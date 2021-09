L'oroscopo della giornata di lunedì 13 settembre vedrà la Luna spostarsi nel segno del Sagittario, molto più attivo ora dal punto di vista sentimentale, mentre Toro potrebbe sentirsi messo alle strette in amore. Un po’ di fortuna per i nativi Leone in amore, mentre Pesci si godrà questo periodo romantico. Nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo della giornata di domani.

Previsioni oroscopo lunedì 13 settembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale più o meno discreta per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale state riprendendo stabilità tra voi e il partner.

Cercate dunque di godervi il momento, ma contemporaneamente fate qualcosa che possa rendere più romantica la vostra relazione. Se siete single a volte il carattere è più importante del fascino. In ambito lavorativo Giove in sestile vi permette di raggiungere buoni risultati, ma non dimenticate che Mercurio è opposto. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo della giornata di lunedì 13 settembre che vi vedrà messi alle strette da Venere in opposizione. In amore infatti non sarete in piena sintonia con il partner e ciò non farà bene al vostro rapporto. Se siete single forse è il momento di chiedersi cosa volete veramente. In ambito lavorativo per fortuna le difficoltà non vi spaventano, ma dovrete dimostrare di saperle superare.

Voto - 6️⃣

Gemelli: inizio di settimana sottotono per voi nativi del segno. La Luna si troverà in opposizione per le prossime 48 ore: dunque se persistono dei problemi cercate di affrontarli con saggezza e maturità. Per quanto riguarda i cuori solitari, al momento meglio concentrarsi su altro. Sul fronte professionale avere sempre le idee chiare su cosa fare vi metterà in una posizione di vantaggio, soprattutto se siete nati nella prima decade.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Voto - 7️⃣

Cancro: inizia in modo davvero convincente questa settimana per voi. Con Venere che si troverà in trigono col segno dello Scorpione, in amore potrete affrontare al meglio ogni situazione e trovare sempre una soluzione insieme alla vostra anima gemella. I single finalmente avranno modo di sentirsi amati. Per quanto riguarda il lavoro non è ancora il vostro momento, ma presto emergeranno le vostre abilità.

Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in trigono col segno del Sagittario vi darà fortuna e stabilità dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Non dimenticate però che Venere al momento vi ostacola, dunque attenti a non perdere facilmente la calma. Se siete single meglio fare chiarezza nel vostro cuore prima di agire. Nel lavoro Mercurio in sestile vi aiuta come può, ma Giove mette in dubbio l'efficacia dei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: oroscopo di lunedì che vedrà la Luna in quadratura e Venere in sestile. Dal punto di vista sentimentale cercate di essere più ottimisti, perché l'astro argenteo potrebbe mettervi in difficoltà. Per quanto riguarda i single, un po’ di sensualità non guasta se davvero volete fare colpo.

In ambito lavorativo non mollate al primo ostacolo, anzi, cercate di capire come potete superare il problema. Voto - 7️⃣

Bilancia: un'altra giornata convincente per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo di lunedì 13 settembre. Di gran cuore come siete, tra voi e il partner ci saranno solo momenti teneri e romantici, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per i single, amicizie e giuste compagnie alimenteranno la vostra vita sociale. In ambito lavorativo non ci saranno inconvenienti da gestire e potrete procedere dritti verso il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che splende secondo l'oroscopo di lunedì. Sarà il momento più adatto per fare di più, iniziando nuovi progetti insieme alla vostra anima gemella.

Per quanto riguarda i cuori solitari, non abbiate fretta nel cercate di fare nuove conquiste. In ambito lavorativo, invece, discussioni con il capo e con i colleghi per questioni da poco non saranno buoni propositi, considerando anche che la vostra posizione non è delle migliori. Voto - 7️⃣

Sagittario: l'astro argenteo splende nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo. In amore i rapporti con il partner funzionano bene, merito anche del vostro buonumore. Se siete single il cielo vi regala emozioni e sarà davvero possibile trovare la persona giusta per voi. In ambito lavorativo Giove, Saturno e Mercurio, tutti in sestile, vi metteranno a vostro agio e vi daranno modo di centrare discreti successi.

Voto - 8️⃣

Capricorno: il cielo nel complesso si presenta discreto per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo la vostra relazione sarà tranquilla, ma non è ancora il momento di lasciarsi andare a dolci effusioni. Se siete single il disgelo del vostro cuore è iniziato e qualcosa potrebbe presto cambiare. In ambito lavorativo, avrete tante idee da realizzare, ma attenti a non fare il passo più lungo della gamba. Voto - 7️⃣

Acquario: Venere in quadratura provoca qualche disguido per voi. Tra voi e il partner potrebbe non esserci una gran sintonia, soprattutto se al momento ci sono alcuni problemi da risolvere. Se siete single, forse non è il momento di innamorarsi. Ciò nonostante non fatevi dire da nessuno che la vostra è una storia d'amore impossibile.

Nel lavoro il vostro atteggiamento è positivo e ottimista, e potrebbe darvi l'occasione di poter lavorare su progetti interessanti. Voto - 7️⃣

Pesci: godetevi pure questo momento davvero romantico grazie a Venere in trigono col segno dello Scorpione. Prendetevi cura del partner con estrema cura e sicuramente riuscirete ad andare molto lontano insieme. I cuori solitari si sentiranno in forma e potrebbero conoscere persone interessanti. Nel lavoro sarete produttivi quanto basta per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣