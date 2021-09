L'oroscopo del fine settimana dal 4 al 5 settembre 2021 è pronto a mettere in chiaro come sarà il week-end sul piano astrale. In campo sentimentale sarà possibile, con la Luna favorevole, vivere delle belle emozioni, cercando però di non lasciare entrare problematiche professionali o nervosismi nel rapporto di coppia. In generale alcuni segni potranno ricevere una conferma o un rientro economico.

Astrologicamente parlando, in questo fine settimana la volta celeste sarà interessata ancora dalla presenza del Sole in Vergine con la Luna stabile nel campo del Leone.

Venere continua a sostare nel segno della Bilancia e Nettuno resta fermo in Pesci. Nel segno del Toro risulta in transito il Pianeta Urano con Saturno a fare da spalla a Giove in Acquario. A poca distanza, al confine del settore di competenza del Capricorno ritroviamo ancora per questo sabato e domenica la positiva presenza di Plutone in trigono a Marte.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l’Oroscopo del week-end dal 4 al 5 settembre per tutti i 12 segni dello zodiaco.

L’oroscopo del week-end 4-5 settembre, da Ariete a Cancro

Ariete - Si prevede un ottimo week-end, molto interessante per chi sta vivendo un amore importante e lo vuole confermare. Siete single? Dovrete assolutamente incontrare la persona che amate nelle prossime ore.

Coraggio, datevi da fare. Nei rapporti potreste avere qualche dubbio di troppo, ma tranquilli: a breve potrete recuperare alla grande. Dovrete capire se amate davvero una persona oppure no.

Toro - secondo l’oroscopo del fine settimana, avete le idee abbastanza chiare in particolare per quanto concerne le decisioni che volete e che dovete prendere.

Per quanto riguarda il lavoro, in questo periodo state valutando se e come cambiare la vostra vita personale e professionale. Sarà un week-end che potrà fare la differenza visto le tante cose tirate in ballo e grazie alla presenza di pianeti favorevoli al vostro segno zodiacale.

Gemelli - Il week-end parte sotto i migliori auspici in amore, potete infatti recuperare dopo qualche momento negativo.

Favoriti i nuovi incontri nel prossimo mese per chi è single. Potrete risolvere i problemi in amore già entro la fine di questa domenica. Marte nel segno della Vergine vi dà la giusta carica. Sul lavoro se dovete prendere decisioni importanti, fatelo con calma. Potrebbe esserci un rallentamento: l'avvio del mese di settembre con il periodo di ferie agli sgoccioli per molti, non può che peggiorare le cose. Ma anche voi avete bisogno di staccare la spina.

Cancro - La Luna nel segno del Leone può portare interessanti incontri in vista nella vostra vita, sotto molteplici aspetti. Per chi è single da tempo o si è separato, può essere il momento giusto per rimettersi in pista. In generale attenti a non prendere decisioni affrettate.

Provate a far battere di nuovo il vostro cuore. Per chi ha già una relazione, attenzione a non trascurare il partner. Dimostrate tutto il vostro amore, magari con qualche piccola sorpresa.

Le previsioni del fine settimana 4-5 settembre, da Leone a Scorpione

Leone - L'oroscopo del week-end al Leone ricorda che, quando una porta si chiude davanti a noi, precludendoci delle possibilità, spesso simultaneamente se ne apre un’altra. Siatene certi. Valutate con attenzione le nuove possibilità che vi si schiudono, anziché rimanere ancorati al vecchio. Nel lavoro, scelte importanti in vista. Potrete ricoprire mansioni professionali stimolanti ed interessanti. Orientatevi con calma. Se siete all’inizio di una storia e non sapete come muovervi, non siate né impazienti né irruenti.

Puntate su un intenso dialogo.

Vergine - Questo fine settimana Mercurio nel segno della Bilancia sorride alla Luna in Leone e le mette l’argento vivo addosso. Avrete voglia di muovervi, spostarvi, di fare esperienze diverse. Andrete incontro con gioia a nuovi volti e nuove situazioni. Sarete impulsivi e vi sentirete vivaci. Nel lavoro, assumerete il ruolo di leader per instaurare cambiamenti e avviare iniziative originali. Potrete volgere a favore qualsiasi questione. Chi ha voglia di fare nuovi incontri potrebbe essere accontentato, ma anche veder ritornare nella propria vita un vecchio amore.

Bilancia - Sabato 4 o domenica 5 settembre potreste ottenere qualcosa in più. Non accontentatevi di poco.

Mercurio ha un transito favorevole che vi protegge e favorisce gli incontri per chi è single. Nuove opportunità e cambiamenti in vista anche in coppia o in famiglia. In molti venite da una serie di problemi ancora irrisolti e che non trovano una facile via d’uscita, perché non riuscite a capire quale sia il motivo e cosa vi blocchi. Dovreste riflettere meglio sulle vostre scelte. Sul lavoro attendete novità, ma al momento è tutto fermo. Abbiate pazienza e fiducia.

Scorpione - L'oroscopo del week-end fa presente che gli amori importanti e solidi non possono concludersi a causa di semplici battibecchi, dovete essere più malleabili e comprensivi con il partner. Le storie nate ad agosto potrebbero diventare importanti, dategli fiducia e vedrete che potranno trasformarsi in qualcosa di speciale.

Capitolo lavoro: possibile cambiare orari e ruoli, qualche problema recente verrà risolto. Un consiglio: evitate spese inutili ed investimenti azzardati.

Oroscopo 4-5 settembre: previsioni del week-end da Sagittario a Pesci

Sagittario - C’è nell’aria desiderio di cambiamento per molti del segno. In amore potrebbero esserci risposte che attendevate da molto tempo, non fatevi trovare impreparati. Se vivete in coppia potete rinverdire il rapporto con la fantasia, se single incontrare persone eccitanti. L’amore comunque vi sorprenderà. Per quanto riguarda il lavoro, le buone idee non mancano così come una bella dose di fiducia. Dovete trovare probabilmente solo chi vi finanzia i vostri progetti. Per il resto siete a cavallo.

Sono in arrivo nei prossimi giorni interessanti novità.

Capricorno - Con la grinta garantita da Venere in trigono all’imprevedibile Giove, vi lanciate in un’iniziativa dopo l’altra, senza tregua e senza sosta. In ogni situazione siete portati ad agire di testa vostra, calandovi volentieri nel ruolo di leader. Affrontate questo fine settimana con grinta e ottimismo. Lavoro e svago trovano un punto di equilibrio, mentre gli amici vi ricaricano di entusiasmo. Non perderete occasione per mettervi in luce, senza per questo offuscare in alcun modo chi vi circonda. Se avete una questione pratica da risolvere, non aspettate che siano gli altri ad agire al posto vostro.

Acquario - Riuscirete a destreggiarvi meglio nelle varie circostanze se, anziché abbandonarvi alle suggestioni, saprete tenere i piedi ben piantati a terra.

Se vi accorgete di aver preso un abbaglio, non cercate di difendervi arrampicandovi sugli specchi: il rimedio sarebbe peggiore del male. Lo sguardo attento e scrutatore del partner non si lascia imbambolare e vi mette con le spalle al muro. Scambio di mail e messaggini tra amici o parenti. Non vedete l’ora di staccare la spina e raggiungerli. Al lavoro, cercate di trovare una linea di compromesso per non turbare l’equilibrio raggiunto.

Pesci - Le previsioni per il week-end del 4-5 settembre puntano il dito in direzione del rapporto di coppia, urge una parentesi tutta per voi. Un agriturismo in collina o un borgo medievale sono la cornice ideale per ritrovarsi. Qualsiasi cosa facciate insieme al partner in questo fine settimana profuma di tenerezza, complicità e fiducia reciproca.

Per il bene della famiglia e per amore del quieto vivere, stipulate una resa incondizionata: riaprire il dialogo vi aiuterà a ritrovarvi. Giornata costruttiva nel lavoro, che vi vede più impegnati del solito, qualunque sia il vostro campo di attività.