L'oroscopo della giornata di domenica 19 settembre prevede tanta fortuna in amore per Pesci, che grazie a Venere e Luna favorevoli sarà super romantica, mentre per la Bilancia non mancheranno momenti felici. Giove in quadratura per il Toro renderà difficile lavorare sui propri progetti, mentre un po’ confusione aleggerà nei cuori dei nativi Gemelli. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 19 settembre.

Previsioni oroscopo domenica 19 settembre 2021 segno per segno

Ariete: settimana che termina discretamente bene per voi nativi del segno.

Questo cielo non è il migliore in assoluto al momento. Ciò nonostante, dal punto di vista sentimentale non ci saranno particolari problemi da affrontare, dunque godetevi il vostro rapporto senza troppi pensieri per la testa. Se siete single lavorate un po’ meglio sui vostri messaggi romantici affinché siano efficaci. In ambito lavorativo vorreste fare a modo vostro, ma Mercurio e Marte in opposizione vi mettono in difficoltà, dunque attenzione. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali in leggero miglioramento, ma comunque poco soddisfacenti. Anche se la Luna si troverà in sestile dal segno dei Pesci, Venere rimane comunque opposta, e in amore non è ancora il momento di lasciarsi andare alle emozioni, soprattutto per voi single.

Se siete impegnati, cercate di ritrovare la vostra stabilità. Nel lavoro sarete spronati a dare di più, il che significa che, nonostante i vostri errori, qualcuno confida ancora in voi. Non mollate. Voto - 6️⃣

Gemelli: non un cielo particolarmente eccezionale secondo l'oroscopo della giornata di domenica 19 settembre. In ambito sentimentale, il vostro rapporto potrebbe mancare di mordente, e sarà necessario fare qualcosa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per quanto riguarda i single, potrebbe essere una giornata controversa e nel vostro cuore potrebbe esserci un po’ di confusione, fate attenzione. In ambito lavorativo, Giove, Saturno e Mercurio rimangono in trigono per voi. Rimarrete ben concentrati, e svolgerete davvero bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Cancro: oroscopo di domenica che vedrà la Luna spostarsi in una posizione davvero favorevole per voi.

In ambito sentimentale riuscirete ad esaltare al meglio il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single, una storia d'amore che vi sembrava impossibile potrebbe diventare l'opposto. Nel lavoro non è ancora il momento di fermarsi a prendere fiato, considerato che avrete tanti impegni da portare a termine, e questo cielo non sarà così favorevole. In ogni caso, continuate a dare il meglio di voi. Voto - 8️⃣

Leone: settimana che si chiuderà bene in ambito professionale. Con Marte e Mercurio in buon aspetto, anche se non siete al top della forma, saprete come ottenere discreti risultati dai vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. In amore sarà importante ogni scelta che voi e il partner prenderete, anche perché con questo cielo potreste sbagliare.

Se siete single, avete mille dubbi su quello che il vostro cuore prova. Meglio fermarsi un momento per fare chiarezza. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di domenica che purtroppo non sarà un granché secondo l'oroscopo. Considerato che la Luna si trova in opposizione, potreste essere un po’ sfortunati in amore, ma se avete abbastanza pazienza, cercando di dimostrare sempre le vostre intenzioni, le cose presto miglioreranno. Per quanto riguarda il lavoro, un pizzico di diplomazia in più potrebbe aiutarvi. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale che funzionerà benissimo anche in questa giornata secondo l'oroscopo di domenica 19 settembre. In amore non mancheranno momenti felici tra voi e il partner, merito di tutto l'amore che ci mettete nel vostro rapporto, e di quanto di buono siete riusciti a fare nell'ultimo periodo.

Se siete single, non si escludono nuovi importanti incontri. In ambito lavorativo andrete avanti con energia e ottimismo per portare a termine i vostri progetti, grazie in particolare a Giove e Saturno in trigono. Voto - 9️⃣

Scorpione: oroscopo di domenica più che soddisfacente dal punto di vista sentimentale. Con Venere e la Luna in ottimo aspetto, la vostra relazione di coppia sarà un vortice di emozioni, ma sarà anche il periodo adatto per darsi da fare con i vostri progetti di coppia. Se siete single, otterrete grande sostegno e svago dai rapporti sociali, soprattutto i nati nella terza decade. Nel lavoro siete meno attivi del solito, e questo non farà bene ai vostri progetti. Avrete bisogno di maggior ottimismo.

Voto - 7️⃣

Sagittario: settore professionale che prosegue senza problemi per voi. Secondo l'oroscopo, questo cielo continua a darvi grande supporto, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Giornata sottotono, invece, dal punto di vista sentimentale. La Luna si troverà in quadratura dal segno dei Pesci, e non farà affatto bene al vostro rapporto. Per fortuna l'astro argenteo tenderà nuovamente a favorirvi presto. Se siete single non sentitevi frustati se per il momento non troverete la persona giusta per voi. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo davvero ottimo per quanto riguarda i sentimenti, secondo l'oroscopo. Siete usciti da quella fase di crisi all'interno del vostro rapporto, e ora vi sentirete pronti a riprendere in mano la vostra vita di coppia.

Se siete single, si riaccende in voi quella voglia di amare, ciò nonostante prendete le cose con calma. Nel lavoro, anche se non è una giornata di grandi risultati, riuscirete a distinguervi. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali più che soddisfacenti per voi nativi del segno. Questo cielo sarà davvero convincente in ambito lavorativo, e i progressi che state facendo con i vostri progetti ne saranno la prova. In ambito sentimentale, purtroppo, non si potrà dire la stessa cosa, non al momento. Venere, infatti, continua a ostacolarvi; dunque, che siate single oppure no, riflettete bene sulle scelte che farete, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Pesci: chiuderete al meglio questa settimana, secondo l'oroscopo, grazie all'arrivo della Luna nel vostro segno.

In ambito sentimentale, infatti, sarete super romantici, trasformando ogni momento con il partner in qualcosa di unico. Se siete single, saprete sicuramente come fare impazzire la persona che vi piace. In ambito lavorativo occorrerà ancora un po’ di pazienza per ottenere buoni risultati, ma ci state lavorando per poter fare di più. Voto - 8️⃣