Le previsioni astrologiche per la giornata di giovedì 23 settembre 2021 rivelano: buoni propositi per il segno zodiacale dell'Ariete. Imprevisti in arrivo per il Sagittario. Miglioramenti por il segno zodiacale della Bilancia.

Approfondiamo nel dettaglio cosa rivelerà l'Oroscopo per la giornata di giovedì 23 settembre.

Oroscopo del 23 settembre, da Ariete a Cancro

Ariete: giornata alquanto positiva per il segno zodiacale dell'Ariete. Venere e Marte vi tramanderanno buona luce, pertanto avrete modo di trascorre una giornata decisamente appagante sia dal punto di vista professionale che da quello sentimentale.

Toro: giovedì sarà una giornata molto stressante per il Toro. Gli impegni di lavoro e le faccende quotidiane vi terranno impegnati per tutta la giornata. Fortunatamente in serata avrete finalmente un po' di tregua.

Gemelli: non trascorrete il vostro tempo libero inutilmente, completate tutto ciò che avete lasciato in sospeso oppure dedicatevi ai vostri hobbies preferiti.

Cancro: nella giornata di giovedì potrebbero presentarsi alcuni imprevisti, tuttavia avrete modo di riuscire a superarli tutti con grande successo.

Previsioni astrologiche del 23 settembre, da Leone a Sagittario

Leone: alcuni contrasti avuti in famiglia o con il vostro partner stanno influendo negativamente sul vostro stato d'animo.

Risolvete al più presto tutte le questioni che avete lasciato in sospeso.

Vergine: è tempo di riordinare e fare spazio nel vostro guardaroba, anche per nuovi acquisti. Sbarazzatevi delle cianfrusaglie e di tutto ciò che non usate più da diverso tempo.

Bilancia: non sempre è facile accettare un cambiamento, alcune cose necessitano di tempo.

Siate pazienti, la vostra situazione è destinata a migliorare.

Scorpione: sorprendete il vostro o la vostra partner con una sorpresa interessante, sarà sicuramente molto apprezzata. Giovedì passate la vostra giornata in totale tranquillità e sfruttate la sera per trascorrere bei momenti in piacevole compagnia.

Oroscopo giornaliero, da Capricorno a Pesci

Sagittario: giornata titubante quella di domani. La Luna sarà in contrasto, pertanto, potrebbero presentarsi alcuni imprevisti che rallenteranno notevolmente la vostra giornata. Fate anche attenzione ai programmi serali: potrebbero saltare o essere rimandati.

Capricorno: non trascurate gli affetti familiari, è importante dedicare la vostra attenzione. Giovedì, se avrete del tempo libero, sfruttatelo per passarlo con i vostri cari.

Acquario: siete in attesa di proposte dal punto di vista lavorativo. Non trascorrete il vostro tempo in ansia, al momento giusto, arriverà l'occasione che stavate aspettando.

Pesci: giornata sottotono quella di giovedì. La monotonia potrebbe portarvi ad un calo dell'umore, un buon consiglio è quello di cercare di rimanere sempre attivi: cercate di rendervi utili anche quando non c'è nulla da fare.