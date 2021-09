L'oroscopo della giornata di martedì 7 settembre prevede un Leone polivalente in ogni ambito grazie a un cielo ben equilibrato, mentre continuano i problemi di cuore per i nativi Ariete, considerato il loro cinismo. Emozioni da osservare con calma per i nativi Pesci, che dovranno vedersela con la Luna in opposizione, mentre Sagittario saprà cogliere le opportunità in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 7 settembre 2021.

Previsioni oroscopo martedì 7 settembre 2021 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vedranno ancora problemi di cuore per voi nativi del segno, colpa anche del vostro cinismo nei confronti del partner.

Ebbene, provate ad essere più obiettivi e responsabili nelle questioni tra voi e il partner. Discorso simile anche per voi cuori solitari, se davvero volete trovare l'amore. In ambito lavorativo dovrete essere più decisi nelle vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Toro: oroscopo di martedì ottimo grazie alla posizione della Luna, in trigono dal segno della Vergine. Dal punto di vista sentimentale godrete di un'ottima intesa di coppia, e per voi sarà una giornata affascinante e piena di buone notizie. I single potrebbero fare nuove conoscenze, ma dovranno essere in grado di gestirle. In ambito lavorativo attenzione a come gestite le vostre finanze, perché potreste averne bisogno per un progetto importante.

Voto - 8️⃣

Gemelli: un cielo lievemente sottotono, ma già da domani tornerete ad essere i soliti romanticoni. Dal punto di vista sentimentale infatti potrebbe esserci qualche piccolo problema, che però con la giusta maturità dovreste essere in grado di risolvere. I single potrebbero prendere coscienza finalmente dei loro sentimenti.

In ambito lavorativo l'aiuto di Giove, Mercurio e Marte vi aiuterà ad uscire fuori da qualsiasi problema. Voto - 7️⃣

Cancro: settore professionale in fase di stallo secondo l'oroscopo della giornata di martedì 7 settembre. Questo cielo è piuttosto incerto nei vostri confronti, ma voi per primi dovrete fare qualcosa per sbloccare la situazione.

In amore la Luna in Vergine permette un po’ di stabilità tra voi e il partner, da sfruttare appieno non solo per cercare il dialogo, ma anche per superare insieme i vostri problemi. Se siete single meglio non bruciare le tappe subito. Prendete questo corteggiamento con più calma. Voto - 7️⃣

Leone: un atteggiamento polivalente vi permetterà di ottenere il meglio da questa giornata secondo l'oroscopo. In amore, con Venere che vi guarda dal segno della Bilancia, il vostro rapporto sarà ben equilibrato, e in grado di superare agilmente i problemi della vita quotidiana. I single risulteranno davvero simpatici agli occhi degli altri. Nel lavoro vi attenete alle regole con estrema precisione, e ciò vi permetterà di ottenere risultati più che discreti.

Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale convincente grazie alla Luna in congiunzione. Tra voi e il partner ci sarà armonia, e dalla vostra vita di coppia sicuramente riuscirete a ottenere tanto. Se siete single e qualcuno vi manda dei velati messaggi romantici, forse è il caso di provarci. Nel lavoro a volte uscire fuori dai binari vi permette di mettere a punto dei progetti piuttosto audaci. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vi vedrà ancora assumere un ruolo da protagonisti secondo l'oroscopo. Soprattutto in ambito lavorativo, il vostro impegno si vede, e la qualità che ci mettete nelle vostre mansioni è invidiabile, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i sentimenti queste sono le ultime giornate di Venere favorevole, e insieme alla Luna, presto nel vostro segno, dovrete sfruttare ogni momento per godere appieno della vostra vita sentimentale, anche voi cuori solitari.

Voto - 9️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di martedì 7 settembre stabile dal punto di vista sentimentale. Con la Luna che vi sorride dal segno della Vergine, i problemi di coppia si possono superare se tra voi e il partner ci sarà intesa. Se siete single incontrare persone valide e intriganti non sarà facile, ma se ci riuscirete, sarà per voi un grande traguardo. Per quanto riguarda il lavoro le criticità da risolvere si accumulano, e forse potrebbe essere necessario l'aiuto di una mano più esperta. Voto - 7️⃣

Sagittario: opportunità in arrivo per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo, merito in particolare di Mercurio in sestile dal segno della Bilancia. Sfera sentimentale invece in lieve calo a causa della Luna negativa, ma ricordatevi che Venere è ancora favorevole, dunque non trasformate dei piccoli innocenti malintesi in discussioni vere e proprie.

Se siete single qualche grammo di insicurezza e timidezza potrebbe mettervi in difficoltà. Voto - 7️⃣

Capricorno: oroscopo di martedì nel complesso discreto per quanto riguarda i sentimenti. La Luna vi darà una mano a recuperare il vostro rapporto, ma in ogni caso, potrete iniziare a respirare, perché questa Venere sta per allontanarsi da questa scomoda posizione. Ancora qualche incertezza invece sul fronte professionale, dove faticherete un po’ a trovare la vostra direzione. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo tutto convincente per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, Venere in trigono dal segno della Bilancia porta passione e affiatamento tra voi e la vostra anima gemella, ma dovrete approfittarne perché il pianeta dell'amore non sarà favorevole ancora a lungo.

Se siete single non mancheranno momenti da batticuore, che potrebbero darvi l'occasione di chiudere al meglio questa estate. In ambito lavorativo continuerete ad essere precisi e puntuali con i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale incerta in questa giornata, ma che nel corso del tempo tenderà a migliorare. Voi cuori solitari dovrete fare attenzione alle vostre emozioni, e capire se la persona che vi intriga è quella giusta per voi. Se invece siete già impegnati fate qualcosa per rendere più stabile il vostro rapporto. Nel lavoro svolgerete bene le mansioni che vi vengono assegnate, ma siamo ancora lontani dall'eccellenza. Voto - 7️⃣