Per il fine settimana del 25 e del 26 settembre 2021, l’Oroscopo vede al primo posto della classifica il segno dello Scorpione essenzialmente grazie alle questioni di stampo lavorativo, mentre l’Ariete avrà finalmente delle giornate più distese dopo una settimana abbastanza turbolenta. Anche i Pesci avranno delle ore rilassate, mentre i Gemelli potrebbero essere privi di novità.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo del fine settimana: Scorpione in testa

1° Scorpione: finalmente avrete i successi per cui vi siete impegnati nel corso della settimana, poi nella serata di domenica vivrete tanta passionalità che vi porterà anche la sintonia nella vita quotidiana.

Fra le amicizie troverete una persona veramente speciale.

2° Cancro: persistere alle prime posizioni della classifica dell’oroscopo significherà avere tanta fortuna a disposizione ma soprattutto tanta volontà che si farà sentire da parte vostra anche nel corso del fine settimana. Procedere con i progetti sarà il vostro unico pensiero.

3° Ariete: finalmente il relax sarà quello che vi darà maggiori prospettive di benessere, anche grazie alle compagnie che in questo momento faranno la differenza nelle due serate. Avrete del tempo anche per riallacciare i rapporti con una persona che fa parte del vostro passato.

4° Leone: finalmente potrete dedicarvi all’amore se siete all’interno di una relazione di stampo amoroso, mentre per i single si apriranno tante possibilità di fare un incontro decisamente interessante.

Secondo l’oroscopo sarete molto seducenti ed efficienti a livello comunicativo.

Tempo libero per Pesci

5° Pesci: arriverà il tempo libero e con esso gli hobby a cui tenete particolarmente. Per il momento prendervi una vacanza sarà ottimo per riformulare qualche idea e per metterla meglio in pratica con tanta organizzazione alle spalle.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L’oroscopo prevede qualche scintilla in amore.

6° Acquario: questo breve periodo di pausa sarà utile per riordinare qualche faccenda rimasta in sospeso, ma allo stesso tempo per pensare ad un progetto sostanzioso che possa portare tanti vantaggi sia a voi che alla vostra squadra professionale.

7° Toro: non ci saranno slanci di vivacità significativi, ma neanche situazioni per cui sarà richiesta una attenzione particolare.

Questo fine settimana sarà sicuramente fatta di riposo e di qualche piccolo progetto per il futuro insieme al partner.

8° Bilancia: per il momento questo periodo potrebbe non essere molto soddisfacente sotto tanti punti di vista, ma sarà l’ambito lavorativo quello che subirà qualche colpo in più. Nonostante questo, avrete molto da condividere in amore con il partner.

Sfizio per Sagittario

9° Sagittario: concedervi qualche piccolo sfizio nel sabato sarà un vero e proprio toccasana per la mente e per il corpo. Avere una maggiore cura di voi stessi sarà molto vantaggioso anche per la prossima settimana, secondo l’oroscopo.

10° Capricorno: qualche piccola situazione di stallo lavorativo potrebbe mettervi un po’ d’ansia, però fare in modo che le cose vadano comunque per il meglio sul piano professionale sarà la vostra priorità.

L’oroscopo potrebbe prevedere qualche piccolo strappo alla regola.

11° Gemelli: saranno giornate senza novità e questo potrebbe portarvi alla noia e alla mancanza quasi totale di stimoli. Fate del vostro meglio per trascorrere senza pensieri un weekend che possa regalarvi un po’ di serenità.

12° Vergine: avrete un bisogno impellente di staccare la spina e di ricominciare a livello amoroso. Purtroppo ci saranno relazioni che potrebbero arrivare al capolinea, probabilmente lasciandovi anche un po’ di nostalgia che sarò difficile da dimenticare.