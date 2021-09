Per la giornata di domani, giovedì 9 settembre 2021, l’Oroscopo prevede un rialzo per molti segni dello zodiaco, fra cui lo Scorpione, i Pesci e il Cancro. Ma i segni di acqua non saranno i soli ad avere una giornata favorevole: anche la Bilancia si presenterà ottimale, soprattutto in amore.

L’Ariete e il Sagittario invece potrebbero permanere ancora alle ultime posizioni.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: Scorpione in testa

1° Scorpione: ritornare al primo posto nella classifica dell’oroscopo significherà avere un rinnovamento significativo nella vostra relazione di stampo amoroso, per cui si renderà necessario un ulteriore passo avanti che potrebbe portare a novità sempre più piacevoli.

2° Bilancia: in amore proverete delle nuove emozioni con il partner che vi faranno sentire non solo affiatati ma anche circondati dalla sensazione che ogni cosa potrà finalmente andare per il meglio abbastanza a lungo.

3° Pesci: avrete una amicizia che saprà ascoltare i vostri dubbi e perplessità e che non sarà troppo dura nel dare una replica. Finalmente potrete fare in modo che uno dei vostri piccoli desideri possa trovare una piena realizzazione.

4° Vergine: questo giro di vite nel lavoro sta portando appieno i suoi frutti, e ci potrebbero essere anche delle ripercussioni positive che vi spingeranno ad essere più audaci nella vostra vita privata, secondo l’oroscopo.

Svago per Cancro

5° Cancro: anche se questa sarà una giornata un po’ ferma, non potrete fare a meno di svagarvi con tutte le novità che nel pomeriggio vi graviteranno attorno.

Avrete qualche piccolo incontro che potrebbe cambiare la prospettiva delle amicizie.

6° Capricorno: avrete qualche sfida in più che non vi creerà molti problemi, ma che al tempo stesso potrebbe mettervi alla prova più di quanto non sia necessario per poter prevalere su alcune situazioni decisamente spinose.

7° Leone: ancora qualche dissidio in famiglia che, purtroppo, si potrebbe estendere alla vostra persona, finendo con il farvi sentire ancora piuttosto inquieti.

Con il partner potreste trovare un equilibrio che potrebbe fare la differenza nel fine settimana successivo.

8° Acquario: state riacquistando molta della concentrazione persa e che probabilmente vi ha reso molto poco produttivi sul posto di lavoro. Per il momento, lo svago con le amicizie potrebbe non essere in grado di distrarvi sul serio.

Gemelli stanco

9° Gemelli: a causa di questa stanchezza, sarà molto conveniente per voi pensare di fare una pausa dall’ambiente lavorativo e di risanare eventuali ferite del passato. Datevi del tempo se avete intenzione di prendere una decisione importante.

10° Toro: avrete ancora qualche momento di crisi con il partner che purtroppo, per il momento, potrebbe persistere ancora. Questo vi creerà ulteriore malumore, ma allo stesso tempo vi porterà ad una riflessione più profonda.

11° Ariete: purtroppo, sul posto di lavoro potrebbero presentarsi dei problemi che probabilmente non siete disposti a risolvere o che semplicemente non vi riguardano. La collaborazione fra colleghi potrebbe seriamente vacillare, secondo l’oroscopo.

12° Sagittario: fermarvi in questo momento significherà ricarica al meglio le vostre energie, riflettendo anche sull’organizzazione del vostro lavoro in modo più lucido possibile. L’oroscopo vi riserverà qualche piccola novità che dovrete assolutamente cogliere al volo.