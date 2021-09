L'Oroscopo di mercoledì 8 settembre è pronto a rivelare come sarà la terza giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti e dodici i segni dello zodiaco, dall'Ariete fino a Pesci. Per dare modo all'Astrologia di valutare ogni segno, è importante conoscere nei minimi dettagli il quadro astrologico quotidiano. A dominare il campo della Bilancia ben tre astri: Luna, Mercurio e Venere. Nel settore della Vergine, intanto, risultano posizionati Sole e Marte. Sui gradi del settore dei Pesci troviamo stabile Nettuno con Urano posizionato in Toro.

Giove e Saturno transitano lentamente nel segno dell'Acquario, mentre Plutone spazia in Capricorno.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 8 settembre.

Previsioni zodiacali di domani 8 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - La Luna renderà la giornata fantastica. Vi sentirete più ottimisti, sicuri e soprattutto pronti a proiettarvi in progetti di più largo respiro. Mettendo in pista un mix tra fantasia e senso pratico, riuscirete a cavarvela bene in diversi frangenti. Nel lavoro cogliete al volo l’occasione preziosa che vi capiterà sotto il naso, senza cercare troppe conferme e appoggi esterni: buttatevi! In amore sforzatevi di trovare il modo per riaccendere un rapporto un po’ spento o riflettete sulla possibilità di una chiusura definitiva.

Per la salute dedicate più tempo ai vostri hobby preferiti: andate a vedere una mostra o accettate l’invito di un amico/a per recarvi al cinema.

Toro - L’oroscopo dell'8 settembre al segno del Toro invita a tenere un atteggiamento riflessivo: la vera libertà è la condizione interiore di chi non teme il giudizio altrui. La domanda è: siete sulla strada giusta?

Se escludete il perdurare di un lieve nervosismo, le energie e l’umore saranno più che eccellenti. Nel lavoro, dopo qualche giorno poco produttivo, la competizione o il senso del dovere vi spingono a tornare a occuparvi delle vostre faccende. In amore, un po’ per movimentare l’ambiente o per sentirvi seducenti (cosa che a voi fa piacere), lasciatevi tentare dal gusto sottile del flirt.

Per la salute l’onda positiva conclude una fase di stanchezza, rigenerando l’organismo e dandovi nuova verve: scaricate la forza un po’ alla volta.

Gemelli - In qualsiasi ambiente vi muoverete, utilizzerete tutta la vostra sensibilità per rendere più piacevoli gli incontri e la comunicazione con gli altri. Buono l’umore, vi sentite più disponibili, aperti e tolleranti. Amicizie proficue e fruttuose. In ambito professionale Luna e Giove vi aiutano a crearvi una rete di rapporti positivi e utili anche per il lavoro. Buone opportunità per incrementare le entrate. In amore il compagno di banco, o il vicino di casa con cui giocavate da piccoli, confermano radici affettive che il tempo non indebolisce, anzi rinsalda.

Per la salute, mousse al cioccolato, snack, patatine... Dante vi piazzerebbe nel girone dei golosi! Stomaco, pelle e bilancia si ribellano.

Cancro - Giornata aerea come il vostro carattere frizzante e lieve, grazie al bellissimo trigono Luna-Saturno che invoglia alla socievolezza e all’amore. Solleticati da nuovi stimoli, tra incontri, progetti e iniziative, mostrate con facilità i vostri lati migliori. Nel lavoro creatività esplosiva. Qualsiasi cosa vi catturi, un luogo, una persona, un’idea, mette in moto un dolcissimo fermento e le vostre risorse. In amore riflettori puntati sulla passione e anche sull’amicizia. A renderli così speciali è lo spirito leggero con cui gestite i rapporti, senza gelosie e pretese.

Per la salute, belli e felici senza sforzo: è l’amore a rendervi così luminosi! La voglia di vivere tiene lontani i malanni e rinforza il sistema immunitario.

Oroscopo e consigli delle stelle dell'8 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Le vostre idee brillanti e originali attireranno l’attenzione di persone competenti. Mettete in programma uno studio approfondito del settore: efficienza e comunicativa. Luna e Mercurio sostengono i vostri progetti in ambito professionale. Nel lavoro, infatti, intuizioni importanti vi rendono degli ottimi mediatori. Saprete comprendere al volo le intenzioni altrui e soddisfarne le aspettative. In amore bene puntare sul dialogo con il partner e i figli, aprirvi al confronto aiuta a conoscersi meglio e a superare eventuali incomprensioni.

Per la salute, per rinforzare le difese in vista del cambio di stagione, prediligete un’alimentazione ricca di vitamine e sali minerali.

Vergine - Se è possibile evitate d'impuntarvi per futili questioni: con Venere disarmonica a Plutone e con Nettuno in opposizione al Sole, siete palesemente arroccati su un errore. Messo fuorigioco da insoddisfazioni e rimostranze, l’amore vi mostra la sua faccia più severa. Nel lavoro, le relazioni con i colleghi non sono del tutto tranquille. Preparatevi a sfoderare la vostra tenacia e la vostra capacità di sopportazione. In amore si dice che ciò che non ci piace negli altri è il riflesso di ciò che non amiamo in noi stessi: una pillola di saggezza su cui oggi è bene riflettere.

Per la salute Urano in trigono garantisce energie portentose: alzatevi dal divano di casa e dedicatevi all’attività fisica. Possibili prenotazioni per un viaggio.

Bilancia - Fantastica giornata, grazie ai trigoni da Plutone e da Saturno che vi aiutano a concludere in fretta i vostri impegni per dedicarvi a una serata movimentata. Vita di coppia e amicizie si conciliano con un’uscita in gruppo, un cinema o una festa molto divertente. Nel lavoro, se vi recate in trasferta per lavoro o affari, cogliete al volo l’occasione e regalatevi un po’ di tempo per esplorare a fondo la città in cui vi trovare. In amore desiderate un sentimento vero e sincero? Arriverà in un batter d’occhio. Se invece cercate l’avventura, schioccate le dita e ne avrete a volontà!

Per la salute ottima la resistenza fisica. Per ritrovare il buonumore, il rimedio è il viaggio in compagnia, poiché il cambiamento è sempre una buona terapia.

Scorpione - Sole e Urano in elettrizzante contatto imprimono una scossa positiva alla giornata. Sorprese, viaggi fuori programma, colpi messi a segno. Se avete interessi in comune con altri, assicuratevi che qualcuno non vi stia giocando un brutto tiro. Nel lavoro l’intuito finanziario funziona più che bene, ma contrariamente al solito, avete un po’ di timore a seguire i suoi suggerimenti: osate! In amore i single sono un po’ in crisi, non tanto per mancanza di occasioni, quanto per un crescente bisogno di modificare lo stato civile. Attenzione!

Per la salute, al fine di rigenerare le energie, cambiate modalità di fitness, scegliendo pratiche di benessere adatte alle vostre attuali esigenze.

Astrologia di mercoledì 8 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Nessuna svolta significativa o prodigiosa per questo mercoledì, ma questo non significa che non dovete impegnarvi e che potete già dare forfait. Fate sempre le cose poco alla volta, così sarete continuamente sicuri di averle fatte davvero bene. In amore fate attenzione, perché non è tutto oro quel che luccica e, soprattutto, chi vi promette mari e monti potrebbe nascondere un doppio gioco. Con l’attenzione vigile non sarà facile mettervi nel sacco e alla fine sarete voi a dire: “Scaccomatto!”.

Nel lavoro qualche piccolo guadagno extra in arrivo per rimpinguare le vostre tasche, se accetterete anche la possibilità di un incarico un po’ gravoso. Quando siete sotto pressione, rendete molto di più rispetto a quando è tutto tranquillo e sereno. Salute stabile.

Capricorno - Giornata piuttosto tranquilla, ma se volete davvero restare al sicuro dallo stress, spegnete il cellulare e dedicatevi alla vostra famiglia. Negli affetti che vi circondano troverete gli stimoli a migliorare e a migliorarvi giorno dopo giorno. In amore dovrete forse faticare un po’ di più, sia per far valere le vostre idee all’interno della coppia, sia per mettere tutto nero su bianco per le altre cose. Cercate di riposarvi e di prendere una boccata d’ossigeno.

Nel lavoro, dato che in questo periodo avrete grandi energie sia fisiche che mentali, cercate di non tirarvi mai indietro di fronte a sfide e a prove. Per la salute, se la forma fisica è un po’ sottotono, lunghe passeggiate in mezzo alla natura vi aiuteranno a sentirvi meglio.

Acquario - Un grazie di cuore alla Luna in Bilancia, che vi rimette in sesto spezzando una lancia a favore del buonsenso e della praticità. Lavorate molto volentieri, credete in ciò che fate e non vi alzate dalla scrivania fino a che non avete terminato. Nel lavoro, procedendo con ordine, sbrigherete in tempi brevi le vostre incombenze. Un compito ben svolto vi riempie di orgoglio e di soddisfazione. In amore, dopo un periodo caratterizzato da tensioni e assenza di dialogo, finalmente con la persona amata ritroverete l’armonia dei bei tempi.

Chiedete molto a voi stessi e non volete rinunciare a nessuna occasione di svago o di lavoro. Reggete bene, ma siate più regolari. Per la salute allontanate con decisione ogni persona non sincera. Rimanete sulle vostre quando sentite certe considerazioni.

Pesci - per l'oroscopo della giornata dell'8 settembre ci saranno delle piccole questioni da sistemare, che meritano un po’ d’attenzione. Non sbuffate e affrontatele con spirito costruttivo: è nel vostro interesse. Giornata alla ricerca della sicurezza, sia economica che personale, indispensabile per ogni iniziativa. Nel lavoro sembra che gli impegni si moltiplichino, quindi cercate di mantenere il controllo impostando bene le vostre attività. In amore i sentimenti non stanno al primo posto dei vostri pensieri, soprattutto in questo periodo che siete alle prese con conti e bilanci che non quadrano: la stabilità non è solo quella finanziaria! Per la salute un atteggiamento concreto e ragionevole è ciò che gli altri si aspettano da voi: dimostrate loro tutta la vostra disponibilità.