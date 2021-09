Le previsioni zodiacali di venerdì 3 settembre 2021 portano in primo piano le analisi astrologiche applicate all'amore e al lavoro. La sfida quotidiana che ci attende è quella coincidente con il quinto giorno della corrente settimana: pronti a scoprire come sarà il giorno prima del nuovo weekend? Sotto analisi in questo contesto il filotto zodiacale relativo ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. L'Astrologia di venerdì evidenzia la presenza della Luna in Leone, dunque per questo regale segno di Fuoco meritata la posizione al "top del giorno".

Molto bene il periodo anche per coloro nativi del Toro o del Cancro, anch'essi valutati al top con cinque stelle a corredo del segno.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 3 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Leone (Luna nel segno)

2° posto - ★★★★★: Toro, Cancro;

3° posto - ★★★★: Ariete, Vergine;

4° posto - ★★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 3 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 3 settembre al segno dell'Ariete indica abbastanza sostenibile o discretamente agevole la giornata in esame. In amore, disponibile e attento alle vostre esigenze, il partner cercherà di venirvi incontro e di rassicurare le vostre incertezze.

Le stelle favoriranno la conclusione di una fase caratterizzata da momenti di crisi, faccende preoccupanti, storie di coppie instabili. Ora vi converrà tirare un lungo sospiro di sollievo e tirare il freno a mano! Sì, fermatevi per un momento per ritrovare voi stessi, ricaricare le batterie, stabilire quale strada percorrere felici insieme al partner.

Single, i dubbi che hanno rallentato la vostra corsa verso il futuro e i vostri progetti, cederanno il posto a sicurezza e stabilità. Se volete qualcosa, e ancora non l'avete ottenuta, una valutazione spassionata e concreta potrebbe aiutarvi a individuare strategie diverse rispetto a quelle perseguite finora, probabilmente poco indicate per lo scopo.

Nel lavoro, la vostra capacità di organizzazione vi farà portare a termine un progetto ancor prima del previsto: continuate così!

Toro: ★★★★★. Le predizioni astrologiche del giorno indicano il profilarsi di una splendida giornata. Il positivo trigono posto in essere da Sole e Marte nei confronti del vostro Urano darà a questa parte della settimana, contrariamente a quanto capita normalmente, tante agevolazioni a molti di voi nativi. In campo sentimentale vi sveglierete con il buonumore addosso, grazie alla favorevole presenza di stelle amiche: ci sarà qualcosa di elettrico e frizzante nell'aria, e le situazioni sentimentali che state vivendo gioveranno di quest'atmosfera così vivace. Qualcosa o qualcuno verrà in aiuto rendendo il vostro rapporto di coppia perfetto.

Single, l'atmosfera che circonda la vostra vita sarà luminosa, e il vostro cuore sarà pieno d'amore. Così dopo Venere, ora avrete a disposizione anche la Luna, decisa a migliorare i rapporti, ad allargare la cerchia delle vostre conoscenze. La serata vi avvolgerà in una piacevolissima coltre di sentimenti positivi e di una passione seducente. Nel lavoro, energie e produttività andranno di pari passo: approfittatene per mettere in luce le vostre innumerevoli qualità.

Gemelli: ★★★. In arrivo un venerdì siglato con la spunta negativa: per intenderci, quella relativa ai periodi valutati con il sottotono. La quinta giornata della corrente settimana si accinge ad essere alquanto pensierosa per molti del segno, almeno secondo i nostri rilievi relativi alle effemeridi del periodo.

In amore, qualcuno in questi giorni vi costringerà a discutere di un argomento spinoso che avreste evitato volentieri di affrontare. Anche se le stelle non saranno pienamente a vostro favore e non vi aiuteranno a dialogare, cercate di sforzarvi e di trovare qualche punto in comune con il vostro partner, magari per risolvere qualcuno tra i vostri problemi più impellenti. Single, nulla di impegnativo: una situazione vi spingerà a immergervi in voi stessi per capire un sentimento, un pensiero oppure una semplice sensazione. Non sentite certo il bisogno di girare il mondo o di stare con gli altri solo per dimostrare intelligenza e talento. Avvertirete solamente un bisogno di stare in santa pace, rilassarsi e ricaricare nuove energie.

Nel lavoro, non contate troppo sull'intuito ma fate scelte in maniera ponderata. Valutate la vostra situazione economica.

Oroscopo e stelle di venerdì 3 settembre

Cancro: ★★★★★. La giornata, secondo quanto indicato dall'oroscopo, si prevede molto positiva e in alcune situazioni davvero serena e brillante. A tal proposito, senz'altro gli astri di vostra competenza sono certi che a portare massimo beneficio sarà soprattutto la parte riguardante il pomeriggio e poi il 'clou', ovviamente nel finale di serata. Per i sentimenti, nulla potrà abbattervi e mettervi di cattivo umore. La giornata si prospetta già frizzante e divertente, carica di momenti positivi e di scambi intensi con la persona che amate.

Sarà una giornata molto interessante dal punto di vista dell'amore, pronta a regalare gioie inaspettate. Grazie all'affetto del partner sarete tranquilli e sereni, quindi cercate di assaporarle appieno tutto l'amore che vi arriva. Single, il vostro fascino sarà indiscutibile, ecco perché sarete circondati da pretendenti. intanto valutate bene, perché avrete solo l'imbarazzo della scelta. Se state cercando di conquistare qualcuno, riuscirete finalmente ad attirare la sua attenzione. Non dovrete nemmeno cercare troppo lontano per trovare l'anima gemella. Nel lavoro, una pioggia di novità innaffiano iniziative e progetti che germogliano in direzione del pieno successo.

Leone: 'top del giorno'. In arrivo una giornata tutta all'insegna della Luna.

In netto recupero psicofisico il periodo rispetto a ieri o l'altro ieri. Quasi sicuramente qualcuno di voi del segno entro la prossima settimana riceverà una telefonata da un parente lontano, ansioso di conoscere il vostro stato di salute. In amore, con grande fantasia, saprete imprimere un andamento piacevolmente bizzarro alla vita di coppia e vi divertirete a rivoluzionare le regole. Così la ritrovata serenità con il partner vi farà sperare di poter trasformare la vostra storia d'amore in un rapporto più duraturo. Grazie all'ottima situazione astrale del vostro segno inizierete a guardare ogni cosa in maniera molto positiva e con una rinnovata fiducia nella vita a due. Single, indirizzate la vostra creatività ed il vostro fascino verso nuovi orizzonti, perché state diventando sempre più belli e seducenti, così ci saranno sicuramente dei grandi cambiamenti in arrivo.

Nel lavoro, sarà il momento di sfornare idee vincenti, di ampliare la cerchia dei vostri interessi, di lanciarvi in una nuova sfida. Il lavoro metterà in risalto le vostre doti migliori e vi spronerà ad avanzare diritti verso la metà desiderata.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 3 settembre, predice una giornata abbastanza positiva, a tratti anche ottima per voi del segno. Il periodo sarà alquanto propizio anche a chi avesse bisogno una buona occasione da usare eventualmente per rinnovare rapporti un po' logori. In campo sentimentale, sarà tra le braccia del partner che saprete di esercitare un certo potere, e questo non dispiacerà affatto né a voi né a chi avete accanto. E così pian pianino vi insinuerete definitivamente tra le dolci pieghe del suo cuore con l'intenzione di rimanere in quel luogo per sempre.

Single, in amore potrete fare grandi passi avanti, dimenticando l'insicurezza e la timidezza. E' ora di prendere quella decisione che state rimandando ormai da troppo tempo. Se volete raggiungere un traguardo puntate su velocità e tattica, doti che dopotutto non vi mancano. Saprete sicuramente approfittare di una giornata che si aprirà all'insegna della speranza e si chiuderà con spumeggianti certezze. Nel lavoro, gratificante il vostro quadro astrale odierno, sia nelle normali attività che nell'aspetto puramente finanziario.

