Per il weekend del 18 e 19 settembre 2021, l’Oroscopo prevede una certa stabilità che ha accompagnato i vari segni dello zodiaco, a cominciare dal segno dello Scorpione e per finire con il Cancro e il Capricorno. L’Acquario potrebbe ancora avere qualche rimasuglio di stress, mentre i Pesci potrebbero avvertire più stanchezza del solito.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo del weekend: Bilancia ottimo

1° Scorpione: questa fortuna vi darà l’occasione di sperimentare nuovi orizzonti lavorativi e di dare un assetto più stabile alla vostra situazione di stampo economico.

Avrete anche molti incontri che in amore potrebbero fare la differenza sotto molti aspetti, anche quotidiani.

2° Bilancia: avrete un’ottima situazione sentimentale che riuscirà ad approdare nell’aspetto passionale della vostra storia d’amore. Secondo l’oroscopo gli affari potrebbero raggiungere un livello ancora più soddisfacente grazie alla fortuna di queste due giornate di fine settimana.

3° Leone: qualche situazione che potrebbe risultare molto spiacevole finirà per essere risolta, nonostante ci siano ancora delle piccole sottigliezze da chiarire. Però nel complesso nella coppia si avrà un incremento del romanticismo.

4° Gemelli: nel fine settimana si prospettano delle belle novità che possano in qualche modo rallegrarvi e mantenere un buonumore stabile per tutto questo periodo.

Ci potrebbero essere dei rialzi sul piano amoroso, al tempo stesso in famiglia si respirerà molta più sintonia.

Ariete buono

5° Sagittario: la serenità in famiglia che avete costruito nel corso di questa settimana sicuramente sarà in grado di far fronte con altrettanta tranquillità ad un eventuale trabocchetto. Nel lavoro le collaborazioni costituiranno delle soddisfazioni eccellenti.

6° Ariete: finirete questa settimana con molto più buonumore di quello che vi aspettavate, soprattutto dopo tutti questi alti e bassi che vi hanno scombussolati non poco. Prendervi del tempo per ricaricare le batterie sarà doveroso nei vostri stessi confronti.

7° Acquario: lo stress sarà leggermente appianato grazie alla vostra volontà di svagarvi e di agire nel lavoro, di osare per poter vedere realizzato un vostro progetto in poco tempo e senza alcun aiuto.

Sarete comunque carichi per una nuova avventura lavorativa.

8° Toro: anche se sul lavoro ci sarà qualche difficoltà, l’umore non farà che migliorare e rimanere stabile, senza vacillare troppo. Avrete qualche spinta che vi permetterà di lasciarvi alle spalle alcune situazioni spiacevoli.

Capricorno ancora in basso

9° Vergine: questo calo brusco della fortuna potrebbe avere qualche piccola ripercussione sui guadagni, anche se ora come ora avrete comunque in mano il lavoro di una settimana che secondo l’oroscopo sarà a vostra disposizione. Dovrete necessariamente prendervi una pausa.

10° Capricorno: la perspicacia stavolta potrebbe non essere una buona compagna di viaggio per voi, perciò dovrete affidarvi ad una situazione lavorativa lineare abbastanza da non procurarvi alcun scombussolamento.

Evitate di agire d’impulso.

11° Cancro: per il momento la vostra situazione potrebbe non brillare particolarmente in amore, anzi, la freddezza potrebbe accompagnarvi per tutto l’arco del weekend. Le amicizie invece potrebbero darvi una mano in alcune faccende molto importanti.

12° Pesci: questo fine settimana dovrete assolutamente dedicarlo al riposo, ed evitare di sforzarvi troppo o di fare troppe stravaganze perché il vostro fisico potrebbe risentirne in modo abbastanza negativo. Probabilmente qualche delusione vi metterà alla prova dal punto di vista sentimentale.