Lunedì 20 settembre troveremo sul piano astrale Nettuno insieme alla Luna transitare nel segno dei Pesci, mentre Venere sosterà sui gradi dello Scorpione. Plutone, invece, proseguirà l'orbita in Capricorno, così come Saturno e Giove continueranno la sosta in Acquario, ed Urano rimarrà stabile nel domicilio del Toro. Il Sole, infine, resterà nel segno della Vergine. Marte e Mercurio confermeranno il loro moto in Bilancia.

Oroscopo del 20 settembre favorevole a Scorpione e Bilancia, meno roseo invece per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Scorpione: concilianti.

Venere nel segno, galvanizzata dal transito nettuniano d'acqua, potrebbe rendere i nati in Scorpione di seconda decade, durante la giornata, particolarmente concilianti con l'amato bene ricevendo, come piacevole conseguenza, un mare di coccole.

2° Bilancia: lungimiranti. Marte e Mercurio a braccetto sui loro gradi, in trepidante attesa del Sole il 22 settembre, saranno in trigono a Saturno retrogrado nell'amico Acquario, inducendo i nati in Bilancia ad assumere un mood lungimirante per ciò che concernerà i progetti di vita a due.

3° Pesci: speranzosi. Malgrado una leggera confusione mentale causata dalla fase subito precedente al plenilunio nel segno, il dodicesimo simbolo zodiacale avrà buone chance di nutrire maggiore speranza riguardo al prossimo futuro, potendo contare già da mercoledì 22 settembre anche sulla fine del mese dell'anti-compleanno.

I mezzani

4° posto Toro: puntualizzazioni. Sarà un lunedì nel quale i nati in Toro, specialmente della terza decade, avranno presumibilmente voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa in ambito affettivo. Col partner o con gli amici, quindi, sarà probabile che il segno Fisso metta sul piatto qualche dura ma doverosa puntualizzazione, cosicché il rapporto relazionale possa proseguire senza rancori latenti.

5° Acquario: impegni familiari. Il terzo segno d'Aria potrebbe trascorrere gran parte di questa giornata di fine stagione alle prese con diversi impegni familiari, come accompagnare i figli a scuola e, nelle attività pomeridiane, fare la spesa oppure prodigarsi nel riparare il lavabo che gocciola in casa.

6° Leone: con la mente altrove.

Grazie al doppio trigono d'Aria Marte-Giove e Mercurio-Saturno, i felini avranno ottime possibilità di trovarsi fisicamente nei posti dove dovranno presenziare, come il luogo di lavoro o una cena amicale, essendo però totalmente immersi nei loro pensieri circa le prossime mosse esistenziali da compiere.

7° Ariete: in disparte. Giornata d'inizio settimana che potrebbe vedere il primo segno zodiacale relazionarsi con qualche insolita difficoltà col mondo circostante, soprattutto se reduce da un periodo di vacanza o ferie. A tal proposito, i nativi preferiranno di gran lunga starsene in disparte, cogliendo l'occasione per dedicare del tempo alla cura del corpo.

8° Capricorno: leggerezza. La dedizione pratica e professionale, spesso facente parte del loro corredo astrologico, verrà presumibilmente meno in questa giornata per i nati in Capricorno, i quali agiranno con troppa leggerezza facendo storcere il naso ai più.

9° Gemelli: stravolgimenti. I cambiamenti che condiranno il periodo, alcuni conclamati altri meno, coglieranno probabilmente i nati in Gemelli di sorpresa, specialmente quelli che sono nati nella fase di Luna piena del 21 settembre. Nonostante la probabile destabilizzazione iniziale, i nativi dovrebbero armarsi di santa pazienza e tentare, come dice il detto, di "fare di necessità virtù".

Ultime posizioni

10° posto Cancro: taciturni. Grazie alla Luna nel loro elemento, in procinto di farsi nuova, congiunta a Nettuno retrogrado, sarà probabile che la voglia di comunicare dei nati in Cancro sia ridotta al lumicino il 20 settembre, coi nativi che diranno solo lo stretto indispensabile.

11° Vergine: ramanzine.

La prima fase lunare Vergine-Pesci, dopo il riallineamento del mese scorso, potrebbe portare alla luce, in casa del segno di Terra, qualche comportamento sopra le righe d'inizio settembre con qualche collega o amico che gli farà una sonora ramanzina a riguardo.

12° Sagittario: insofferenti. Progetti e rapporti professionali verranno passati al vaglio durante la giornata, e ancor di più martedì 21 settembre, coi nati in Sagittario che risulteranno insofferenti, non riuscendo a vedere risultati degni di nota o alcuna comunicazione sincera coi vertici aziendali.