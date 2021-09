Le previsioni zodiacali di lunedì, 6 settembre 2021, sono pronte a elencare positività ed eventuali negatività riguardanti esclusivamente gli appartenenti a sei segni coincidenti con la prima metà dello zodiaco. Partiamo subito col mettere in chiaro chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, potrà contare su una giornata fortunata.

In questo caso l'Astrologia di lunedì vede favoritissimo in amore il segno della Vergine, sottoposto alla benevola presenza della Luna. Ottimo periodo anche per Toro e Gemelli, entrambi classificati in giornata a cinque stelle.

In negativo invece l'avvio settimanale per coloro nativi del Leone, in questo contesto considerati con la spunta del "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 6 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli;

3° posto - ★★★★: Ariete, Cancro;

4° posto - ★★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 6 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 6 settembre al segno dell'Ariete indica una giornata abbastanza discreta, anche se pronta a portare impegni o situazioni a cui prestare massima attenzione. Se la vostra vita è già abbastanza movimentata o così pensate che sia, allora non dovreste affatto preoccuparvi di quello che le persone intorno a voi pensano.

In amore, dopo varie problematiche e litigi riuscirete a recuperare un rapporto che vi sta a cuore. È il momento delle nuove idee e dei nuovi progetti, dunque cercate questa volta di fare le scelte giuste insieme al partner a cominciare da ora, perché non potrebbe andare meglio di così! Single, il senso dell'umorismo è una qualità preziosa e utile per portare avanti la quotidianità con leggerezza e serenità: mantenete vivi in voi la voglia di giocare con la vita e di aprirvi a nuove esperienze.

Nel lavoro, facendo tesoro delle esperienze passate, non vi farete cogliere impreparati di fronte alle più impensate richieste, anche non professionali.

Toro: ★★★★★. Splendido il vostro lunedì, capace di dare a questa parte della settimana una partenza davvero "a razzo". Ritroverete facilità nelle comunicazioni, semplicità nelle cose e tanta (ma proprio tanta!) pazienza, a cui poter attingere in caso di bisogno.

In prospettiva, potreste avere intuizioni geniali riguardanti un progetto da mettere in cantiere prossimamente. In campo sentimentale, le stelle del periodo vi metteranno sotto una luce splendente e potrete ottenere tutto ciò che desiderate. Apritevi e confidatevi con chi vi vuole bene: a volte basta essere sinceri per ripristinare la serenità. Vedrete che così facendo trascorrerete una serata romantica insieme a chi amate. Single, chi è innamorato e finora non è stato ricambiato potrà partire all'assalto dell'oggetto di propri desideri. Tentate l'approccio: potrebbe essere proprio questo il momento in cui la persona dei vostri sogni vi potrebbe dire "si". Nel lavoro, alcune circostanze lavorative stanno prendendo la piega giusta.

Grazie anche a persone che vi stimano e vi sostengono potreste migliorare la vostra posizione.

Gemelli: ★★★★★. Un lunedì di avvio settimanale tutto a favore e con un giorno pimpante sul lavoro come nelle cose di casa. Belle prospettive interesseranno soprattutto il settore delle attività e affini: in programma qualche buona novità, specialmente sul fronte professionale con buone prospettive di carriera. In amore, in questa giornata non sarete semplicemente felici di vivere insieme agli altri, ma avvertirete una sensazione di pienezza nel condividere qualcosa con chi vi è caro. Tale emozione vi farà comprendere che comunque avete bisogno di calore e affetto da parte del partner, che vi ama alla follia, e di chi vi sta vicino.

Single, alcuni cambiamenti che erano nell'aria da tempo potrebbero finalmente concretizzarsi. Potrete contare sul supporto degli influssi delle stelle: vi regaleranno fiducia e sicurezza in voi stessi, doti essenziali per raggiungere i propri obiettivi. In campo professionale, darete il meglio di voi solo allargando il raggio d'azione: vi sarà facile dare il via a nuovi affari redditizi.

Oroscopo e stelle di lunedì 6 settembre

Cancro: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì prospetta per molti di voi Cancro un periodo di sana euforia. In generale buona sotto molti aspetti, mentre per certi altri qualcosa da ridire ci sarà senz'altro. Per i sentimenti, la vostra abituale diffidenza si scioglierà di fronte alla delicatezza della persona che amate e che vi ama, permettendovi di provare delle nuove emozioni da vivere insieme.

Di certo avete la capacità di sciogliere qualunque intrigo e calmare anche gli animi più agitati. Single, la forza di recupero delle vostre qualità vi consentirà di affrontare ogni contesto e ogni imprevisto. Concentratevi solo sugli obiettivi primari, e non fatevi coinvolgere dai meccanismi della quotidianità. Mantenete i vostri ritmi, in questo modo avrete la certezza di non sbagliare e non vi ritroverete con sorprese poco gradite. Il lavoro vi lancerà sfide ogni giorno alle quali saprete comunque rispondere con abilità ed entusiasmo.

Leone: ★★★. In vista un periodo decisamente segnato dall'antipatico 'sottotono' come tra l'altro già precedentemente evidenziato in apertura. Siate più elastici, non cercate di averla vinta a tutti i costi: occhio se nati in seconda decade!

Infatti, una eventuale vendetta potrebbe avere per voi un sapore amaro. In amore, svogliatezza, alti e bassi d'umore, saranno questi i punti deboli del giorno. Ma le vostre prospettive miglioreranno parecchio con il passare delle ore. Un buon consiglio: in famiglia non fatela troppo lunga su un torto subito di recente. Vogliate molto bene al partner, per questo evitate di puntualizzare su alcune questioni irritanti, così facendo troverete la soluzione a tutti i vostri problemi. Single, in un periodo impegnativo non vi dispiacerebbe ricevere un aiuto concreto dalla vostra famiglia. Tuttavia, con le dissonanze in atto, sarebbe opportuno non dare nulla per scontato ma imparare a chiedere apertamente e con calma ciò di cui avrete bisogno.

Nel lavoro, se manterrete una condotta ordinata eviterete inutili discussioni con colleghi di lavoro.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, lunedì 6 settembre, prevede un inizio settimana sotto splendidi auspici. A portare positività in quasi tutti i comparti sarà una meravigliosa Luna presente nel settore dalla primissima mattina di lunedì. L'astro della Terra, come consuetudine, darà ampio margine alle vostre manovre sentimentali favorendo non poco la risoluzione di eventuali problematiche aperte o da chiudere a proprio favore. In campo sentimentale, visto che la Luna si troverà nel vostro segno e i suoi influssi saranno alleati preziosi, vi invitiamo tranquillamente a lasciar defluire liberamente sia i sentimenti che i pensieri.

Le cose andranno esattamente come desiderate e non dovrete fare assolutamente nessuno sforzo per ottenere ciò che volete dal vostro partner. Single, grazie agli influssi armonici di Venere state vivendo un momento ottimo dal punto di vista sentimentale e quindi potreste conoscere una persona veramente speciale. A unirvi saranno interessi e ideali comuni da cui poi partire per un lungo percorso insieme. Nel lavoro, il vostro carisma vi farà stringere nuove alleanze e sentirete nell'aria il profumo di affari propizi.

