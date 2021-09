L'oroscopo del 2 settembre descrive una giornata ricca di novità. I segni zodiacali saranno pronti a prendersi le loro responsabilità e a intraprendere la strada che reputeranno migliore. Alcuni faranno riferimento alla persona amata, mentre altri si sentiranno liberi di conoscere nuove persone e iniziare frequentazioni inaspettate.

L'Ariete e l'Acquario tenderanno a essere troppo impulsivi, mentre i Pesci preferiranno un approccio più riflessivo. Leone non saprà accettare un "no" come risposta e il Cancro si farà sconfiggere dal pessimismo.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 2 settembre 2021.

Previsioni zodiacali di giovedì 2 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non pondererete con attenzione le decisioni da prendere. Tenderete a seguire solo il vostro istinto e a non badare al lato più razionale del vostro carattere. Coglierete al volo ogni occasione pur d'inseguire i vostri sogni, ma ci saranno delle situazioni che potrebbero ritorcersi contro di voi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non compiere mosse azzardate.

Toro: sarete stupiti dal comportamento del partner, noterete delle reazioni spropositate, probabilmente legate al forte stress. Il primo istinto sarà quello di provare a tranquillizzarlo, ma non è detto che voglia il vostro aiuto. La cosa migliore sarà chiederglielo direttamente, in modo da non commettere errori.

Sul posto di lavoro accadrà qualcosa che vi farà riflettere a lungo.

Gemelli: al risveglio proverete una forte stanchezza. Non vi sentirete riposati e farete fatica a iniziare la giornata. Vorreste dormire ancora un po', ma saprete di avere degli impegni che non potranno essere rimandati. Per fortuna la vostra determinazione vi aiuterà a superare gli ostacoli e a mantenere alti i livelli di concentrazione.

Una persona speciale vi infonderà coraggio.

Cancro: sarete travolti da un'inaspettata malinconia. Farete fatica a concentrarvi sulle cose davvero importanti e darete priorità a sentimenti negativi. Avrete bisogno dell'aiuto di un amico o del partner per riuscire a superare questo momento, ma non avrete il coraggio di chiederlo.

Preferirete tenervi tutto dentro e attendere che il triste momento passi.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 2 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: non riuscirete ad accettare eventuali rifiuti. La parola "no" non esisterà sul vostro vocabolario e avrete numerose pretese. Anche sul posto di lavoro non riuscirete a smussare questo aspetto caratteriale che, nel corso delle ore, potrebbe crearvi qualche problema. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non esagerare e di provare a essere un po' più tolleranti.

Vergine: la famiglia per voi costituirà un tesoro inestimabile. Anche se ci saranno delle piccole discussioni, riuscirete a lasciarvi tutto alle spalle e ad affrontare la giornata con ottimismo.

Avrete cura delle persone a cui volete bene, ma non sottovaluterete il vostro benessere. La creatività avrà un ruolo importante, perché vi aiuterà a focalizzare l'attenzione sui vostri talenti.

Bilancia: non riuscirete a rinunciare a una persona che per voi è molto importante. Nonostante le cose non vadano bene, continuerete a insistere e a provare a riprendere in mano la situazione. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di prendervi un periodo di pausa, in modo da poter capire quali siano realmente le vostre esigenze. Il lavoro presenterà una bella sorpresa.

Scorpione: tenderete a rimandare i vostri impegni, vi renderete conto di non poter fare tutto insieme, ma non avrete voglia di togliere tempo prezioso al vostro relax.

Inoltre sentirete l'esigenza di stare accanto al partner e di aiutarlo con la sua vita. Gli darete consigli e cercherete di supportarlo in tutti i percorsi che intraprenderà. Attenzione a non esagerare con i dolci.

Astrologia di domani 2 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete così tanti interessi da non riuscire a focalizzare l'attenzione su nulla. Tenderete a passare da un'attività all'altra e a essere poco produttivi. Quando qualcuno ve lo farà notare, però, non la prenderete affatto bene. Sarete allergici alle critiche e preferirete non venire a conoscenza dell'opinione altrui. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi.

Capricorno: l'eccessivo stress potrebbe avere un effetto negativo su di voi.

Tenderete a reagire con aggressività e a non pensare bene alle parole da dire. Ciò potrebbe rovinare alcuni rapporti d'amicizia, ma anche compromettere l'andamento della vostra storia d'amore. Per fortuna chi vi vuole bene veramente saprà interpretare il vostro atteggiamento e attribuirgli una causa valida.

Acquario: vi lascerete trasportare dai sentimenti. Metterete il cuore al primo posto e in alcune circostanze compierete delle azioni un po' azzardate. Ne sarete consapevoli, ma non riuscirete a farne a meno. In ogni caso, sarete pronti ad assumervene tutte le conseguenze. Il lavoro prenderà una direzione diversa rispetto al passato e vi darà numerose soddisfazioni.

Pesci: sceglierete degli hobby pacati, che possano nutrire la serenità del vostro animo.

Non avrete voglia di affrontare inutili discussioni o di arrabbiarvi per le cose che non potrete cambiare. Sarete circondati da persone gentili, che proveranno a farvi sentire a vostro agio. In amore, invece, dovrete ancora trovare l'anima gemella, l'importante sarà non demordere.