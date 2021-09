Le previsioni zodiacali di sabato 11 settembre 2021 sono pronte a spulciare in profondità la giornata della corrente settimana come sempre tenendo conto dei settori della vita legati all'amore e al lavoro. Tanti di voi saranno in trepidazione nell'attesa di sapere come è stata valutata questa parte della settimana, non è così? Bene, allora senza tergiversare più di tanto, iniziamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 11 settembre, come sempre impostato sui settori della vita riguardanti l'amore e il lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro

2° posto - ★★★★★: Leone;

3° posto - ★★★★: Ariete, Toro;

4° posto - ★★★: Vergine;

5° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali dell'11 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo dell'11 settembre al segno dell'Ariete indica astri parzialmente a favore: avrete poche difficoltà nell'esprimere il vostro potenziale, in diversi settori. In buona evidenza intanto l’intesa con le persone. In amore, una bella ed elegante Venere vi metterà in contatto con le vostre emozioni più profonde e vi inviterà a lasciarvi andare. I problemi di cuore ormai sono soltanto un lontano ricordo, siete pronti a voltare pagina per scrivere un nuovo racconto insieme al partner?

Single, vi attende una giornata movimentata, come piace a voi. Attorno a voi ci sono opportunità da cogliere al volo e persone interessanti da avvicinare che vi saranno utili in ambito sentimentale. In serata, vi divertirete con gli amici e potranno nascere nuovi amori, ovviamente se avete il cuore libero e pronto a innamorarsi.

Nel lavoro, sarà un momento importante. Dovete però dare un'accelerata perché non è più possibile indugiare, a meno che non siate disposti ad accontentarvi delle briciole.

Toro: ★★★★. In generale tutto come sempre: potrete svolgere i vostri compiti in tutta tranquillità e dedicarvi ai soliti impegni con buoni profitti e soddisfazioni.

In campo sentimentale, il Sole proteggerà la vostra vita di coppia e vi permetterà di osservare voi stessi e la vostra relazione in maniera serena ed obiettiva. Tutto procederà per il meglio, anche perché i vostri sentimenti sono davvero sinceri nei confronti del partner. Le stelle amiche vi regaleranno attimi magici: approfittatene, magari per rinsaldare rapporti già esistenti o per godervi appieno la compagnia di chi amate. Single, i sentimenti e l'amore saranno in cima alla lista dei vostri interessi. Così, potreste essere esposti ad nuovo innamoramento, un fatale colpo di fulmine che riempirà il vuoto presente nel vostro cuore. Nel lavoro, priorità del giorno: migliorare le entrate, l'immagine professionale e concludere le trattative in sospeso.

Anche Mercurio vi invita ad adottare un atteggiamento concreto, rivolto alla stabilità e alla sostanza.

Gemelli: ★★. Un sabato valutato negativamente per voi dei Gemelli. A rendere questa parte di settimana un po' "zoppicante", sarà sicuramente la Luna: cosa fare dunque? Nulla, solo stare concentrati e attendere che passi il periodo. In amore, di sicuro non sarà questo il giorno migliore per avviare iniziative o per approfondire interessi nuovi di un certo tipo: rinviate a momenti e ad astri migliori ciò che è importante ma non urgente. Siate molto attenti alle esigenze del partner e non estraniatevi dalla vita della persona amata. Eliminate qualche vostra cattiva abitudine e dedicate al sonno le ore necessarie per la tranquillità e non solo...

Single, alcuni astri contrari riportano a galla ricordi dolorosi: in questo momento il passato diverrà una zavorra più che una risorsa. Mettete al bando la malinconia, le insicurezze e preparatevi a conoscere facce e luoghi nuovi. Ci potrebbero essere dei piccoli intralci nel lavoro con possibili imprevisti economici. Se fosse, questo non dovrà farvi desistere dal realizzare quel progetto a cui tenete molto.

Oroscopo e stelle di sabato 11 settembre

Cancro: 'top del giorno'. Una giornata splendida, all'insegna di astri a favore. Buon periodo per, eventualmente, rimettere in sesto situazioni affettive disastrate. Per i sentimenti, un atteggiamento molto positivo assicura dialogo, emozioni e calore nella vita di coppia, grande socievolezza, idee acutissime ed entusiasmanti.

Un felice connubio di dinamismo, energia, forza di volontà, concentrazione e comunicativa vi permetterà di affrontare alla grande qualsiasi tipo di rapporto che avete in atto. Single, una giornata positiva come questa, in cui il Sole farà sentire tutta la sua influenza, varrà la pena di essere vissuta insieme a tutte le persone che amate. Non c’è niente di meglio che trascorrere il tempo in compagnia di coloro che riescono a trasmettere serenità. Appunto la serenità è la parola che definisce perfettamente lo stato d'animo di questo sabato. Nel lavoro, in pole position contatti e spostamenti; cresceranno i rapporti sociali. Associatevi ad altri per essere più forti e più sicuri.

Leone: ★★★★★: Partirà molto positivamente questa parte della settimana, regalando soddisfazioni soprattutto in campo sentimentale.

Diciamo che senz'altro potreste sognare in grande in questo periodo, baciati dalle stelle più luccicanti, quelle (per capirci) in grado di portare tanta buona fortuna. In amore, Venere vi renderà gioiosi e felici di ogni cosa che farete, donandovi passione e audacia. Potrete così godere dei piaceri della vita con un partner che, come voi, ama assaporare ogni attimo senza fretta. Single, in questa giornata avrete al vostro fianco delle persone che vi sostengono nelle vostre attività; finalmente vi sentirete realizzati, poiché riuscirete a trasmettere qualcosa di positivo o da prendere come esempio. Certamente una bella sensazione che avrà in prospettiva dei risvolti più che positivi. Dal punto di vista professionale, dovete solo allungare una mano e raccogliere ciò che desiderate: la giornata sarà vincente su tutta la linea per quanto vi riguarda.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 11 settembre, preannuncia una giornata tutto sommato buona se presa con tanta calma e in qualche caso con un certo distacco (in quelle situazioni che sapete). In molti casi il periodo, parlando in generale, sarà abbastanza vivibile con una parte delle stelle pronte a coinvolgervi in nuove relazioni interpersonali. In campo sentimentale, gli astri vi aiuteranno a mantenere la serenità nel vostro rapporto di coppia. Se in passato ci sono state delle incomprensioni, state pur sicuri che oramai sono morte e sepolte e che vi state avviando verso un periodo positivo. Single, magari l'umore sarà meno frizzante del solito o la vostra compagnia non sarà spumeggiante come vi piacerebbe che fosse, in compenso vi accorgerete che un atteggiamento più posato regala maggior credibilità verso gli altri.

Oltre a riposare, sfruttate l'intuito: è un ottimo supporto per affrontare le beghe giornaliere e farvi vivere in modo più equilibrato tutte le situazioni. In campo professionale, gli astri promettono belle soddisfazioni ma vi chiedono anche un serio impegno. E' il momento di consolidare la vostra posizione portando a termine i lavori in corso.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 11 settembre.