Come si conclude il mese di settembre? Vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per l’ultima giornata di questo mese per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute. È una giornata di soluzioni per i Pesci, che possono archiviare i dubbi nati precedentemente in amore. Al contrario per il Leone è un momento impegnativo, fatto di scelte e bilanci. Nuove prospettive per la Vergine, alti e bassi per il Cancro. Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo dei dodici segni dello zodiaco.

L’oroscopo del 30 settembre 2021 per tutti i segni

Ariete: l’ultima giornata di settembre serve a tirare le somme e capire cosa vale la pena portare avanti e cosa invece mettere da parte. Attenzione ai rapporti con un ex coniuge o socio, siate molto chiari nel definire la vostra posizione.

Toro: molto importante per questa giornata è non perdere di vista i propri obiettivi. In ambito lavorativo potrebbero presentarsi importanti opportunità, meglio però non lasciarsi sopraffare dall’ansia e dal timore di sbagliare. Stelle brillanti in amore.

Gemelli: l’oroscopo del 30 settembre e lascia presagire una giornata interessante per le questioni bancarie e gli investimenti. In amore è un momento spensierato e vivace, anche gli incontri sono favoriti.

Cancro: le prossime 24 ore potrebbero rivelarsi faticose per il segno. Sarà bene muoversi con cautela ed evitare lo stress. Potrebbero nascere dei malintesi in amore e nei rapporti con gli altri.

Leone: il consiglio delle stelle è quello di sedervi a tavolino e fare un attento bilancio delle spese e degli investimenti che state progettando per il futuro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

È un momento di cambiamento e nulla può essere preso alla leggera. Serenità in amore.

Vergine: il mese si conclude con uno sguardo positivo che si allarga su nuove prospettive di crescita e miglioramento. In amore e in famiglia c’è armonia e serenità, la vicinanza delle persone care è ciò che serve a darvi la giusta spinta.

Bilancia: l’ultima giornata del mese non si porta via la vostra ambizione e il vostro desiderio di crescita. È un periodo in cui si può ottenere molto, sia nel lavoro che in amore. Incontri favoriti.

Scorpione: per gli amori che non sono sopravvissuti alla fine dell’estate è arrivato il momento dell’arrivederci, ma la vostra voglia di amare e mettervi in gioco non finisce e nei prossimi mesi potreste ricevere delle sorprese. Al lavoro rimboccatevi le maniche.

Sagittario: questa giornata si rivela molto vantaggiosa per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Particolarmente fruttuosa per chi lavora nell’ambito del commercio o delle finanze. In amore non polemizzate.

Capricorno: l’oroscopo del 30 settembre lascia presagire una giornata faticosa per il segno, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e lievi malesseri fisici.

Forte l’amore.

Acquario: sono 24 ore vantaggiose per quanto riguarda la sfera lavorativa, qualcuno potrebbe ricevere una promozione o un aumento di stipendio. L’amore c’è, ma voi potreste essere un po’ distratti.

Pesci: nonostante questo sia stato un mese di dubbi e incertezze è arrivato il momento di mettere da parte le insicurezze, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Nel lavoro potreste dare molto di più.