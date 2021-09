Le previsioni astrologiche relative alla prossima settimana ovvero quella che va da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre rivelano ottimi propositi per il segno zodiacale dell'Ariete. Settimana impegnativa per il Toro, Leone fortunato. Difficoltà sentimentali per il segno zodiacale dei Gemelli, novità professionali in arrivo per Sagittario e Acquario. Scopriamo in dettaglio cosa rivelerà l'Oroscopo settimanale dei dodici segni zodiacali.

Previsioni astrologiche dal 27 settembre al 3 ottobre, da Ariete a Cancro

Ariete: settimana alquanto interessante per l'Ariete.

Gli astri vi tramanderanno buona luce e questo vi permetterà di iniziare la settimana carichi di energia e positività. Anche per il weekend sono attese delle giornate molto appaganti.

Toro: l'inizio settimanale sarà un po' impegnativo tuttavia, a partire da mercoledì, la situazione potrebbe evolversi in meglio. Il fine settimana non sarà molto entusiasmante ma, in compenso, avrete modo di godervi un meritato riposo.

Gemelli: fate molta attenzione ai litigi. Il rapporto con il vostro partner sta pian piano degenerando. È necessario intervenire al più presto prima che la situazione diventi irrecuperabile. Cercate un punto d'incontro e provate magari un approccio migliore del solito.

Cancro: alcune circostanze che si sono verificate in ambito familiare, vi hanno messo in seria difficoltà dal punto di vista emotivo.

Avete bisogno di un recupero graduale prima di riprendervi del tutto.

Oroscopo settimanale sino al 3 ottobre, da Leone a Sagittario

Leone: settimana decisamente positiva per i nati sotto questo segno. Giove e Saturno saranno a vostro favore per tutta la settimana, pertanto sarete in grado di affrontare ogni tipo di avversità.

Anche la fortuna girerà a vostro favore, forse potrete tentare la sorte, ma ricordate, di non esagerare.

Vergine: siete arrivati a metà del vostro percorso, la metà sembra vicina. Tuttavia c'è ancora molta strada da fare. Quando finalmente raggiungerete il vostro traguardo, rammentate che ci sarà un nuovo inizio per voi: sarete messi costantemente alla prova ma avrete anche molte soddisfazioni.

Bilancia: cercate di avere una maggiore comprensione nei confronti di chi si trova in una situazione decisamente peggiore della vostra. Tenete bene a mente che le difficoltà non vanno affrontate allo stesso modo per tutti. Se è necessario, cercate di dare una mano piuttosto che sottovalutare il problema.

Scorpione: avete finalmente raggiunto un obiettivo importante e avete da poco iniziato un nuovo capitolo della vostra vita. Il vostro nuovo cammino sarà molto interessante, tuttavia sarà anche tortuoso ma, se manterrete il giusto spirito, riuscirete a superare anche gli ostacoli più grandi.

Sagittario: cercate di essere pazienti, se riuscite ad essere perseveranti e determinati, anche voi otterrete dei risultati soddisfacenti.

La settimana in arrivo sarà una settimana ricca di novità interessanti dal punto di vista lavorativo: tenete d'occhio le proposte che vi si presenteranno in futuro.

Previsioni zodiacali della settimana, da Capricorno a Pesci

Capricorno: non lasciate nulla al caso, alcuni atteggiamenti vanno attenzionati. Se ultimamente avete notato degli starni comportamenti da parte di un vostro amico o familiare, è importante capirne le ragioni e se è necessario fare qualche chiarimento, fatelo senza perdere altro tempo.

Acquario: non lasciatevi sconfortare dalle delusioni professionali, tutto quello che potevate fare lo avete fatto, adesso dovete solo aspettare. La settimana in arrivo potrebbe essere quella giusta per ottenere qualche interessante opportunità di lavoro.

Pesci: godetevi questi ultimi mesi di libertà perché a breve, la vostra vita potrebbe essere stravolta da un avvenimento importante, non necessariamente negativo. In arrivo, grandi cambiamenti per i Pesci e anche se richiederanno un maggiore impegno, sarete comunque pieni di soddisfazioni.