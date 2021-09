L'Oroscopo di domenica 26 settembre 2021 è pronto a indicare quale sarà la tendenza dell'ultimo giorno di weekend, nonché della settimana, per i dodici segni dello zodiaco. Astrologicamente parlando, la situazione generale relativa alle effemeridi rimane stabile. I movimenti da segnalare sono l'ingresso della Luna nel segno dei Gemelli e l'approssimarsi del Pianeta Mercurio al segno dello Scorpione. Marte in Bilancia sarà in diretta congiunzione con il Sole. Ottimo il trigono astrale di Nettuno verso Venere, presente in Scorpione e buoni i trigoni Luna-Saturno e Mercurio-Giove.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, e per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali del periodo impatteranno sulla vita quotidiana, è necessario approfondire i risultati presenti all'interno delle previsioni relative ai singoli segni. Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 26 settembre.

Previsioni zodiacali del giorno 26 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Fuori città per il weekend o ancora in vacanza, con la Luna e il Sole tra loro in spettacolare trigono in astrale, dinamismo e divertimento in questo contesto sono un must. Grinta, buonumore e bella gente attorno. La mente è sgombra da pensieri, a parte quelli del lavoro. Infatti in questa giornata il Sole passa a influenzare proprio l’attività lavorativa: sì al piacere, ma in equilibrio con il dovere.

In amore coppie felici e single intraprendenti. Anche la sensualità è in rialzo, ma attenti a non sconcertare il partner, magari un filo più inibito di voi. Per la salute non trascurate di bere acqua, almeno un litro e mezzo ogni giorno, soprattutto con la stagione autunnale alle porte. Il vostro organismo ringrazierà.

Toro - L’oroscopo del 26 settembre al segno del Toro invita a ringraziare la Luna in Gemelli: viaggi e spostamenti fileranno sorprendentemente lisci.

Approfittatene per fare un salto fuori dalla routine. Con l’aiuto di profonde riflessioni potete mettere a punto decisioni importanti per la casa e la famiglia. Nel lavoro belle notizie sul piano finanziario: in arrivo guadagni inattesi o la piacevole scoperta di avere qualche vecchio credito da recuperare. In amore giornata perfetta per fare nuove conoscenze.

Specie se da tempo siete soli e avete voglia di un po’ di compagnia, unitevi ai vostri amici. Per la salute, rilassati e carichi di energia positiva, quanto basta per trascorrere una bella domenica. Bagni e massaggi il vostro segreto di bellezza.

Gemelli - Domenica allegra e frizzante, grazie alla Luna in trigono al Sole nel segno della Bilancia. Tutto corre alla velocità della luce: pensieri, parole e azioni. Mente, cuore e mani collegati sulla stessa frequenza, per agire in perfetta e magica sintonia. Nel lavoro, nel caso vi toccasse "faticare" anche di domenica, tutto a cuor leggero e arrivate a sera ancora freschi come rose, pronti per un aperitivo con gli amici. In amore la vostra fortuna dipende da chi vi è accanto, partner in primis, che abbandona timori e riserve per seguire le vostre iniziative.

Per la salute fate bene anche ad accogliere le proposte degli altri. Siete dello spirito giusto per entrare in contatto con situazioni e ambienti nuovi.

Cancro - Una giornata di tutto riposo, l’ideale sarebbe trascorrerla in campagna, dove a contatto con la natura potrete ricaricarvi di energia e tranquillità. Ottimo per portare a termine con successo le attività consuete, per una cena con gli amici più cari. Nel lavoro, come negli affari, filerete come un treno scartando a colpo d’occhio quelli che hanno poche garanzie di solidità e insoddisfacenti riscontri economici. In amore è un grande sollievo quando le nuvole si diradano e s’intravede un raggio di sole. Segnale che incoraggia a guardare con fiducia al futuro.

Per la salute la voglia di novità apporta dinamismo. Scegliete attività congeniali ai vostri interessi, non concentrate le forze in una sola direzione.

Oroscopo e consigli delle stelle del 26 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Che allegria con la Luna in Gemelli in trigono a Saturno! Disinvolti e simpatici, sfoggiate un entusiasmo contagioso capace di trascinare anche i più pantofolai. In vacanza e in città tutto fila liscio come l’olio e una pioggia di conferme vi ristora dalle fatiche recenti. In ambito lavorativo, seppur senza un pensiero al mondo, ve la spassate e spendete allegramente in shopping, escursioni e divertimenti: denaro impiegato più che bene. In amore brillanti e simpatici, se avete voglia di fare conquiste contate sulla complicità delle stelle.

Sotto l’ombrellone una bollente avventura estiva. Per la salute accogliete le proposte di viaggio, gli inviti degli amici e le novità che vi portano a contatto con ambienti e persone stimolanti.

Vergine - Alta nel cielo e congiunta al nodo lunare, la Luna in Gemelli non fa per voi e ne registrate l’energia poco amichevole alzandovi dal letto già di umore grigio. Premio di consolazione lo shopping in giro per i mercatini, ma occhio a non dare fondo ai risparmi. Nel lavoro, ovviamente se trascorrete la domenica impegnati, vedete qualsiasi incombenza come una coercizione, perfino la più leggera vi annoia: meglio dormirci su. In amore non siete molto in vena di smancerie, facile ma ingiusto dare la colpa agli altri: se qualcosa oggi non gira, dipende soprattutto da voi.

Per la salute, se fino a ieri avete esagerato a tavola tra intingoli e bevande alcoliche, ecco spiegati i fastidi legati a una digestione un po’ difficoltosa.

Bilancia - Con il trio Sole-Marte-Mercurio nel vostro segno, approfittate del momento di creatività. Divertitevi praticando e valorizzando hobby artigianali e artistici. Domenica quieta. Allentate la tensione dovuta all’insofferenza verso la routine e vari “si deve” del quotidiano. Nel lavoro approfittate dell’amicizia di Mercurio, che vi fornirà le parole giuste per dire quello che vi passa per la testa, compreso ciò che non vi sta bene. In amore difendete la coppia dalle insidie dell’abitudine. Se siete single l’ondata di sensualità che proviene da una persona potrebbe sorprendervi.

Per la salute fate la saggia scelta di dare retta al vostro bisogno di riposo, anziché buttarvi in piacevoli, ma anche troppo stressanti attività.

Scorpione - Questa domenica occorrerebbe smussare alcuni spigoli, magari disporsi alla tolleranza, non abbarbicarsi su questioni del passato: in pratica smettete di perdere il controllo. Accettate il principio che molte volte è la vita a decidere, non voi. Conquiste per ora irrealizzabili. Nel lavoro non lasciatevi coinvolgere in questioni che non vi interessano: avrete molto da fare, perciò fatevi avanti senza timori. In amore il tono delle vostre richieste passionali è un po’ troppo esigente, forse è per questo che la persona amata in certi momenti prende le dovute distanze.

Per la salute, invece, curate la dieta e praticate attività fisica, se volete sentirvi più attraenti. Dovete bandire le abitudini nocive e le insicurezze.

Astrologia di domenica 26 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La giornata festiva scorre all’impronta dell’ottimismo e del buonumore. Nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, coinvolgerete gli amici in un’iniziativa che vi sta a cuore. Nel lavoro l'unico rischio prevedibile è quello che, correndo per arrivare al traguardo, non vi curerete di travolgere chi vi si para davanti. In amore, gioiosi, allegri e spensierati, l’amore vi riserva emozionanti sorprese.

Il desiderio un po’ scemato si riaccende “di botto”. Per la salute una buona notizia: la porta Saturno da poco in ottimo trigono alla Luna in Gemelli. Seguendo poche piccole regole, il vostro benessere sarà solido e al sicuro.

Capricorno - Trascorrere la giornata di festa, divertendovi in compagnia di persone che condividono i vostri stessi hobby, vi ricaricherà di energie positive. Riscuoterete approvazioni che vi metteranno di buonumore e vi faranno vivere grandi emozioni. A lavoro, creatività ed efficienza saranno al top. Formulerete e concretizzerete progetti che vi permetteranno vantaggiosi guadagni. In amore i single creeranno un clima di tenera seduzione e passionalità. Anche chi è in coppia vivrà un ottimo feeling, un’intesa profonda e di sicuro soddisfacente.

Per la salute approfittate della domenica per lasciare spazio ad attività rallegranti come lo sport, giri in bici, massaggi, shopping e gite fuori porta.

Acquario - La Luna in Gemelli vi favorisce. Se vi accorgete, al di là delle apparenze, che alcune conoscenze fatte di recente non vi convincono, prendete le distanze. Imparate a dare fiducia alle vostre intuizioni e a dire un “no” chiaro e forte quando è il momento. Nel lavoro, se vi tocca anche questa domenica, non vi mancherà la voglia e l’energia per sostenere le vostre iniziative più particolari e originali. In amore entusiasmo e disponibilità renderanno più desiderabili i single. Chi è in coppia concilierà ritmi ed esigenze e coglierà diverse occasioni.

Per la salute frequentare persone che sono sulla vostra stessa lunghezza d’onda vi donerà più sicurezza in voi stessi e vi darà una marcia in più.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 26 settembre mette in chiaro che per realizzare i vostri obiettivi non serve concentrarsi solo sull’azione, ma cercare di comprendere le cause dei fatti che bisognerà affrontare. Solo così riuscirete ad avere in mano il timone, a determinare gli avvenimenti invece che a subirli. Nel lavoro un responsabile vi affiderà un compito che vi comporterà maggiori responsabilità. Dimostrate di essere degni di tanta considerazione. In amore farete di ogni difficoltà virtù. Trascorrerete con il vostro amato bene una giornata in un’atmosfera calda, sensuale e passionale. Parlando di salute, siete in buona forma e sprizzate energia da tutti i pori. Approfittatene per praticare uno sport, se possibile non in palestra, ma all’aria aperta.