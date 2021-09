Per la giornata di domani, mercoledì 22 settembre 2021, l’Oroscopo prevede un rialzo per il segno della Bilancia. Piccolo rialzo anche per i Pesci, mentre per il Sagittario e lo Scorpione ci sarà bisogno di una pausa che ristabilisca un po’ di stabilità nei vari campi. Per i Gemelli ci saranno guadagni.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: Cancro romantico

1° Bilancia: sarà una giornata di rinnovamenti sul piano lavorativo, probabilmente troverete anche un lavoro che sappia come soddisfare le vostre esigenze e che riesca a stabilizzare la vostra situazione finanziaria.

2° Cancro: finalmente avrete del tempo a vostra disposizione per poter fare una sorpresa al partner, probabilmente qualcosa di romantico su cui però riuscirete a costruire qualcosa di solido e di consistente che possa durare a lungo.

3° Acquario: avrete i presupposti che serviranno per fare un progetto molto ambizioso, che potrebbe costituire una svolta sul lavoro in modo considerevole. Vi servirà semplicemente un po’ di energia in più per affrontare anche la serata.

4° Vergine: avrete tanto appoggio dalla vostra squadra di lavoro in un progetto che probabilmente prenderà molto del vostro tempo e delle vostre energie. Evitate di stressarvi con cose da poco conto, perché arriveranno molte responsabilità.

Pausa per Scorpione

5° Scorpione: ora come ora sul lavoro ci sarà un po’ di confusione, forse dovuta ad una pausa che probabilmente vi ha distratto dalla situazione lavorativa. Dovreste recuperare qualche piccolo dettaglio per poter riprendere in mano le redini di un progetto importante.

6° Sagittario: avrete una giornata stabile, che non avrà nessun tipo di riscontro negativo sul lavoro oppure qualche scaramuccia sul piano privato.

Avrete molto coraggio e determinazione in serbo per un progetto decisamente ambizioso.

7° Gemelli: questo piccolo rialzo grazie ai guadagni sarà un incentivo al vostro umore e a tutto ciò che gravita attorno alla vostra situazione di stampo familiare. Farete del vostro meglio affinché la vostra relazione amorosa trovi momenti di tenerezza.

8° Leone: avrete qualche piccolo conflitto all’interno della famiglia, ma probabilmente sarà una cosa da nulla che finirà con il spegnersi prima del tempo. Sul piano della Salute dovreste prendervi molta più cura di voi stessi.

Pesci in lento rialzo

9° Toro: dovrete rivedere la vostra tabella di marcia e al tempo stesso rendervi la vita meno pesante con qualche piccolo accorgimento sulla vostra salute. Siate più gentili con voi stessi, perché vi state costringendo a fare qualcosa che non volete fare.

10° Pesci: avrete qualche piccola situazione vantaggiosa per il vostro umore che vi permetterà di essere sempre più positivi e pieni di energie. Per il momento però dovrete essenzialmente preparare il terreno per un progetto in essere che non dovrete assolutamente farvi scappare.

11° Ariete: avrete del lavoro arretrato che secondo l’oroscopo potreste non riuscire a compiere in questo periodo. Ultimamente vi siete lasciati andare molto alla nostalgia e alla voglia di voler rivedere qualcuno dal passato.

12° Capricorno: avrete degli attimi di ansia che dovrete necessariamente sedare per rendere questa giornata meno complicata, se non sul lavoro almeno nei rapporti interpersonali. Fate in modo da ritagliarvi del tempo per prendervi cura di voi stessi.