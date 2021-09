L'Oroscopo da lunedì 13 a domenica 19 settembre prevede un'ondata di energia positiva per coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia, e un periodo fortunato per i nativi in Vergine.

Il Toro invece potrebbe ritrovarsi impelagato in qualche discussione inattesa e inevitabile. Il segno del Capricorno dovrà fare i conti con un pizzico di stanchezza, ma nonostante ciò l'attendono giornate all'insegna dell'allegria e della leggerezza.

Di seguito, l'oroscopo dettagliato per tutti i segni zodiacali dal 13 al 19 settembre.

Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete - Con molti astri in opposizione, l'Ariete non sarà in grado di godersi appieno le giornate che stanno per arrivare. L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 settembre consiglia di non cimentarsi in nulla di troppo complicato da gestire, e di lasciarsi consigliare e guidare dalle persone care e più esperte per evitare di andare incontro a situazioni che altrimenti rischierebbero di diventare ingestibili e stressanti. Lasciarsi coccolare dal partner potrebbe aiutare a superare delle difficoltà.

Toro - La settimana di riferimento potrebbe non essere molto fortunata per il Toro. Qualche discussione potrebbe nascere sia nel rapporto di coppia che sul lavoro.

La forza di volontà e la voglia di mettersi in gioco permetterà a questo segno zodiacale di farsi notare, ma non tutti potrebbero vedere in maniera positiva determinate azioni.

Gemelli - La stanchezza accumulata nei giorni scorsi si farà sentire, e potrebbe causare un po' di nervosismo. Per fortuna si prevede un periodo di ripresa che permetterà ai Gemelli di recuperare le energie fisiche e mentali e di imbattersi in qualche progetto promettente.

Cancro - Si profila un improvviso calo di energie che non renderà la vita semplice. La settimana dal 13 al 19 settembre sarà piena di alti e bassi, e senza l'aiuto delle persone amate si potrà fare poco. Contare esclusivamente sulle proprie energie, quindi, è sconsigliato in questo periodo.

Leone - La grinta dei nativi in Leone gli permetterà di mettersi in gioco per affrontare varie situazioni a testa alta, spesso senza dover richiedere l'aiuto di nessuno.

Cimentarsi in qualcosa di grande, proprio in questo momento, potrebbe aiutare a conoscere meglio se stessi e quelle che sono le proprie capacità. In amore non vi è apparentemente nulla da dover tenere sotto controllo.

Vergine - L'oroscopo del 13-19 settembre preannuncia momenti positivi per il segno della Vergine. La fortuna caratterizzerà le prossime giornate senza intoppi, e allontanerà preoccupazioni e negatività. Riuscire a trascorrere del tempo in compagnia della propria famiglia e delle persone amate non sarà complicato, mentre chi è alla ricerca di una occupazione stabile potrebbe ricevere delle notizie insperate.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - I nati sotto il segno della Bilancia verranno investiti da una carica di energia positiva in grado di travolgere ogni cosa.

Le situazioni lasciate in sospeso potranno finalmente essere portate a compimento, e tutte le preoccupazioni potrebbero essere momentaneamente cancellate "con un colpo di spugna". La vicinanza del partner e della famiglia non mancherà di farsi sentire, e in ambito lavorativo potrebbe arrivare qualche notizia in grado di rendere ancora più gioiose le giornate.

Scorpione - Quella dal 13 al 19 settembre potrebbe essere la settimana migliore di tutto il mese. Secondo l'oroscopo, infatti, i nativi di questo segno zodiacale riusciranno a sfruttare al meglio il proprio fascino non solo per raggiungere i loro obiettivi, ma anche per avvicinarsi alla realizzazione dei propri sogni. In amore si potrà contare su quella piccola marcia in più che permetterà di vivere dei momenti indimenticabili.

Sagittario - Una posizione ottimale della Luna favorirà, specialmente per la giornata di lunedì 13 settembre, la nascita di situazioni piacevoli e in grado di portare sollievo anche nei giorni a seguire. La fortuna supporterà questo segno zodiacale almeno fino a mercoledì 15, dando così la possibilità di imbattersi in occasioni forse irripetibili. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, potrebbe non esserci nulla di particolare da monitorare.

Capricorno - L'oroscopo dal 13 al 19 settembre prevede l'arrivo di giornate interessanti. Nonostante la stanchezza accumulata nei giorni precedenti, il Capricorno avrà la possibilità di godersi il periodo in questione senza troppi problemi. La gioia e la felicità non verranno intaccate da situazioni spiacevoli, e ci sarà anche chi riuscirà a rilassarsi e a fare il pieno di nuove energie.

Attenzione a non sottovalutare il sesto senso, non sempre tutto va per il verso giusto, ma non è neanche detto che determinate situazioni possano finire male.

Acquario - Sfortunatamente per il segno dell'Acquario, l'oroscopo non sembra prevedere nulla di positivo, specialmente per quanto riguarda la vita di coppia. Una grande delusione amorosa potrebbe incombere sulle prossime giornate di settembre, mentre chi ha una relazione stabile potrebbe ritrovarsi impelagato in discussioni non evitabili e difficili da gestire. Per riuscire a sistemare il tutto sarà necessario stringere i denti e attendere l'arrivo di giorni migliori.

Pesci - Secondo l'oroscopo, non sarà un problema recuperare le energie.

I giorni trascorreranno serenamente e si avrà la possibilità di ritagliarsi alcuni attimi da dedicare esclusivamente al relax e alla cura della propria persona. In amore non ci sarà nulla in grado di contrastare i sentimenti, e grazie alla vicinanza di Venere si potranno trascorrere momenti indimenticabili in compagnia della persona amata.