Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 9 settembre, i nati sotto il segno del Capricorno avanzano e guadagnano la prima posizione. I Toro sono un po' stanchi, mentre gli Ariete non devono arrendersi dinanzi gli ostacoli.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: i nati sotto questo segno perdono colpi, pertanto finiscono in ultima posizione. Ad ogni modo, si tratta solo di una fase transitoria, che durerà poco tempo, per tale ragione, non vi abbattete.

11° Sagittario: giornata impegnativa sotto molti punti di vista. In questo periodo siete sommersi dalle cose da fare, pertanto sarebbe opportuno darsi una regolata e stabilire una scala di priorità.

10° Ariete: l'Oroscopo del 9 settembre vi esorta a non arrendervi. Anche se le cose non stanno andando esattamente nel modo in cui avevate immaginato, non è il caso di gettare la spugna. Continuate a lottare per raggiungere i vostri obiettivi.

9° Vergine: le stelle sono contrarie e oggi potreste sentire la mancanza di una persona cara. Non siate troppo malinconici ma, allo stesso tempo, non reprimete le vostre emozioni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: spesso vi fate troppi problemi, anche laddove essi non dovrebbero essere vostri. Cercate di farvi meno carico delle difficoltà altrui. Non si chiama egoismo ma, semplicemente, istinto di sopravvivenza.

7° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del giorno 9 settembre vi invitano a essere parsimoniosi.

La sfera economica potrebbe essere caratterizzata da qualche battuta d'arresto, quindi è opportuno evitare le spese superflue.

6° Cancro: giornata di riflessioni. Oggi avrete modo di pensare un po' di più alla vostra vita e ai traguardi raggiunti fino a questo momento. Non siate troppo rigidi e severi con voi stessi e con gli altri.

5° Bilancia: meglio non intavolare discussioni tra oggi e domani. Se vi comporterete in modo pacato e tranquillo riuscirete a evitare i problemi. Sul lavoro non siate troppo frettolosi e mostratevi cauti.

Oroscopo 9 settembre segni fortunati

4° in classifica Scorpione: finalmente una giornata di ripresa per i nati sotto questo segno.

In questi giorni vi siete trovati a fare i conti con alcune situazioni un po' spiacevoli, ad ogni modo non demordete, tempi migliori stanno per arrivare.

3° Gemelli: l'oroscopo del giorno 9 settembre denota una giornata piuttosto frenetica. Ci sono molte cose da fare sul lavoro e questo è un bene. Per quanto riguarda l'amore, invece, potrebbero aprirsi delle porte.

2° Leone: la Luna è in ottima posizione e questo vi renderà particolarmente aperti alle relazioni. Siete pronti a confrontarvi in modo costruttivo e a risolvere eventuali problemi in sospeso. Approfittate di questo momento per avanzare richieste.

1° Capricorno: prima posizione per i nati sotto questo segno che, finalmente, recuperano un po' di serenità. Troppe volte vi concentrate su ciò che desiderano gli altri senza pensare a voi. Nella vita è necessario essere equilibrati.