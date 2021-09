L'oroscopo di sabato 4 settembre preannuncerà una giornata ricca di novità. La configurazione planetaria di domani inciderà profondamente sulla vita dei 12 segni zodiacali. Gli astri, grazie alla loro energia, guideranno le scelte in ambito sentimentale, lavorativo e sociale.

Il Leone e lo Scorpione saranno un po' troppo precipitosi in amore, mentre il Cancro e i Pesci valuteranno con attenzione le scelte da prendere. La Vergine si dedicherà ai suoi hobby e il Sagittario non riuscirà a staccare la spina dagli impegni lavorativi. La vita sociale del Toro e del Capricorno subirà dei notevoli miglioramenti, ma non si potrà dire lo stesso di quella dei Gemelli.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 4 settembre.

Oroscopo e consigli dalle stelle di sabato 4 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete un vulcano di energie e di idee. I colleghi di lavoro rimarranno sorpresi dalla vostra forza di volontà e questo potrebbe aprirvi anche nuove porte. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di prendere al volo le opportunità che vi verranno proposte. L'importante sarà valutare, nel dettaglio, i pro e i contro.

Toro: non riuscirete a stare lontano dai vostri amici. Avrete voglia di trascorrere del tempo insieme e di organizzare qualche attività divertente. Una buona idea potrebbe essere quella di organizzare una piccola gita fuori porta.

L'importante sarà coinvolgere persone positive e allegre. Avrete uno spiccato spirito d'iniziativa.

Gemelli: deciderete di prendere le distanze dal partner e dagli amici. Avrete bisogno di un periodo di pausa da dedicare solo a voi stessi. Cercherete di ritrovarvi e di decidere quale direzione dare alla vostra vita. Si tratterà di una giornata tranquilla, in parte serena e in parte malinconica.

Per fortuna, nel giro di qualche ora, vi sentirete subito meglio.

Cancro: avrete paura di compiere la mossa sbagliata. Preferirete prendervi del tempo per decidere e non affidarvi al vostro istinto. Il lavoro vi metterà alla prova, ma riuscirete a superare tutto brillantemente. Dimostrerete il vostro talento e sarete pronti ad accogliere tutte le novità che verranno.

Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi.

Previsioni zodiacali di domani 4 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone: il vostro cuore batterà all'unisono con quello della persona amata. Non perderete occasione di starle accanto e userete le vostre tecniche di seduzione per cercare di conquistarla. Sarete un po' troppo impulsivi nelle decisioni che prenderete e questo potrebbe causarvi delle difficoltà. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a essere più riflessivi.

Vergine: darete spazio alla vostra creatività. Finalmente, potrete dedicarvi ai vostri hobby preferiti e usare la fantasia per realizzare qualcosa di sorprendente. Non soffrirete di solitudine, ma la presenza degli amici renderà ancora più divertente questa giornata.

Inoltre, se riuscirete a coinvolgere il partner, il vostro legame di coppia ne uscirà rafforzato.

Bilancia: non ci saranno molte novità nella giornata di domani. Le cose procederanno come sempre e questa monotonia potrebbe incidere negativamente sul vostro umore. Andrete alla ricerca di nuovi hobby, focalizzandovi su tutto ciò che potrà stimolare i vostri talenti. Il rapporto con gli amici potrebbe subire una piccola battuta d'arresto.

Scorpione: i sentimenti vi spingeranno in una direzione sconosciuta. Non riuscirete a tenere a freno il vostro cuore e il lato razionale del vostro carattere passerà in secondo piano. Cercherete di attirare l'attenzione della persona amata e di comunicarle le vostre attenzioni.

L'oroscopo di domani consiglia di non sminuire le sue reazioni.

Astrologia e profili zodiacali del 4 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi renderete conto di aver bisogno di un po' di pausa ma, nonostante questo, deciderete di mantenere la vostra posizione. Lavorerete duramente e cercherete di portare a termine tutti gli impegni della giornata. Avrete bisogno di qualcuno che vi aiuti con le faccende di casa, ma otterrete poca collaborazione da parte delle persone care.

Capricorno: vi sentirete a vostro agio con gli amici. Avrete la battuta pronta e non vi preoccuperete di fare brutta figura. Anche il rapporto con i colleghi sarà molto positivo. Vi sentirete accettati e sarete in grado di coinvolgere anche i nuovi arrivati.

La vostra solarità, però, potrebbe attirare attenzioni indesiderate. Attenzione a non creare inutili illusioni.

Acquario: darete largo spazio alle emozioni. Stare in famiglia vi renderà felici e vi aiuterà a superare un brutto momento. L'affetto dei vostri cari avrà un potere terapeutico perché mitigherà tutti i sentimenti negativi. Per fortuna, il partner sarà molto comprensivo nei vostri confronti e proverà a venirvi incontro. L'importante sarà impegnarvi per dare una svolta alla situazione.

Pesci: non permetterete ai sentimenti negativi di modificare il vostro stile di vita. Soffocherete le vostre insicurezze e cercherete di riottenere il controllo sulla situazione. Rifletterete accuratamente sul vostro percorso di vita e sarete in grado di scegliere la direzione più adatta a voi. Una persona del passato potrebbe tornare a far parte della vostra vita.