Nel fine settimana del 4 e 5 settembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi del Leone, mentre Giove insieme a Saturno continueranno il moto retrogrado in Acquario. Marte e il Sole, invece, rimarranno stabili nel segno della Vergine, così come Mercurio assieme a Venere proseguiranno il domicilio in Bilancia. Nettuno, in ultimo, permarrà in Pesci come Urano risiederà in Toro mentre Plutone stazionerà nel segno del Capricorno.

Oroscopo del weekend favorevole per Leone e Sagittario, meno roseo per Acquario e Pesci.

Sul podio

1° posto Bilancia: cambio look.

La retrogradazione del Grande Benefico nel loro Elemento formerà un'opposizione con la Luna di Fuoco inducendo, con ogni probabilità, i nati Bilancia di prima decade ad ammodernare il proprio look. Più che fare una capatina nel loro negozio d'abbigliamento o gadget di fiducia, però, sarà probabile che il secondo segno d'Acqua cambi taglio di capelli o prodotti di bellezza utilizzati.

2° posto Leone: tenaci. Se da una parte gli influssi del Novilunio di Terra si avvertiranno già da questo weekend, spingendo i felini a premere sul pedale dell'acceleratore nelle faccende professionali, dall'altra la Luna nel segno in sestile a Venere li invoglierà probabilmente a prendere una decisione affettiva.

Tale scelta, dopo averne analizzato con dovizia pro e contro, sarà effettuata con estrema determinazione dai nativi, i quali la porteranno avanti a testa alta e, soprattutto, con la voglia di lasciarsi le zavorre sentimentali del passato alle spalle.

3° posto Sagittario: mete inesplorate. Da quando è in essere la congiunzione Giove-Saturno in Acquario, da fine dicembre 2020, i nati Sagittario stanno avvertendo una viscerale voglia di apportare sostanziali modifiche nel loro quotidiano, in particolar modo nella sfera professionale.

Ciò sinora è risultato probabilmente poco plausibile, ma da questo weekend qualche nuovo spiraglio lavorativo da non lasciarsi sfuggire potrebbe schiudersi di fronte ai loro occhi. Nella serata di sabato, inoltre, sarà probabile che i nativi faranno l'incontro di una persona speciale facente parte del loro stesso segno o del Leone.

I mezzani

4° posto Gemelli: nuove alleanze. Per dare gas alle vicende professionali del periodo, partendo da questo sfavillante fine settimana, i nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero dover, gioco forza, stringere nuove collaborazioni in tal senso. Malgrado in questo modo i guadagni mensili presumibilmente scenderanno, a salire saranno il pubblico di riferimento e quindi la visibilità del progetto in essere.

5° posto Scorpione: amore top. Urano opposto e il terzetto Luna-Giove-Saturno quadrato spingeranno, c'è da scommetterci, il secondo segno d'Acqua a concentrare le proprie energie fisiche e mentali nel settore sentimentale. Grazie al duetto Venere-Mercurio nell'affine Bilancia, difatti, i nativi trascorreranno assieme alla dolce metà un weekend piacevolmente immersi nei piaceri dell'amore.

6° posto Cancro: schietti. 48 ore dove il primo segno Cardinale avrà buone chance di mettere in campo una smodata sincerità che spesso e volentieri non lo contraddistingue. Toni pacati e verità omesse, quindi, potrebbero lasciare spazio a verità nude e crude che, oltre a fargli togliere qualche sassolino dalla scarpa, gli permetteranno di sedare gli istinti prevaricatori di qualche parigrado nel luogo di lavoro.

7° posto Capricorno: impegni pratici. Dal tardo pomeriggio di sabato e per l'intera giornata domenicale, i nati Capricorno dovranno, con ogni probabilità, mettere in secondo piano le faccende amorose e lavorative per far fronte a qualche impegno pratico che reclamerà la loro attenzione.

Attività legate all'ambiente domestico o ai mezzi di trasporto indurranno presumibilmente i nativi a cambiare il loro ruolino di marcia del weekend.

8° posto Vergine: esausti. Sebbene Marte e il Sole rimarranno aggrappati alla loro orbita in queste due giornate, le attività lavorative potrebbero risultare più voluminose del previsto, mettendo la resistenza fisica nativa a serio rischio stress. Risultando complicato nel weekend ritagliarsi per tempo soltanto per loro stessi, sarà probabile che il secondo segno di Terra divenga più nervoso del solito.

9° posto Ariete: stand-by. Parterre planetario particolarmente delicato per i nati Ariete in questo fine settimana, con soltanto il Luminare notturno in Leone a dargli manforte, che porrà l'accento sul modo di relazionarsi col mondo circostante.

A tal proposito, sarà bene che il primo segno di Fuoco trascorra queste giornate d'inizio settembre ponendosi in una visione d'ascolto e d'osservazione, piuttosto che mettersi in prima linea.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: revisioni finanziarie. In tanti sembrano voler collaborare professionalmente con i nati Acquario dall'inizio dell'anno ma, sfortunatamente per loro, nessuna proposta è risultata allettante. La Luna opposta a Saturno retrogrado sui loro gradi e quadrata a Urano in Toro illuminerà, con tutta probabilità, proprio l'ambito delle alleanze mancate, spingendo i nativi a notare come, al contempo, le spese son cresciute e lo stipendio rimasto il medesimo.

11° posto Pesci: amore flop.

Un detto popolare diceva "In amore vince chi fugge" e forse i nati Pesci lo hanno preso troppo alla lettera durante le ultime settimane, specialmente dallo sbarco del Sole nel dirimpettaio segno della Vergine. Ciò, specialmente per la terza decade, potrebbe aver significato la perdita di occasioni affettive degne di nota, le quali in questo weekend saranno motivo di rimpianto.

12° posto Toro: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso per quanto riguarderà le vicende lavorative di casa Toro in queste due giornate, in particolar modo per coloro che hanno da poco intrapreso un nuovo oneroso e ambizioso progetto. Investimenti, sia in termini di attrezzatura che di pubblicità, andrebbero rinviati a data da destinarsi perché il rischio che divengano un buco nell'acqua sarà alto.