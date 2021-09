Le previsioni zodiacali di lunedì 20 settembre 2021 portano in primo piano le previsioni zodiacali con la classifica stelline quotidiana relativamente alla giornata di avvio settimanale. A tenere banco è l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Allora, curiosi di sapere come saranno le stelle per la giornata del 20 settembre? L'Astrologia di lunedì intanto sottolinea l'ingresso della Luna in Ariete, favolosa non solo per il segno di Fuoco che la ospita ma anche per Toro e Leone, ottimamente favoriti dall'Astro d'Argento.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 20 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Toro, Leone;

3° posto - ★★★★: Cancro, Vergine;

4° posto - ★★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 20 settembre, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 20 settembre al segno dell'Ariete indica che questo avvio di settimana potrebbe essere a dir poco stupendo. Diciamo che la giornata sarà molto favorevole soprattutto in ambito sentimentale per via della presenza della Luna nel comparto. In amore, sarete in armonia con voi stessi e orientati a favorire il conseguimento di un'affermazione personale, grazie all'influenza lunare.

Saprete dimostrarvi intraprendenti e per questo raggiungerete i vostri desideri, favoriti anche dal sostegno del partner. Single, non accenna a diminuire il trend positivo, così le stelle sollecitano l'aspirazione a esprimere i vostri desideri, anche i più intimi, i più segreti, con un atteggiamento deciso e sicuro. Anche se non siete giovanissimi all'anagrafe, datevi da fare, il fascino non vi mancherà e basterà un vostro sguardo per trasmettere emozioni indelebili con i sentimenti veri che provate.

Nel lavoro, i pianeti saranno dalla vostra parte. Farete un figurone, specialmente quando mostrerete di avere conoscenze in un particolare ambito.

Toro: ★★★★★. Il prossimo lunedì sarà una giornata pienamente sostenuta dall'apporto lunare, certamente al 'top' per molti di voi del segno. Per alcuni, in prospettiva potrebbero prendere avvio nuovi interessi legati al tempo libero, con hobby e svago in primo piano.

In campo sentimentale, le stelle con i loro influssi vi regaleranno un'inedita capacità di emozionare e di emozionarvi. Vi sveglierete già carichi di sentimenti positivi e questo trend continuerà durante tutta la giornata per raggiungere il culmine in serata. Ottima la compagnia del vostro partner. Single, in ogni settore voi abbiate deciso di intervenire in questa giornata, potrete contare su delle ottime protezioni astrali: avrete le idee chiare ed energia da vendere. Bando dunque alla pigrizia, datevi da fare per mantenervi in forma fisicamente: potete fare ciò che volete, tranne che starvene a oziare! L'attività lavorativa va a gonfie vele Approfittate del momento per proporre nuove iniziative e progetti che sicuramente si riveleranno vincenti.

Gemelli: ★★★. Una giornata, questa di lunedì, abbastanza in salita per non dire che potrebbe essere 'sottotono' per tanti del segno. Il motivo? Diciamo che la parte iniziale della settimana sarà negativa per via della quadratura Luna-Sole, verso la serata poi quasi tutto dovrebbe iniziare a migliorare. In amore, una giornata impegnativa, stressante fisicamente e psicologicamente: i rapporti con il partner non saranno dei migliori, vi sentirete sotto accusa, osservati, spiati, messi in croce e tenderete a reagire in modo scomposto o aggressivo. Single, in questi giorni farete un po' di fatica, soprattutto fisica, e allora ascoltate il suggerimento delle stelle: fermatevi in tempo quando sentite che le forze verranno meno.

In amore meritate molto di più, non vogliamo dire che non ci sono segnali di passione, innamoramento, manca semmai tenerezza, perché vorreste essere consolati, anche per i peccati ancora non commessi. Nel lavoro, nelle faccende pratiche non trascurate le pubbliche relazioni visto che potrete contare su un maggiore senso dell'opportunità.

Oroscopo e stelle di lunedì 20 settembre

Cancro: ★★★★. Giornata abbastanza buona, valutata dall'Astrologia del giorno con le quattro stelle della discreta sorte. Senz'altro alcuni recenti contrattempi stanno per cessare, una buona ragione per mettere da parte eventuali dubbi. Per i sentimenti, le stelle vi invitano a tirar fuori i vostri sogni dal cassetto: è giunto il momento di concretizzarli, perché nonostante l'aspetto dissonante di Venere, avrete la possibilità di guardare la vostra relazione da un nuovo punto di vista, più saggio e lungimirante.

Single, potrà essere piacevole, in talune circostanze, lasciare via libera alle azioni che seguono un impulso improvviso e non sono state esaminate con logico rigore: non si può sempre ragionare, a volte bisogna agire e basta! Non mancheranno le idee: potrete trovare soluzioni vincenti soprattutto perché l'amore assumerà sfumature insolite, e la passione più accesa si colorerà di dolcezza e di romanticismo. Sul lavoro vi dimostrerete attivi e propositivi, con tante idee e progetti da mettere in pratica senza pensarci troppo.

Leone: ★★★★★. Il prossimo lunedì, favorito dalla Luna, sarà senz'altro molto performante in termini di fortuna e positività per voi del Leone. In alcuni casi noterete nuovi aspetti emotivi nella normale vita di tutti i giorni: non siatene sorpresi!

In amore, vi sentirete particolarmente aperti nei confronti del partner, accoglierete con fiducia tutte le proposte che vi verranno fatte dalla famiglia valutandole con la massima serenità e curiosità. Single, avrete delle nuove idee, grande grinta e progetti di ottimo livello grazie alle influenze di Marte. Non baderete al dispendio di energie ed al tempo da impiegare, sarete presi da qualcosa che sembra essere quasi al di fuori della vostra realtà quotidiana. Venere sarà dalla vostra parte, non disperate dunque se le dimostrazioni di affetto tarderanno ad arrivare, perché l'attesa renderà tutto più bello e romantico. Al lavoro non perdete di vista gli obiettivi, li saprete raggiungere molto bene, in progressione senza grandi accelerazioni, ma con costanza.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 20 settembre, predice che parte iniziale della corrente settimana sarà abbastanza facile da affrontare. In campo sentimentale, le stelle vi assicurano che se farete forza sulla generosità del vostro carattere, il rapporto affettivo ne uscirà indenne. Le stelle incoraggeranno l'espansività e la socievolezza, così la vita di coppia sarà ravvivata da momenti sereni e nuovi interessi in comune con lui. Single, le stelle vi invitano a dedicare più tempo e attenzione alla sfera privata, alla famiglia. Sarebbe anche il caso di prendervi cura di voi stessi, è il momento di cambiare qualche cosa del vostro aspetto e di alimentarvi in modo sano, grazia anche all'aiuto di Marte che vi renderà vitali e grintosi come non mai.

Nel lavoro, la carriera sarà al primo posto e farete di tutto per farvi largo e dimostrare le vostre carte vincenti, complimenti!

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 20 settembre.