all'ambiente domestico, lavoro e famiglia permettendo, così da snellire alcune faccende casalinghe procrastinate nei giorni addietro o, per la seconda decade, acquistare un oggetto d'arredamento.

I mezzani

4° posto Sagittario: incontri. Semaforo acceso sul verde per i nati in Sagittario che, durante questa giornata estiva, vorranno fare delle nuove conoscenze affettive, alcune delle quali potrebbero avere dei risvolti mozzafiato. La terza decade, inoltre, avrà ottime chance di avere un felice epilogo sentimentale rispetto ad un incontro fatto tre o quattro settimane fa.

5° Scorpione: dritti al punto. Non avere peli sulla lingua, mood che probabilmente metteranno in campo i nativi giovedì 9 settembre, darà ottimi frutti nei riguardi di alcuni colleghi indisponenti che hanno reso gli ultimi giorni di lavoro più difficoltosi del solito.

6° Cancro: indecisi. Il titanico scontro tra il duetto Marte-Sole in Vergine e Nettuno retrogrado in Pesci potrebbe influire su una decisione che i nati in Cancro saranno chiamati a prendere in questa giornata estiva, rendendo il primo segno d'Acqua particolarmente titubante su come agire a proposito.

7° Gemelli: abitudinari. La routine quotidiana, solitamente molto amata da Scorpione e Toro, andrà presumibilmente a genio anche ai dinamici Gemelli, i quali preferiranno non stravolgere le loro abitudini nemmeno nel focolare domestico.

8° Pesci: fiammella di speranza. I primi sentori venusiani nel loro elemento, che diverranno effettivi da venerdì 10 settembre con lo sbarco in Scorpione, avranno buone chance di riaccendere la fiammella della speranza amorosa nei nati sotto il segno dei Pesci. Un amico o un collega che li corteggiavano, difatti, potrebbero rifarsi nuovamente avanti.

9° Capricorno: provocatori. Ancora galvanizzati dal novilunio in Vergine trino al duetto Plutone-Urano, i nati in Capricorno metteranno in campo più veemenza del solito nei dialoghi relazionali sfociando, nel caso della prima decade, in un atteggiamento provocatorio.

Ultime posizioni

10° posto Toro: distratti. Mercurio ostico in trigono a Saturno quadrato potrebbe appannare idee e intenti nella mente dei nati in Toro, rendendo il primo segno Fisso incline a distrazioni e gaffes di sorta. Amore in stand-by.

11° Ariete: esausti. Un giovedì che potrebbe rivelarsi oltremodo stancante per il primo segno zodiacale sia sul fronte pratico che lavorativo, coi nativi che farebbero bene a rinviare le mansioni meno impellenti ai giorni successivi, così da scongiurare lo stress.

12° Vergine: lavoro flop. Un equivoco o un inaspettato battibecco scombinerà, con ogni probabilità, la serena atmosfera professionale del secondo segno di Terra. Gettare benzina sul fuoco, qualora i nativi eventualmente dovessero avere ragione, sarebbe da evitare perché renderebbe i rapporti lavorativi maggiormente instabili.