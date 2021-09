L'oroscopo della giornata di venerdì 3 settembre prevede un Acquario in prima fila sia in amore che al lavoro grazie a un cielo sontuoso, solido e affidabile, mentre Cancro dovrà cercare di sfruttare questa Luna in congiunzione per recuperare in amore. Sul lavoro i nativi Toro dovranno cercare di recuperare, mentre Bilancia dovrà fare attenzione a non causare malintesi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 3 settembre.

Previsioni oroscopo venerdì 3 settembre 2021 segno per segno

Ariete: vi avviate verso un weekend sicuramente migliore delle giornate precedenti.

Ciò nonostante in questo venerdì dovrete ancora fare i conti con la Luna in quadratura, che dal punto di vista sentimentale sicuramente non è positiva. Venere inoltre rimane opposta ancora per un po’ di tempo, per cui, che siate single oppure no, inventarsi delle giustificazioni poco credibili non vi aiuterà a uscire da questa situazione. Nel lavoro invece Giove in sestile porta risultati interessanti, ma non dimenticate che Mercurio è opposto. Voto - 6️⃣

Toro: oroscopo della giornata di venerdì che vi vedrà agire con un approccio diverso dal punto di vista professionale. Questo cielo infatti non avrà molto da dire nei vostri confronti, e lo si vede dai risultati. Sarà dunque il momento di provare a fare qualcosa di diverso, nel tentativo di recuperare terreno.

Molto bene invece in ambito sentimentale grazie alla Luna, ciò nonostante sfruttate l'occasione per solidificare il vostro legame, o se siete single, per avvicinarvi ulteriormente alla vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale promettente anche nel corso di questa giornata di venerdì. Questo cielo al momento tende a favorirvi, soprattutto al lavoro, dove finalmente i vostri progetti procedono verso la direzione giusta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche in ambito sentimentale la vostra relazione di coppia sarà super romantica, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per i single si apre un periodo d'oro che assolutamente non andrà sprecato. Voto - 9️⃣

Cancro: un quadro astrale che di buono vedrà solo la Luna nel segno secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 3 settembre.

In amore dovrete cercare di recuperare, per quanto difficile possa essere tale compito. Se siete single e siete stati messi allo scoperto, non vi resta che parlare con il cuore, e farvi avanti. In ambito lavorativo le idee che avete non sono poi così male, ma dovrete saperle mettere in pratica. Voto - 6️⃣

Leone: ottimo cielo anche in questa giornata di venerdì per voi nativi del segno. State ritrovando il sorriso giorno dopo giorno, e dal punto di vista sentimentale gli ottimi rapporti con il partner vi aiuteranno a vedere le cose sempre dal lato positivo. Per i single è il momento di intensificare la propria vita sociale. Per quanto riguarda il lavoro quando vedete buoni risultati ci metterete tutto il vostro impegno per provare a ottenere di più.

Voto - 8️⃣

Vergine: una bella Luna in sestile dal segno del Cancro garantisce momenti davvero romantici secondo l'oroscopo. Vi darete da fare per rendere il partner felice, e la vostra anima gemella non potrà che apprezzare i vostri sforzi. Se siete single potrebbero iniziare grandi e interessanti amicizie. In ambito lavorativo ogni tanto è difficile capirvi, ma forse perché le vostre idee sono davvero avanti. Voto - 8️⃣

Bilancia: non la giornata ideale quella di venerdì per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, con la Luna in quadratura dovrete essere in grado di evitare ogni tipo di malinteso, soprattutto se state attraversando un periodo delicato. Su con la vita, già da domani la situazione sarà nettamente migliore, anche per voi single in cerca dell'amore.

Sarete più fortunati. Nel lavoro invece non vi ferma nessuno, grazie a idee, risorse, e un po’ di fortuna che non guasta per rendere perfette le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Scorpione: oroscopo di venerdì che vi permetterà di godere di un rapporto davvero romantico grazie alla Luna in trigono dal segno del Cancro. Che siate single oppure no, alimentare la vostra passione sarà più semplice, merito del vostro atteggiamento premuroso e magnetico al tempo stesso. Per quanto riguarda il lavoro invece attenzione a non farvi prendere dall'ansia, perché potrebbe portarvi fuori strada. Con il giusto impegno, vedrete che i risultati arriveranno. Voto - 8️⃣

Sagittario: siete tra i segni più equilibrati dello zodiaco al momento secondo l'oroscopo, grazie a un cielo che davvero convince in ogni settore.

In amore infatti tra voi e il partner ci sarà un'ottima stabilità, molto utile per far valere i vostri sentimenti e crescere come prima di tutto come coppia. Per quanto riguarda i single prendete questo corteggiamento con calma, e non ne rimarrete delusi. Nel lavoro questo sarà il momento adatto per far valere le vostre idee, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo della giornata di venerdì 3 settembre deludente per voi nativi del segno. Rimarrete sotto la morsa della Luna e di Venere ancora per un po’, cosa che dal punto di vista sentimentale v'impedisce di esprimere bene i vostri sentimenti. I single sono alla ricerca di risposte che al momento, non troveranno.

In ambito lavorativo avrete bisogno di prendere in mano la situazione, e fare qualcosa per aumentare i vostri profitti. Voto - 5️⃣

Acquario: oroscopo di venerdì che vi vedrà in prima fila in ogni ambito, soprattutto professionale. Questo cielo infatti garantisce ottime prestazioni, riuscendo talvolta a impressionare i vostri colleghi. Per quanto riguarda i sentimenti Venere continua a sorridervi, e tra voi e il partner non ci saranno altro che sentimenti positivi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single con gli amici e le persone per voi più care vivrete momenti davvero intensi, memorabili. Voto - 9️⃣

Pesci: configurazione astrale più che soddisfacente in questa giornata di venerdì.

Vi avvierete verso un fine settimana piacevole da vivere, soprattutto in amore, merito di una solida intesa tra voi e la vostra anima gemella. I cuori solitari troveranno sempre qualcosa da fare che li possa tenere impegnati. In ambito professionale al momento non siete tra i migliori, ma sicuramente il vostro impegno ce lo mettete, ed è questo che conta. Voto - 8️⃣