Le previsioni zodiacali di venerdì 3 settembre 2021 sono pronte a dare un giudizio, positivo o negativo che sia, in merito al prossimo giorno in calendario. A far parlare di sé, un transito astrale abbastanza interessante, specialmente per alcuni segni direttamente interessati da tale evento. In primo piano nelle previsioni del giorno l'ingresso della Luna in Leone, passaggio in programma proprio per questo venerdì. L'Astrologia in questo caso vede molto bene sia lo Scorpione che Pesci, entrambi considerati in giornata da cinque stelle. Invece abbastanza impegnativo il periodo per coloro nativi del Capricorno o della Bilancia, rispettivamente indicati in periodo "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 3 settembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 3 settembre

Bilancia: ★★. Questo quinto giorno della settimana per voi nativi partirà abbastanza male. Secondo quanto estrapolato dalle effemeridi di vostra competenza, il consiglio da dare è senz'altro quello di non investire tutte le vostre energie in attività fisiche o in gravosi impegni lavorativi, altrimenti potreste avere difficoltà nel gestire alcune situazioni legate alla famiglia. In amore, qualcuno tra voi due potrebbe essere in vena di fare il birichino: forse voi. Attenti, se così fosse, perché il partner vi terrà d'occhio, pronto a rendervi pan per focaccia.

Single, potreste sentirvi vittime di un'ingiustizia. Anziché piangervi addosso, reagite. Solo evitando di isolarvi riuscirete ad ottenere gli strumenti e gli appoggi che vi servono. In ambito lavorativo qualcuno vi lancerà occhiate scure, riecheggiando il malumore già presente in questi giorni di crisi. Il denaro poi, altro punto debole: non entrerà nella quantità desiderata e voi sarete in ansia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì annunciano per molti una giornata più che positiva, questo è poco ma sicuro! Valutata dall'oroscopo come perfetta, la giornata che sta per iniziare potrebbe portare cose nuove ad ogni livello, ordine e grado. Senz'altro avrete riscontri molto soddisfacenti ad attendervi, se non subito, almeno nei prossimi quindici giorni.

Per i sentimenti, approfittate per passare il tempo in modo tranquillo e sereno, soprattutto con la vostra metà o con chi vi vuole bene. Presto tutto si sistemerà per il meglio e finalmente potrete tornare alla vita normale, riappropriarvi della vostra naturale indole, liberi e vogliosi di vivere la vita attimo per attimo. Single, si prevede un piacevole stato di grazia: vi sentirete più leggeri ed in pace con voi stessi. Soprattutto, l'atmosfera sarà carica di aspettative e il vostro entusiasmo darà vita alla passione e alla voglia di stare vicini. Nel lavoro, grazie al cielo favorevole, vi sentirete in una botte di ferro. Sarà la curiosità il motore che vi spingerà a cercare qualche cosa di nuovo o di più stimolante nella vostra attività professionale.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 3 settembre al Sagittario predice che partirà bene questo venerdì di fine settimana, con possibili piccoli sprazzi di fortuna a fine periodo. In generale, ritroverete sintonia e complementarietà di interessi con la persona amata, dopo un momento non particolarmente esaltante vissuto negli ultimi giorni. In amore, potrete finalmente riprendere le redini di un rapporto che, soprattutto nei giorni scorsi vi ha causato inquietudini o momenti di incertezza. Per tanti di voi intanto, l'asso nella manica sarà la vostra capacità di mixare affettività e relax, così anche in casa riuscirete a divertirvi come vi conviene. Per i single invece, l'oroscopo invita a curare eventuali disturbi di stagione con dieta e rimedi naturali.

L'attività fisica sarà un vero toccasana per rendere l'umore tranquillo. Da sapere intanto che la vostra grinta ed il fiuto vi permetteranno di individuare occasioni adatte per trovare nuove strade. Nel lavoro, i movimenti astrali saranno parzialmente dalla vostra parte. Sarete più tonici e resistenti e di conseguenza gli impegni risulteranno meno pensanti.

Oroscopo e stelle del giorno 3 settembre

Capricorno: ★★★. Giornata abbastanza in salita valutata con la classica spunta relativa ai frangenti "sottotono". Diciamo pure che il periodo appartenente a questa parte della settimana che sta per terminare potrebbe essere abbastanza pensieroso. In molti casi la vostra sensibilità renderà affidabile il vostro intuito, dunque sfruttatelo a dovere.

In merito agli affetti, le stelle raccomandano di non perdere il controllo in certe situazioni sentimentali: un problema riguardante la coppia rischierà seriamente di degenerare. Visto il momento non troppo a favore, cercate di mantenere la calma. Soprattutto fatelo se ultimamente avete avuto discussioni con la persona che avete al vostro fianco. Single, attenti agli abbagli amorosi, ok? In molti casi la passione potrebbe farvi incappare in qualche insidia capace di agitare non poco il vostro cuore. Liberatevi dai troppi impegni per dedicarvi esclusivamente ad una persona che vi sta a cuore. Nel lavoro, buon periodo per eventualmente ricominciare.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano una giornata abbastanza facile da affrontare.

Diciamo che il periodo partirà bene, ma potrebbe finire con qualche punto interrogativo a fine serata. In questo caso, l'invito è quello di avere fiducia: state vivendo un periodo particolare ma la situazione sembra migliorare di giorno in giorno. In campo sentimentale, tutto o quasi vi riuscirà nel periodo, anche il dialogo col partner sarà sereno e senza ombre. Sarete pronti ad assecondare ogni sua iniziativa ed a vivere questo momento sereno insieme. Usate la vostra immaginazione per allontanarvi dalla routine. La vostra energia vi inciterà al dialogo con la famiglia, riscaldando così il cuore e migliorando il vostro morale. Single, la maggior parte di voi nativi andrete incontro alla classica giornata smorta, fotocopia di mille altre già vissute.

La giornata scorrerà più serena se prenderete le cose alla leggera, con un pizzico d’ironia. Nel lavoro, dovete decidere se accettare o meno una proposta che vi era stata fatta in passato.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 3 settembre annuncia una periodo buono, in svariate situazioni. Grazie al buon supporto della Luna, nel contempo in trigono a Nettuno presente nel vostro segno, non avrete troppe difficoltà alle quali far fronte. Se poi quest'ultime dovessero esserci, allora da buoni "pesciolini" saprete come metterle in sicurezza. In amore quasi nessun ostacolo, quindi approfittate. La fantasia unita alla passione viaggeranno a vele spiegate, in un mare calmo e soleggiato dove poter godere la vita di coppia, felici e sereni.

Per coloro ancora single il cielo del giorno si presenterà abbastanza positivo, soprattutto dal punto di vista dell'umore e del morale, il che vi permetterà di trascorrere momenti spensierati con i familiari. Nel lavoro, per chiudere, con la Luna e Plutone pronti a incoraggiarvi e ad offrire robusti sostegni, ogni settore sarà caratterizzato da armonia e serenità.

Classifica oroscopo del 3 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 3 settembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? In evidenza la Luna in Leone, fonte di serenità e gioia per quei pochi segni ad avere la fortuna di poter contare sull'appoggio di quest'ultima.

Andiamo subito a scoprire quali e quanti altri simboli astrali avranno un periodo positivo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, ovviamente relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di venerdì 3 settembre: