Per la giornata di lunedì 20 settembre 2021 l'Oroscopo prevede tanta fortuna per i segni dello Scorpione e del Cancro. I Pesci, purtroppo, andranno incontro ad un periodo caratterizzato da tanto lavoro e numerosi impegni, mentre l'Ariete dovrà affrontare una fase di stress e nostalgie. Novità sul lavoro, invece, per i nati sotto il segno della Bilancia.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 20 settembre per tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo del 20 settembre: progetti per Gemelli

1° Scorpione: avrete molto romanticismo in serbo per la persona amata, ma avrete anche l'opportunità di sperimentare nuovi incontri che potrebbero farvi battere il cuore.

Secondo l'oroscopo, si apriranno nuovi scenari nella vita sentimentale.

2° Cancro: le amicizie vi daranno una carica e una vivacità che probabilmente in altri contesti non avete trovato. Le collaborazioni sul lavoro vi potrebbero essere utili per il raggiungimento di determinati obiettivi.

3° Gemelli: ci saranno i presupposti per avviare un progetto ambizioso che potrebbe giovare non solo alle vostre finanze, ma anche a quelle di tutto lo staff. Avrete anche qualche bella sorpresa in amore.

4° Acquario: avvertirete qualcosa nell'aria che renderà la vostra situazione lavorativa sempre più favorevole. Nel frattempo, ci saranno delle riappacificazioni per alcuni rapporti che si erano leggermente "raffreddati".

Sagittario discreto

5° Bilancia: avrete sicuramente a che fare con una novità sul lavoro, forse una mansione nuova oppure un giro di vite significativo che vi permetterà di avanzare in carriera o di guadagnare considerevolmente nel corso della settimana.

6° Sagittario: anche se non ci saranno problematiche rilevanti sul lavoro, potreste dover fare i conti con un piccolo contrasto che, se non appianato, potrebbe diventare un duro scontro.

Probabilmente avrete un pomeriggio all'insegna del divertimento e dello shopping.

7° Toro: avrete qualche nuova esperienza che potrebbe darvi un'energia inaspettata. Avrete del tempo per ridimensionare la vostra relazione e per dare un nuovo assetto ad alcune amicizie che meritano la vostra attenzione e il vostro tempo.

8° Leone: comincerete la settimana con molto lavoro da svolgere, e probabilmente con dello stress che soltanto il tempo libero della serata riuscirà a smaltire.

Qualche malessere di troppo potrebbe costringervi a fare più pause del dovuto.

Ostacoli sul lavoro per Vergine

9° Capricorno: avrete diversi impegni di lavoro che finiranno col diventare ingestibili. Fortunatamente la collaborazione dei colleghi potrebbe alleggerirvi la situazione, rendendo la giornata anche più piacevole. Per ora, rischiare su qualche progetto potrebbe essere controproducente.

10° Vergine: qualche ostacolo sul lavoro potrebbe penalizzare gli sforzi che vi hanno portato ad avere una buona posizione. In ambito amoroso potreste riscontrare del malumore, forse a causa di un fraintendimento che non avete mai chiarito.

11° Ariete: la tristezza e la nostalgia rischieranno di irritarvi.

Non fatevi prendere dalla rabbia, altrimenti farete del male solo a voi stessi. Lo stress vi farà perdere qualche opportunità sul piano sentimentale che potrebbe fare la differenza.

12° Pesci: il lunedì per voi è sempre molto faticoso e pregno di situazioni familiari che necessitano del vostro supporto e di tutto il vostro impegno. Dedicarvi alla famiglia sarà anche un modo per poter riflettere su determinate decisioni prese in passato.