L'oroscopo di domenica 5 settembre avrà in serbo tantissime sorprese per tutti i segni zodiacali. La configurazione planetaria evidenzierà una giornata decisamente fuori dal comune. Ci sarà chi riuscirà a sconfiggere le proprie paure e chi, nonostante gli sforzi, farà fatica a trovare il giusto equilibrio.

Il Toro e la Vergine dovranno confrontarsi con una relazione sentimentale che li metterà alla prova, mentre il Sagittario sarà totalmente travolto dalle emozioni. L'Ariete preferirà prendersi una pausa dagli impegni quotidiani, mentre il Leone e il Capricorno faranno fatica ad allontanare lo stress.

I Pesci saranno conquistati dai loro hobby preferiti, al contrario del Cancro che troverà questa domenica piuttosto monotona.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 5 settembre.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 5 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sfrutterete questa domenica per recuperare le energie. La settimana appena trascorsa è stata molto impegnativa, soprattutto dal punto di vista lavorativo. I vostri amici proveranno a coinvolgervi in uscite divertenti e voi sarete ben felici di accettare. La loro compagnia vi farà sentire molto meglio e vi infonderà emozioni positive.

Toro: i conflitti di coppia non mancheranno. Avrete molte cose di cui discutere con il partner, ma cercherete di evitare a tutti i costi possibili discussioni.

Non avrete voglia di sprecare il vostro tempo libero e di dover gestire lo stress della persona amata. Le previsioni zodiacali consigliano di non rispondere alle provocazioni e di scegliere con cura le parole da usare.

Gemelli: seguirete il vostro istinto, anche se rischierete di finire nei guai. Tenderete a riflettere poco sulle situazioni perché temerete di perdere l'occasione in amore.

Sarete precipitosi anche in amore e nei rapporti sociali. Dal monto di vista emotivo, proverete sentimenti intensi e fuori dal comune. Un amico vi starà molto vicino.

Cancro: non riuscirete a trovare stimoli divertenti. Troverete la giornata di domani lenta e monotona, soprattutto a casa della mancanza di interazioni personali.

L'ambiente domestico non farà per voi e proverete a contattare qualche amico per uscire insieme. L'oroscopo di domani consiglia di non prendervela troppo davanti a eventuali rifiuti.

Previsioni zodiacali di domani 5 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: perderete totalmente il controllo della situazione. Lo stress si rivelerà ingestibili e farete fatica a ragionare con lucidità. Avrete bisogno di trovare un piccolo spazio che sia solo vostro. Anche se vi sembrerà una perdita di tempo, le previsioni zodiacali di domani consigliano di ritagliare qualche ora da dedicare al benessere personale.

Vergine: avrete la sensazione che il partner non vi dia abbastanza ascolto. Vi sembrerà di parlare al vento e di dover ingaggiare una lotta contro i mulini a vento.

Ciò non gioverà alla vostra relazione e potrebbe causare una frattura nella coppia. Sarà fondamentale mettere subito le cose in chiaro, ma fate attenzione a non usare toni aggressivi.

Bilancia: sarà una giornata caratterizzata da alti e bassi. Vi confronterete con situazioni impreviste che metteranno alla prova la vostra pazienza. Il rapporto di coppia sarà caratterizzato da empatia e affetto. Non farete fatica a comunicare, ma qualcuno potrebbe provare a interferire nel vostro legame.

Scorpione: temerete di non poter realizzare il vostro sogno nel cassetto. Vi sembrerà che la fortuna vi abbia voltato la schiena, ma non sarà così. Dovrete solo riacquistare un po' di fiducia in voi stessi e provare a mettervi in gioco.

L'oroscopo di domani consiglia di non concentrarvi sui fallimenti, ma solo sui successi.

Astrologia di domenica 5 settembre: dall'Acquario ai Pesci

Sagittario: non riuscirete a impartire ordini al vostro cuore. Vi lascerete trasportare dall'amore e non ragionerete usando la razionalità. Le frecce di Cupido si riveleranno le vostre migliori amiche perché l'obiettivo della giornata sarà quello di trovare l'amore. Non si tratterà di un'impresa facile, soprattutto perché sarete molto esigenti.

Capricorno: non avrete modo di godere di questa domenica. Il lavoro sarà presente anche nella giornata di domani, causandovi stress e voglia di staccare la spina. Le persone care proveranno ad aiutarvi, ma non avrete modo di mettere in pratica i loro consigli.

Migliorare la gestione del tempo potrebbe rivelarsi di aiuto.

Acquario: la cucina sarà il vostro regno. La considererete un'arte perché vi consentirà di preparare dei buonissimi manicaretti. Accoglierete la vostra voglia con ricette preparate da voi e questo darà vita a un'atmosfera carica d'affetto e di risate. Sarà anche un ottimo modo per alleviare lo stress accumulato nei giorni precedenti.

Pesci: finalmente, potrete dedicare un po' di tempo a voi stessi. Darete priorità a tutte quelle attività che, per troppo tempo, avete trascurato. Riscoprirete vecchi hobby e troverete nuove passioni adatte alla vostra personalità. La relazione con il partner andrà a gonfie vele. Sarete una coppia molto affiatata e vi capirete al volo.