Le previsioni zodiacali di martedì 14 settembre 2021 mettono nero su bianco la classifica stelline quotidiana nonché le predizioni riguardanti la seconda giornata di questa settimana. A finire sotto la nostra puntigliosa lente astrale, l'amore e il lavoro, come da solita prassi in questo contesto, analizzati in esclusiva per conto dei sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco. Allora, curiosi di sapere chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine potrà avere un giorno fortunato? Di certo ad avere il completo supporto astrologico nel periodo indicato saranno gli amici nativi in Toro e Leone, considerati in giornata a cinque stelle.

Problematico il periodo, invece, per coloro dell'Ariete e del Cancro entrambi pronosticati in negativo.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 14 settembre su sentimenti e attività lavorative, segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Leone;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Vergine;

3° posto - ★★★: Ariete;

4° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 14 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 14 settembre al segno dell'Ariete preannuncia l'arrivo di un periodo abbastanza in salita. Il fatto è che gli astri hanno messo il sigillo del sottotono a questo martedì, relegando questa parte della settimana in balia di alti e bassi.

In amore, la vita familiare ed eventuali problemi di casa potranno inasprirsi, forse sarete costretti a risolvere (una volta per tutte!) quelle questioni mai chiarite. Prendersela o sbraitare non aiuterà a trovare la soluzione: dovete cercare solo di essere più rilassati e calmi per sistemare ciò che non va. Single, in questo periodo dovete staccare la spina, trovare dei momenti in cui riflettere.

La tendenza in generale sarà quella di voler ritagliare più tempo per se stessi e, non potendolo fare darà l'idea a chi avete accanto di volersi distaccare o risultare emotivamente assenti. Potreste tentare di chiudere alcune questioni in sospeso o elaborare alcune recenti esperienze: se così fosse, metteteci più di impegno.

Nel lavoro, tenete alta la guardia altrimenti potreste cacciarvi in una situazione spiacevole o provocare del risentimento. Facile attirare critiche, se non rimproveri.

Toro: ★★★★★. Partirà e chiuderà in grande stile questo vostro martedì. Avrete a disposizione una grande carica di entusiasmo, pertanto siate pronti per progettare il futuro come e con chi piace a voi, magari dando il via a qualcosa di unico o interessante. In campo sentimentale, nulla sarà scontato o banale durante questa sensualissima giornata. Pertanto aspettatevi molte sorprese, soprattutto nell'ambito della coppia, perché le stelle dovrebbero portare un maggiore affiatamento con il partner e tante ore di felice intesa a livello sessuale.

Single, un martedì da segnare in agenda per chi è nato in Toro: le stelle vi regaleranno un crescendo di dolce espansività, una fase di grande comunicativa, creatività ed equilibrio interiore. Se siete soli non lo rimarrete a lungo: Luna, Mercurio e Venere si metteranno al lavoro per farvi incontrare, presto, una persona capace di rubarvi cuore e pensieri. Nel lavoro, i programmi della giornata andranno a buon fine e otterranno l'approvazione che desiderate. Sarete gratificati anche sotto il profilo finanziario.

Gemelli: ★★★★. Si preannuncia abbastanza discreto il periodo in questa parte della settimana. Per gran parte della giornata sarete di buonumore e riuscirete anche a fare le cose che vi piacciono in modo facile e abbastanza veloce.

In amore, se avete una storia d'amore felice in corso, vi renderete conto che vale la pena di investire emozioni ed energie per renderla ancora più felice, preparatevi a vivere un giorno discretamente positivo. Merito soprattutto dell'amichevole aspetto stellare: così intelligenza, circostanze fortunate e istinto viaggeranno a braccetto, una simbiosi che vi consentirà di superare ogni vostra ansia e di realizzare ottime cose. Con la persona amata il feeling si approfondirà abbastanza; così potrete cominciare a pensare seriamente al vostro futuro insieme. Single, se avete conti in sospeso, potrebbe essere la giornata giusta per tentare di sistemarli. Mettete bene a frutto la vostra intelligenza e non negatevi il piacere di coltivare argomenti di vostro interesse.

Insieme ai vostri amici o con le persone a voi care siate disponibili e pronti al buon dialogo. Nel lavoro, buono questo martedì: potrete attingere nuove energie da investire in piccole opportunità.

Oroscopo e stelle di martedì 14 settembre

Cancro: ★★. La giornata di martedì 14 settembre per voi del Cancro sarà alimentata dalla pessima presenza di stelle poco amichevoli. Dunque periodo "no" all'orizzonte? Diciamo pure che questo è quanto, purtroppo: si tratterà di convivere con una giornata segnata dal "ko", pazienza! Per i sentimenti, noia, stanchezza, irritabilità e imprevisti non vi permetteranno di concentrarvi nella vita di coppia come vorreste, limitandovi nel modo di apprezzare i lati positivi del partner.

Intanto dedicate del tempo ai divertimenti o al vostro benessere fisico. Cercate di stare calmi nel frattempo, pensando che già da dopodomani sarà davvero un altro giorno. Single, un po' di stanchezza e un filo di pigrizia reclameranno a gran voce un gran bisogno di relax e di riposo. Una raccomandazione: non compensate una delusione svuotando il frigorifero, perché la linea e lo splendore del vostro aspetto ne risentirebbero. Nel lavoro, gli astri invitano all'ordine, specie nelle faccende finanziarie. Fate chiarezza nelle vostre idee in modo da procedere nelle attività quotidiane con la massima precisione. Organizzazione possibilmente snella.

Leone: ★★★★★. Molto positive le previsioni in questa parte iniziale della settimana.

In arrivo quindi un ottimo martedì, annunciato come un giorno calmo, sicuramente molto favorevole riguardo la quotidianità generale. In amore, specie nella vita affettiva, vi sentirete finalmente amati e compresi dal partner: è arrivato il momento di fare progetti nuovi, perché il clima sarà idilliaco per le coppie vecchie o nuove che siano. Un buon momento soprattutto per quelle coppiette che ancora devono metter su famiglia: è giunto il tempo di prendere decisioni importanti, se non ora quando? Single, l'appoggio lunare vi catapulterà in una giornata positiva. L'umore sarà brillante permettendovi di focalizzare l'attenzione su ciò che più si desidera. Potreste mettere in moto delle nuove energie, saranno d'aiuto a realizzare quanto avete a cuore.

Non ignorate un'esperienza del passato, poiché potrebbe essere la chiave del vostro futuro sentimentale. Nel lavoro, sarà un martedì in cui sarete particolarmente perspicaci: attenti ai dettagli e pronti ad andare in fondo a una situazione che vi tiene con il fiato sospeso. È un buon momento per consolidare un'idea, un progetto o una nuova attività.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 14 settembre, valuta il periodo con le solite quattro stelline relative ai frangenti di routine. Calma, meglio questo che altro non trovate? Sappiate che in giro c'è tanta negatività da far paura, quindi il sapersi accontentare di ciò che si ha è una gran virtù! In campo sentimentale, avrete l'argento vivo addosso!

Si susseguiranno idee seguite da azioni altrettanto opportune. Decisioni vincenti, viaggi rapidi e il dialogo con la persona amata pronto a regalare nuovi spunti per rilanciare l'attrazione e l'intesa. Il rapporto con gli amici sarà scorrevole e affettuoso; parlerete a cuore aperto dei vostri problemi, senza nessun impaccio. Single, la sensazione di essere protetti dalle persone a voi più care questo martedì si trasformerà in piacevole certezza. Qualcosa di gradevole potrà realizzarsi anche nel campo sentimentale. State usufruendo dei favori di una bella congiuntura astrale, il che regalerà fortuna per tutto quello che riguarda le vicende amorose in stallo o con problemi. Nel lavoro, il clima astrale del periodo sarà decisamente sereno: sfumano i botta e risposta con i collaboratori o il socio in affari con la ragione a dominare i dialoghi.

Molti di voi cattureranno opportunità in grado di dare più lustro al proprio lavoro.

