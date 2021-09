L'oroscopo della giornata di mercoledì 22 settembre vedrà un Sagittario arrembante grazie a questa Luna in ottimo aspetto, mentre Toro potrebbe sentirsi con le spalle al muro. Giove rimane in quadratura per il segno dello Scorpione, mentre Gemelli sarà piuttosto modesto in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 22 settembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 22 settembre 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale favorevole per voi nativi del segno nel corso di questa giornata. Avere la Luna in congiunzione vi permetterà di godere di una relazione ottima.

Se siete single, sappiate che se non chiedete, non potrete sapere mai. Nel lavoro Giove potrebbe portarvi un colpo di fortuna che dovrete saper sfruttare. Voto - 8️⃣

Toro: oroscopo di mercoledì che vi vedrà con le spalle al muro considerato questo cielo piuttosto sfavorevole. Dal punto di vista amoroso Venere si troverà in opposizione, e creerà diverse difficoltà all'interno della vostra relazione di coppia. Se siete single nutrirete dei dubbi sui vostri sentimenti. Meglio fare chiarezza e non essere impulsivi. In ambito lavorativo mancano le energie e la concentrazione necessaria per poter svolgere correttamente le vostre mansioni. Voto - 5️⃣

Gemelli: giornata più che discreta per voi nativi del segno.

In amore il vostro atteggiamento piuttosto modesto potrebbe permettere a voi single di rimediare un intrigante appuntamento. Se avete una relazione stabile, la Luna in sestile vi rende romantici, magnetici, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo la situazione sarà a voi favorevole, per cui sappiatela gestire al meglio.

Ricordatevi inoltre che Giove, Mercurio e altri astri sono positivi e vi aiuteranno nelle vostre imprese. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali leggermente sottotono a causa della Luna, ma se volete, potete comunque ricavare qualcosa di buono. In amore a volte è normale discutere, l'importante è non far precipitare la situazione e essere sempre comprensivi.

Per quanto riguarda i single sarà importante esprimere le vostre emozioni senza lasciarsi trasportare dalla tensione. Nel lavoro vi state impegnando parecchio per portare a termine le vostre mansioni, ma per vedere buoni risultati dovrete aspettare un po’. Voto - 7️⃣

Leone: ottima Luna in trigono dal segno dell'Ariete secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 22 settembre. In ambito sentimentale vi sentirete più a vostro agio con il partner, ma ci vorrà ancora un po’ affinché il vostro rapporto torni a splendere. Per quanto riguarda i single in questa giornata avrete modo di provare tante emozioni una diversa dall'altra. Nel lavoro vi manca un po’ di motivazione, ma con Marte e Mercurio favorevoli, e qualche buona notizia, forse potreste trovarla.

Voto - 7️⃣

Vergine: oroscopo di mercoledì che vi vedrà piuttosto indaffarati, soprattutto nel lavoro. Ciò nonostante non è detto che arriveranno risultati positivi dalle vostre mansioni, ma in ogni caso, sentitevi soddisfatti di ciò che avete fatto. In amore con Venere in sestile dal segno dello Scorpione, il vostro rapporto procede verso la giusta direzione, e non mancheranno momenti teneri e dolci tra voi e la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single, mettete in mostra tutte le vostre doti per riuscire a fare colpo. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo sicuramente sottotono rispetto alle giornate precedenti secondo l'oroscopo del 22 settembre. Considerato che la Luna si troverà in opposizione dal segno dell'Ariete, potrebbe capitare anche a voi qualche piccolo imprevisto in ambito sentimentale.

Nulla di grave però se sarete in grado di gestire la situazione con maturità come avete sempre fatto. Per quanto riguarda i single parlare di sentimenti potrebbe venirvi difficile. Settore professionale che invece continua a regalarvi soddisfazioni, merito di questo cielo davvero sereno. Voto - 7️⃣

Scorpione: in arrivo un'altra giornata ricca di sentimenti per voi secondo l'oroscopo. Con questa meravigliosa Venere in buon aspetto, aspettatevi solamente il meglio tra voi e la vostra dolce metà, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i cuori solitari sarete in perfetta armonia con le persone a cui più tenete. Nel lavoro non è ancora il momento di fare progetti ambiziosi e a lungo termine.

Per adesso, concentratevi su come migliorare la vostra posizione. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che prende sempre più quota secondo l'oroscopo del 22 settembre. Con la Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete, la vostra relazione sarà un vortice d'emozioni, e voi sarete arrembanti e super romantici. Se siete single, in questa giornata riuscirete a vedere il vero valore delle persone che vi circondando, e le vedrete sotto una diversa luce. Nel lavoro la vostra situazione sarà molto interessante, perché questo cielo rimane ben equilibrato, e vi garantisce buoni risultati dai vostri progetti. Potrebbe essere il momento di dedicarsi a qualcosa di più ambizioso. Voto - 9️⃣

Capricorno: un cielo nel complesso discreto secondo l'oroscopo di mercoledì.

Questo contrasto tra Luna e Venere porta qualche difficoltà in amore, ma qualche soddisfazione potreste anche riuscire a ottenerla. Per quanto riguarda i single, meglio aspettate il momento più adatto per farsi avanti. Abbiate un po’ di pazienza. Nel lavoro state svolgendo bene i vostri incarichi, ciò nonostante meglio non uscire troppo dai binari, perché potreste rischiare di commettere degli errori. Voto - 7️⃣

Acquario: non un grandissimo cielo quello di mercoledì secondo l'oroscopo. Purtroppo Venere rimane negativa, e la Luna in sestile non sarà sufficiente per provare a raggiungere una buona intesa di coppia. Se siete single vi terrete a debita distanza da coccole e smancerie per il momento.

Per quanto riguarda il lavoro invece le aspettative sono alte, e con un buon ventaglio di pianeti a disposizione, sarete sempre in grado di svolgere al meglio le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Pesci: Venere rimane a vostra disposizione ancora un po’, e dal punto di vista sentimentale le emozioni non mancheranno tra voi e la vostra anima gemella. I cuori solitari potranno fare nuove conoscenze e scoprire qualcosa di nuovo e interessante. Nel lavoro avrete piena fiducia nelle vostre capacità, e con il giusto impegno otterrete discreti risultati. Voto - 8️⃣