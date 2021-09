Per il mese di ottobre 2021, l'Oroscopo per l'ambito amoroso sarà dettato dal pianeta Venere che recherà con sé non soltanto l'amore per alcuni segni, ma anche una buona dose di fortuna.

Il Sagittario e i segni d'aria saranno quelli che vivranno una sorta di rivoluzione di stampo sentimentale. Invece per alcuni segni di terra ci sarà amore ma poca passionalità.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo sull'amore per tutti i segni relative al mese di ottobre 2021.

L'oroscopo di ottobre: Sagittario in testa

1° Sagittario: finalmente in amore avrete l'opportunità che desiderate con la persona amata a partire dal giorno 8 ottobre.

Avvertirete un autentico cambiamento che vi renderà più predisposti all'innamoramento e ad apportare delle novità nella vita di coppia che vi aiuteranno a cementarla ulteriormente. Avrete anche molta sintonia con la vostra famiglia.

2° Bilancia: l'ottimismo in amore per il vostro segno conoscerà il culmine a partire dal giorno 8, quando Venere sarà nella costellazione del Sagittario e Marte darà i propri influssi positivi. Avrete dunque un forte magnetismo che potrebbe regalarvi una relazione avvincente e che non dovrebbe deludervi. Nella coppia, invec, ci sarà qualche bella novità in arrivo.

3° Acquario: dopo la prima settimana del mese di ottobre che potrebbe essere alquanto difficile, inizierà un periodo molto fiorente in amore.

Finalmente potrete mettere in atto tutti i progetti che finora avevate custodito gelosamente, e condividerli con il partner. Fate ciò che vi suggerirà la mente, soprattutto se siete single e avete voglia di innamorarvi.

4° Capricorno: la vostra situazione amorosa sarà molto positiva, con un certo romanticismo che fioccherà nel corso del mese di ottobre in modo eccezionale e che potrebbe portare una ventata di novità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Però, allo stesso tempo, si riscontrerà un lieve calo del magnetismo, e a causa di un Mercurio non proprio ottimale anche una scarsa comunicazione. Dunque sarà più difficile conquistare una persona a cui tenete particolarmente.

Leone stabile

5° Leone: sicuramente la situazione sul piano amoroso non conoscerà dei ribassi, dunque il rapporto con il vostro partner sarà sempre più positivo, soprattutto sotto il profilo della passionalità.

Venere nella costellazione del Sagittario e Marte in sestile saranno una combinazione perfetta per poter rafforzare l'intesa di coppia alla fine del mese di ottobre, e per avere incontri interessanti.

6° Gemelli: se ogni cosa andrà per il meglio, ottobre potrebbe essere uno dei mesi migliori di questo 2021 che volge al termine. La vostra relazione sarà sempre più affiatata solamente con il dialogo incentivato da Mercurio nella costellazione della Bilancia, mentre il romanticismo sarà al primo posto rispetto alla passionalità. Evitate i litigi, perché potrebbero essere determinanti per un eventuale allontanamento.

7° Toro: questo mese di ottobre sarà fatto di riprese sul piano sentimentale, ma se avete attraversato una situazione difficile in precedenza, questo processo potrebbe essere molto più lento del previsto, esattamente come sarà lenta l’uscita dall’opposizione del pianeta Venere.

Avete bisogno di tempo per prendere una decisione, anche se ciò potrebbe avere ripercussioni sul rapporto con la persona amata.

8° Scorpione: dovrete rivedere alcune faccende che apparentemente sembrano scollegate dalle vicende amorose, ma che invece potrebbero influire in modo abbastanza significativo, come ad esempio alcune spese. Mercurio non più favorevole potrebbe incentivare il silenzio, ma allo stesso tempo la piccola fortuna di Venere vi aiuterà a sorvolare su alcune questioni.

Ariete taciturno

9° Ariete: purtroppo all'interno della vostra relazione potrebbe non esserci molta comunicazione a ottobre, anzi, si potrebbe andare incontro ad incomprensioni molto frequenti. Venere dal giorno 8 potrebbe però dare alla vostra storia d'amore dei momenti favorevoli per rendere questo malumore complessivo meno pressante.

10° Pesci: purtroppo per il vostro segno si verificherà una quadratura planetaria dietro l'altra, a partire da Venere. Ci potrebbero essere dei momenti di insofferenza nei confronti della vostra relazione, durante i quali preferirete restare un po' da soli. Una condizione che riguarderà anche i single. Dunque, il mese di ottobre non sarà particolarmente adatto per iniziare una relazione di stampo amoroso.

11° Cancro: questo periodo avrà a che fare con troppe quadrature di pianeti essenziali per le vicende sentimentali, come Marte e Mercurio. Dialogare con il partner sarà molto difficile, e questa situazione vi porterà a scambiare solamente qualche parola nella quotidianità. Gli incontri, anche se arriveranno grazie a Venere, potrebbero essere inconcludenti a causa di approcci molto incerti.

12° Vergine: questo periodo non sarà appoggiato da molti pianeti, fra cui Mercurio e Giove che per voi saranno fautori di illusioni. Gli incontri potrebbero non essere molto soddisfacenti, mentre nel rapporto di coppia potrebbero nascere delle incomprensioni molto forti e controproducenti per un eventuale desiderio di riavvicinamento.