L'oroscopo della giornata di giovedì 23 settembre vedrà la Luna tra il segno dell'Ariete e del Toro. Quest'ultimo sarà un po’ più fortunato in amore, mentre il segno di fuoco continuerà la sua cavalcata romantica. Marte e Mercurio in trigono per il segno dell'Acquario permetteranno una rapida ascesa sul posto di lavoro, mentre Leone, anche se sta recuperando al lavoro, dovrà tenere i piedi per terra. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 23 settembre.

Previsioni oroscopo giovedì 23 settembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vedrà la Luna lasciare il vostro cielo nel primo pomeriggio.

Nulla di grave in fondo, perché dal punto di vista sentimentale avete recuperato stabilità all'interno della vostra relazione. Se siete single invece attenti a non stringere i tempi. Nel lavoro tutta la voglia di tornare ai vertici si farà sentire, ma saranno necessari sacrifici e tanto impegno per riuscirci. Per il momento però, qualche soddisfazione qua e là può andar bene. Voto - 8️⃣

Toro: oroscopo della giornata di giovedì 23 settembre che vedrà un pizzico di fortuna in più da parte di questo cielo, ciò nonostante la risalita è ancora lunga. In amore infatti, nonostante la Luna entrerà in congiunzione, meglio non essere fin troppo diretti con il partner. Il vostro obiettivo al momento è riprendere in mano la vostra vita sentimentale, anche se siete single.

Poche novità in ambito lavorativo. Meglio lasciar fare agli altri quei progetti per voi difficili. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che rimane più che soddisfacente in questa giornata di giovedì. Non ci saranno grosse influenze astrali, ma i vostri sentimenti saranno più che sufficienti per provare a vivere belle emozioni insieme al partner.

Se siete single vi sentirete molto bene con voi stessi, con quella convinzione di poter fare tutto. Nel lavoro avete accumulato abbastanza esperienza e risorse da poter procedere con nuovi progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali che tornano a giocare a vostro favore secondo l'oroscopo. La Luna si troverà in sestile dal segno del Toro durante il pomeriggio, e insieme a Venere, avrete modo di esprimere al meglio i vostri sentimenti nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single da alcuni eventi improvvisi, sappiate che potrebbe nascere qualcosa di buono. In ambito lavorativo il vostro ambiente non è dei migliori, e potrebbe essere necessario qualche intervento che possa farvi sentire più a vostro agio. Voto - 7️⃣

Leone: settore professionale che vi regala diverse soddisfazioni ultimamente secondo l'oroscopo. Marte e Mercurio stanno aiutando molto, ciò nonostante meglio rimanere comunque con i piedi per terra, e non pensare che il peggio è passato. Sfera sentimentale che invece vedrà un cielo poco convincente. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, forse meglio non essere troppo pretendenti, né il con il partner, né con la vostra fiamma qualora siate single.

Voto - 7️⃣

Vergine: ottimo periodo dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Luna e Venere saranno in posizione ottimale per voi, dunque emozioni, progetti e sensazioni positive non mancheranno tra voi e la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single, se siete voi quelli ad essere corteggiati, forse è il caso di stare al gioco e vedere come va. Nel lavoro sarà un periodo tutto sommato tranquillo, ma attenzione a non osare troppo. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che migliora dopo questa Luna in una posizione così fastidiosa. Secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 23 settembre, le cose tra voi e il partner andranno avanti senza alcun intoppo, dai momenti romantici a quelli più responsabili.

Se siete single sappiate che le polemiche, o le gelosie altrui non vanno alimentate. In ambito lavorativo ci saranno delle proposte interessanti da valutare, da prendere seriamente in considerazione. Voto - 8️⃣

Scorpione: seconda parte della settimana che inizierà male per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, la Luna sarà in opposizione, e potreste non sentire ragioni nei confronti del partner. Se siete single la giornata non sarà molto serena. Tuttavia, se per colpa di qualcuno scoppiano delle discussioni, voi cercate di non mettervi in mezzo, perché potreste soltanto rimanere delusi. Nel lavoro andrete avanti con i vostri progetti, ma forse potreste non essere pienamente convinti delle vostre scelte.

Voto - 6️⃣

Sagittario: oroscopo della giornata di giovedì 23 settembre all'insegna delle emozioni tra voi e la vostra anima gemella. Certo, questo cielo non è così influente da questo punto di vista, ciò nonostante l'amore che provate per il partner sarà sufficiente per far scattare quella scintilla d'amore di cui avete bisogno. Per quanto riguarda i single, sicuramente troverete metodi originali per stupire la vostra fiamma. In ambito lavorativo energie e idee non mancheranno, e i risultati parleranno da sé. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di giovedì che vi permetterà di beneficiare della posizione favorevole della Luna secondo l'oroscopo. In amore forse non ci saranno grandi sorprese nel vostro rapporto, ma il solo fatto di poter vantare una relazione stabile, che funziona davvero, sarà motivo di grande orgoglio.

Se siete single le relazioni personali saranno affiatate, e vi porteranno via un bel po’ di tempo. Nel lavoro ci saranno tante cose da fare, dunque non perdete tempo, perché potreste non riuscire a rispettare le scadenze. Voto - 7️⃣

Acquario: settore professionale che con così tanti pianeti favorevoli, promette una veloce ascesa per voi. Vedere il vostro curriculum arricchirsi di ottimi risultati, non potrà fare altro che rendervi felici e orgogliosi del vostro operato. In ambito sentimentale purtroppo non si potrà dire la stessa cosa. Che siate single oppure no, i vostri sentimenti al momento sono confusi e contrastanti, per cui, meglio fermarsi un momento a riflettere. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale davvero ottima per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo.

Luna e Venere in connubio tra loro per voi portano belle emozioni, e con il giusto tempismo, passerete momenti davvero intensi. Se siete single e non c'è nessuno nel vostro cuore, sappiate che le relazioni sociali saranno sempre lì, pronte a darvi tanti felici momenti. In ambito lavorativo forse potrebbe esserci qualche problema di comprensione tra voi colleghi. Fin quando riuscirete a chiarire le vostre intenzioni però, non avrete nulla di cui preoccuparvi. Voto - 7️⃣