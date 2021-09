Per la giornata di domani, venerdì 24 settembre 2021, l’Oroscopo prevede un rialzo per il segno del Leone, seguito a ruota dal segno del Sagittario, entrambi segni di fuoco. Si avvia un periodo di fortuna che occuperà molto dell’arco mensile successivo. Nel frattempo anche il segno dei Pesci conoscerà una bella carrellata di successi.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: Leone al primo posto

1° Leone: la sintonia con il partner sicuramente crescerà a dismisura, perché ora come ora il romanticismo andrà di pari passo con la voglia di intraprendere una avventura insieme che potrà cambiare nel migliore dei modi il vostro rapporto.

2° Cancro: sicuramente lo svago e il divertimento vi daranno quella creatività di cui avete bisogno per affrontare al meglio il resto della settimana. Finalmente in amore arriveranno tante notizie positive e cariche di sentimento, secondo l’oroscopo.

3° Sagittario: avrete una giornata molto diversa sul piano dell’umore, mentre in amore le cose potrebbero sistemarsi, soprattutto se avete avuto a che fare con una discussione che vi ha tenuti lontani dal partner per tanto tempo a questa parte.

4° Scorpione: riceverete una grande notizia che potrebbe cambiare il corso del resto della settimana, a cominciare dalla questione amorosa per i single. Ci saranno degli incontri che potrebbero costituire una potenziale relazione sentimentale.

Progetti per Acquario

5° Bilancia: questa vivacità nella vostra relazione di stampo amoroso vi darà la grinta necessaria per poter sviluppare una maggiore creatività. Questa a sua volta potrebbe incidere sull’aspetto passionale ma anche su qualche piccola faccenda quotidiana, secondo l’oroscopo.

6° Acquario: avrete tutto quello che vi serve per poter iniziare nuovi progetti, quindi l’organizzazione sarà un punto fondamentale per poter assicurarvi un prosieguo soddisfacente.

Secondo l’oroscopo potreste divertirvi nel pomeriggio oppure in serata con le amicizie.

7° Pesci: vi avvierete verso molti traguardi considerevoli nel lavoro, mentre in amore si respirerà una atmosfera che se non sarà molto affettuosa, avrà comunque quel senso di disponibilità e di armonia che si manterrà piuttosto a lungo.

8° Ariete: qualche piccolo litigio potrebbe favorire inaspettatamente una riflessione su alcune amicizie che con voi non sono state molto sincere, soprattutto nell’ultimo periodo.

Secondo l’oroscopo la serata sarà all’insegna del relax, magari davanti al computer o ad una serie tv.

Toro fermo

9° Toro: avrete qualche situazione che non vi permetterà di fare molto per adesso, mentre la creatività dovrà essere procrastinata per tempi migliori. Le chance in amore potrebbero subire un lieve rialzo, rendendovi anche più sereni, secondo l’oroscopo.

10° Vergine: qualche persona che potrebbe irritarvi vi darà qualche grana in più, però il pomeriggio avrete del tempo per voi e per trovare il giusto relax. Queste oscillazioni nella classifica quindi non dovrebbero preoccupare ulteriormente, siate ottimisti.

11° Gemelli: non ci saranno ancora molte novità, se non una scarsa voglia di partecipazione da parte vostra nell’ambiente lavorativo e in quello familiare.

Datevi del tempo per prendere determinate decisioni, soprattutto se importanti per l’aspetto professionale.

12° Capricorno: concedervi una pausa potrebbe essere un modo per tenere alto l’umore, anche se purtroppo in amore ci saranno delle divergenze che per il momento potrebbero non essere così risolvibili semplicemente con l’intesa.