Il mese di settembre ha finalmente ingranato la marcia e si prepara a immergersi nella sua prima settimana completa, con un Oroscopo in grado di fornire i giusti consigli per affrontare al meglio quanto potrebbe presentarsi nei prossimi giorni. Le previsioni sembrano essere ottimali per coloro nati sotto al segno dell'Ariete, pronti ad accogliere l'arrivo di notizie positive e interessanti, così come il segno dei Pesci potrà godere dell'influsso positivo di Venere. A trovare la passione e riscoprire i propri sentimenti, sembra proprio essere il segno del Cancro, pronto ad aprirsi nei confronti del partner come non mai.

Le notizie, quelle buone, non si fermeranno solo al primo segno zodiacale appena citato, ma proseguiranno per raggiungere anche i nativi del Capricorno.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, coloro nati sotto al segno dell'Ariete faranno bene ad aprire le braccia per accogliere le buone notizie che stanno per sopraggiungere, alcune delle quali saranno da considerare decisamente ottime. Chi è in cerca di una occupazione stabile e remunerative potrebbe imbattersi in essa durante questa nuova settimana di settembre, così come chi è alla ricerca del vero amore avrà la possibilità di incontrare qualcuno con cui iniziare una nuova relazione.

Chi invece vive già all'interno di una coppia potrà godere dei doni del vero amore.

Toro - l'opposizione di Venere potrebbe portare alla nascita di qualche piccola discussione in ambito relazionale, specialmente si si tiene conto della gelosia provata nei confronti del Partner. Le coppie meno stabili, specialmente quelle nate da poco, potrebbero ritrovarsi immerse in un momento di crisi da non sottovalutare.

Per quanto riguarda invece il lavoro, nonostante qualche piccolo rallentamento non dovrebbero esserci problematiche troppo grandi da affrontare.

Gemelli - il segno dei Gemelli, secondo quanto anticipato dall'oroscopo della prima settimana completa di settembre, rientra tra i segno zodiacali più fortunati del periodo, specialmente se si considerano le giornate di Mercoledì e Giovedì.

Lo stress potrebbe non mancare, soprattutto a causa della sensazione di stanchezza generale che potrebbe subentrare già da lunedì, ma non sarà di certo in grado di ledere l'equilibrio appena trovato.

Cancro - i nativi del segno zodiacale in questione avranno modo di mettersi in gioco e palesare i propri sentimenti nei confronti del partner, sia che ci si ritrovi all'interno di una coppia appena nata, sia che si conviva con la persona amata già da qualche anno. L'oroscopo non sembra prevedere nulla di negativo nei confronti del Cancro. Sia in amore che in ambito lavorativo non ci sarà nulla di cui doversi preoccupare.

Leone - la transizione di Venere potrebbe portare al Leone un'influenza non proprio positiva, in grado di mettere in seria difficoltà il rapporto di intimità con il partner.

Cercare il dialogo e mettere in evidenza quelli che sono da considerare i punti negativi della relazione non è di certo negativo. Sul lavoro, almeno in apparenza, non sembrano esserci situazioni spiacevoli su cui doversi concentrare.

Vergine - il segno della Vergine, stando a quanto previsto dall'oroscopo, non ha nulla di cui doversi preoccupare per quanto riguarda le giornate di questa nuova settimana. Sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale si potrà godere dei frutti del proprio raccolto, con gioia e serenità. Trascorrere die momenti in compagnia del proprio partner e delle persone amate potrebbe aiutare a rafforzare i vari rapporti.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - secondo l'oroscopo della nuova settimana, il segno della Bilancia potrebbe trascorrere delle giornate che difficilmente saranno dimenticate.

La felicità avvolgere il segno in questione senza mai dare cenno di volerlo abbandonare e la fortuna riempirà quasi ogni attimo dei prossimi giorni. Se si ha in mente di organizzare una festa in grande o di cimentarsi in qualcosa di nuovo, non esiste periodo migliore per farlo.

Scorpione - anche coloro nati sotto al segno dello Scorpione dovranno prepararsi ad accogliere a braccia aperte l'arrivo di Venere. Grazie alla vicinanza di questo astro si avrà la possibilità di imbattersi in giornate interessanti e lontane da qualsiasi tipo di discussione. La vicinanza del partner e delle persone care si farà sentire costantemente e niente e nessuno, almeno in apparenza, potrà ledere l'equilibrio che con tanta fatica è stato ritrovato.

Sagittario - nonostante l'innalzarsi, quasi repentino, dei livelli di stress, il segno del Sagittario avrà modo di trascorrere le giornate della prossima settimana in totale tranquillità. L'oroscopo prevede un avvicinamento di Venere abbastanza celere e attribuisce a questa sua vicinanza l'avvolgersi della tranquillità nei prossimi giorni. Attenzione però a non strafare, nonostante i giorni possano trascorrere quasi in armonia, lo stress continua ad essere presente.

Capricorno - chi attendeva l'arrivo di una risposta lavorativa, o comunque di una qualsiasi notizia, potrà finalmente gioire in quanto la fortuna e la positività giungeranno nelle prossime giornate come fossero all'interno di un fiume in piena, portando con sé tante novità inaspettate.

Chi è alla ricerca di una posizione lavorativa in grado di permettere il crearsi di una famiglia, od anche chi cerca di farsi notare dai propri superiori, riuscirà a trovare quanto stava cercando da tempo.

Acquario - la settimana in questione, secondo quanto anticipato dall'oroscopo, rientra tra quelle maggiormente fortunate di tutto il mese. Chi ha in mente di fare un passo decisivo e chi ha deciso di raggiungere i propri obiettivi potrà finalmente mettersi in moto per realizzare quelli che sono i propri sogni ed i propri desideri. Settembre, appena arrivato, porta con sé aria di novità.

Pesci - Venere torna finalmente a donare il proprio favore anche al segno dei Pesci, rendendo reale la possibilità di immergersi in giornate magiche ed indimenticabili.

Di contro potrebbe esserci il sopraggiungere di qualche rallentamento sul lavoro, ma grazie alla vicinanza e alla complicità del partner si avrà la forza di superare qualsiasi ostacolo senza troppa fatica.